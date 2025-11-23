Λιθουανία: Δείτε για ποιο λόγο έκλεισε αεροδρόμιο

Νέος συναγερμός για ύποπτα μπαλόνια που εντοπίστηκαν στον ουρανό σήμανε στις αρχές της Λιθουανίας την Κυριακή.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το διεθνές πρακτορείο Reuters, τα ύποπτα μπαλόνια εντοπίστηκαν στον ουρανό του Βίλνιους, κοντά στις αεροπορικές εγκαταστάσεις, με συνέπεια να κλείσει το αεροδρόμιο της λιθουανικής πρωτεύουσας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



