Έξι χρόνια μετά τα πρώτα κρούσματα κορωνοϊού, η πανδημία εξακολουθεί να αφήνει πίσω της ένα βαρύ αποτύπωμα. Αυτή τη φορά, στο επίκεντρο δεν βρίσκεται η οξεία φάση της νόσου, αλλά το long Covid, μια σύνθετη και επίμονη κατάσταση που συνεχίζει να επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους και να επιβαρύνει σοβαρά οικονομίες και συστήματα υγείας. Σύμφωνα με νέα έκθεση του ΟΟΣΑ, το long Covid θα μπορούσε να κοστίζει έως και 135 δισ. δολάρια, δηλαδή σχεδόν 116 δισ. ευρώ ετησίως, στις χώρες του ΟΟΣΑ μέσα στην επόμενη δεκαετία. Το ποσό αυτό είναι συγκρίσιμο με τον ετήσιο προϋπολογισμό υγείας χωρών όπως η Ολλανδία ή η Ισπανία.

Το long Covid αφορά ανθρώπους που, μετά από λοίμωξη με SARS-CoV-2, συνεχίζουν να εμφανίζουν συμπτώματα για εβδομάδες ή και μήνες. Η έκθεση του ΟΟΣΑ σημειώνει ότι τα πιο συχνά συμπτώματα περιλαμβάνουν έντονη κόπωση, δύσπνοια, πόνους, πονοκεφάλους και δυσκολίες συγκέντρωσης, ενώ επισημαίνει ότι δεν πρόκειται για μία ενιαία πάθηση, αλλά για ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών υποτύπων και βιολογικών μηχανισμών.

Εκατομμύρια ασθενείς, δισεκατομμύρια σε κόστος

Ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι, στην κορύφωση της πανδημίας το 2021, περίπου 75 εκατομμύρια άνθρωποι στις χώρες του ΟΟΣΑ εμφάνισαν long Covid, ποσοστό που αντιστοιχούσε περίπου στο 5,3% του πληθυσμού. Την ίδια χρονιά, το άμεσο κόστος για τα συστήματα υγείας ανήλθε περίπου στα 53 δισ. δολάρια, δηλαδή γύρω στα 45,3 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας ένα αξιοσημείωτο βάρος για τις δημόσιες δαπάνες υγείας.

Παρότι η συχνότητα εμφάνισης του συνδρόμου έχει μειωθεί σε σχέση με τα πρώτα χρόνια της πανδημίας, το οικονομικό του αποτύπωμα δεν εξαφανίζεται. Οι προβολές του ΟΟΣΑ δείχνουν ότι, μόνο για τις άμεσες δαπάνες υγείας, το long Covid θα μπορούσε να κοστίζει περίπου 11 δισ. δολάρια τον χρόνο στις χώρες του ΟΟΣΑ μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Το μεγαλύτερο βάρος δεν είναι στα νοσοκομεία, αλλά στην εργασία

Η πραγματική οικονομική πίεση, ωστόσο, δεν περιορίζεται στο υγειονομικό κόστος. Ο ΟΟΣΑ τονίζει ότι το long Covid συνδέεται με αναρρωτικές άδειες, μειωμένες ώρες εργασίας, αποχώρηση από την εργασία και συνολικά με χαμηλότερη παραγωγικότητα. Σε ένα περιβάλλον ήδη επιβαρυμένο από χαμηλή ανάπτυξη και γήρανση του πληθυσμού, το σύνδρομο λειτουργεί σαν ένα ακόμη «φρένο» στην αγορά εργασίας.

Η έκθεση αναφέρει ότι, σε πιο ρεαλιστικά σενάρια, οι συνολικές απώλειες από το long Covid μπορεί να φτάνουν το 0,1% έως 0,2% του ΑΕΠ κάθε χρόνο στις οικονομίες του ΟΟΣΑ. Αυτό είναι το σημείο από το οποίο προκύπτει και η εκτίμηση για κόστος κοντά στα 116 δισ. ευρώ ετησίως, ένα μέγεθος που δείχνει ότι το long Covid δεν είναι μόνο ένα ιατρικό ζήτημα, αλλά και μια διαρθρωτική οικονομική πρόκληση.

Κενά σε δεδομένα, διάγνωση και πολιτική στήριξη

Παρά τη σοβαρότητα του προβλήματος, ο ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλα κενά. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η έλλειψη συγκρίσιμων δεδομένων από χώρα σε χώρα, οι διαφορετικές προσεγγίσεις στη διάγνωση και στη φροντίδα των ασθενών, αλλά και η περιορισμένη πολιτική και χρηματοδοτική προσοχή που έχει δοθεί μέχρι στιγμής. Η ίδια η έκθεση υπογραμμίζει ότι χωρίς πιο αξιόπιστη καταγραφή, οι κυβερνήσεις δυσκολεύονται να εκτιμήσουν το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος και να σχεδιάσουν αποτελεσματικές πολιτικές.

Γι’ αυτό και ο ΟΟΣΑ καλεί τις χώρες να δώσουν προτεραιότητα στη συλλογή υψηλής ποιότητας εθνικών δεδομένων, στη βελτίωση της καταγραφής των περιστατικών και στη δημιουργία πιο σταθερών πλαισίων φροντίδας για τους ασθενείς με long Covid. Η κατεύθυνση είναι σαφής: χωρίς καλύτερα στοιχεία, δεν μπορεί να υπάρξει ούτε καλύτερη ιατρική ανταπόκριση ούτε πιο σοβαρός οικονομικός σχεδιασμός.

Το μάθημα που αφήνει η πανδημία

Η έκθεση κλείνει με μια προειδοποίηση που κοιτά και προς το μέλλον. Οι μακροχρόνιες επιπτώσεις των λοιμώξεων, όπως δείχνει η εμπειρία του long Covid, υποτιμήθηκαν στα πρώτα στάδια της πανδημίας. Ο ΟΟΣΑ σημειώνει ότι σε μελλοντικές πανδημίες ή νέες παραλλαγές, οι κυβερνήσεις θα πρέπει από την αρχή να ενσωματώνουν στον σχεδιασμό τους όχι μόνο την άμεση νοσηρότητα και θνητότητα, αλλά και τις πιθανές μακροχρόνιες επιπλοκές.

Το βασικό συμπέρασμα είναι σαφές: η έγκαιρη αναγνώριση, η συστηματική καταγραφή και η στοχευμένη πολιτική δράση είναι πλέον κρίσιμες για την αντιμετώπιση του long Covid. Γιατί το σύνδρομο αυτό δεν αποτελεί απλώς μια καθυστερημένη συνέπεια της πανδημίας, αλλά ένα πολυπαραγοντικό πρόβλημα που συνεχίζει να επηρεάζει βαθιά τόσο τη δημόσια υγεία όσο και την οικονομία.

