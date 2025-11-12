Λιβαθηνός στον Peloponnisos FΜ: Στόχος η βελτίωση μας από αγώνα σε αγώνα»

Με 4 νίκες σε 4 αγώνες και μόλις δύο χαμένα σετ, η ομάδα του Αιγίου ξεκίνησε δυναμικά τη φετινή σεζόν στην Α2 Εθνική, δικαιώνοντας την προσπάθεια και το πλάνο του προπονητή Γιάννη Λιβαθηνού.

Μιλώντας στον Peloponnisos FM 103,9 και την εκπομπή «Εντός – Εκτός Έδρας», ο προπονητής εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία της ομάδας, που έχει κρατήσει τον ίδιο κορμό παικτών και στοχεύει στη συνεχή βελτίωση και σταθερότητα — χωρίς άγχος για την πρώτη θέση.

Ακούστε αναλυτικά:

