Λιθουανία: Δείτε για ποιο λόγο έκλεισε αεροδρόμιο

Αυτή την στιγμή γίνεται έρευνα από τις αρχές  για να διαπιστωθεί τι συμβαίνει

Λιθουανία: Δείτε για ποιο λόγο έκλεισε αεροδρόμιο
23 Νοέ. 2025 21:45
Pelop News

Νέος συναγερμός για ύποπτα μπαλόνια που εντοπίστηκαν στον ουρανό σήμανε στις αρχές της Λιθουανίας την Κυριακή.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το διεθνές πρακτορείο Reuters, τα ύποπτα μπαλόνια εντοπίστηκαν στον ουρανό του Βίλνιους, κοντά στις αεροπορικές εγκαταστάσεις, με συνέπεια να κλείσει το αεροδρόμιο της λιθουανικής πρωτεύουσας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:14 Μύλος των Ξωτικών: Η μαγεία των Χριστουγέννων
22:10 Νίκος Ανδρουλάκης από Πάτρα: «Κεντρική προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ η περιφερειακή ανάπτυξη»
22:02 Πάτρα: Πινελιά πράσινου στην είσοδο της πόλης ΦΩΤΟ
22:00 Πρώτα αποτελέσματα από τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα – Ποιος προηγείται
21:52 Καζακόπουλος: “Στο τέλος μετράει η νίκη”
21:45 Λιθουανία: Δείτε για ποιο λόγο έκλεισε αεροδρόμιο
21:37 Ηράκλειο: 41χρονος πέθανε την ώρα που έπαιζε ρακέτες
21:29 Κανελλόπουλος: «Θα συνεχίσουμε την δουλειά μας»
21:20 Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον αρχηγό της Χεζμπολάχ
21:10 Παπανδρέου: «Το μέλλον της χώρας κρίνεται στην Παιδεία»
21:00 Ανώνυμοι Αλκοολικοί στην «Π»: Λυπήθηκα τον εαυτό μου, ή θα σωζόμουν ή θα πέθαινα
20:55 Ο Ζελένσκι δηλώνει προσωπικά ευγνώμων προς τον Τραμπ
20:45 Πάτρα: Live η ομιλία του Ανδρουλάκη στη συνδιασκεψη του ΠΑΣΟΚ
20:42 Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες πεζοδρόμησης στην Κανάρη
20:32 Δέσποινα Μοιραράκη: Αυτά έκανα και έχασα τα κιλά…
20:24 ΔΕΕΠ Αχαΐας: Τα πρώτα αποτελέσματα από τα Καλάβρυτα
20:20 Δείτε την γκολάρα που πέτυχε ο Γεντβάι στις Σέρρες
20:12 Ρούμπιο: «Οι συνομιλίες στη Γενεύη ήταν πιο παραγωγικές», κοντά σε συμφωνία
20:04 Η Πάτρα υποδέχθηκε τον Ηγούμενο της Βατοπαιδίου Γέροντα Εφραίμ ΦΩΤΟ
19:59 Κώτσηρας από την Πάτρα: «Δεν θα αυξηθούν οι αντικειμενικές μέχρι το 2027»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22-23/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ