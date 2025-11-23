Λιθουανία: Δείτε για ποιο λόγο έκλεισε αεροδρόμιο
Αυτή την στιγμή γίνεται έρευνα από τις αρχές για να διαπιστωθεί τι συμβαίνει
Νέος συναγερμός για ύποπτα μπαλόνια που εντοπίστηκαν στον ουρανό σήμανε στις αρχές της Λιθουανίας την Κυριακή.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το διεθνές πρακτορείο Reuters, τα ύποπτα μπαλόνια εντοπίστηκαν στον ουρανό του Βίλνιους, κοντά στις αεροπορικές εγκαταστάσεις, με συνέπεια να κλείσει το αεροδρόμιο της λιθουανικής πρωτεύουσας.
