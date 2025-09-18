Λονδίνο: Σήμερα η συνάντηση Τραμπ-Στάρμερ, τι θα συζητήσουν

Στην εξοχική κατοικία του Βρετανού πρωθυπουργού συναντώνται σήμερα ο Κιρ Στάρμερ και ο Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου στο Λονδίνο. Αν και αρκετοί εκτιμούν ότι Γάζα και Ουκρανία θα κυριαρχήσουν στη συζήτηση, η πραγματικότητα δείχνει πως το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί σε ζητήματα εμπορίου, οικονομίας και πολιτικής εικόνας.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός θα επιδιώξει χαμηλότερους δασμούς στις εξαγωγές μετάλλων, ώστε να μπορεί να παρουσιάσει μια χειροπιαστή επιτυχία στη Βουλή και να μειώσει την πίεση που δέχεται.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, με τη γνωστή «business first» προσέγγιση, δύσκολα θα κάνει παραχωρήσεις χωρίς αντάλλαγμα. Ενδεχόμενες βρετανικές δεσμεύσεις για επενδύσεις στην τεχνολογία – με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη – είναι στο τραπέζι, ενώ δεν αποκλείεται να τεθούν και ζητήματα που αγγίζουν τις προσωπικές επενδύσεις του Τραμπ στη Σκωτία.

Αν και η Ουκρανία και η Γάζα δεν αναμένονται στο προσκήνιο, Λονδίνο και Κίεβο παρακολουθούν στενά. Ο Στάρμερ θα προσπαθήσει να κρατήσει τον Τραμπ σε τροχιά στήριξης της Ουκρανίας, αλλά χωρίς δραματική μεταστροφή της αμερικανικής στάσης. Όσο για το Ισραήλ, το πιθανότερο είναι ότι ο Τραμπ θα βάλει φρένο σε οποιαδήποτε βρετανική πίεση για αλλαγή πορείας.

