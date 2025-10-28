Λουλούδια για τα θύματα των Τεμπών μπροστά στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Σε μια συγκινητική κίνηση μνήμης, πολίτες και συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών βρέθηκαν το πρωί της Τρίτης 28 Οκτωβρίου στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, αφήνοντας λουλούδια στα σημεία όπου είναι χαραγμένα τα ονόματα των ανθρώπων που χάθηκαν στο πολύνεκρο δυστύχημα.

Η παρουσία τους μπροστά από το Μνημείο, ανήμερα της εθνικής επετείου, έδωσε μια σιωπηλή αλλά δυνατή υπενθύμιση για την τραγωδία που συγκλόνισε τη χώρα.

Ανάμεσά τους και η πρόεδρος της “Πλεύσης Ελευθερίας” Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία συμμετείχε στη συμβολική τελετή τιμής και μνήμης.

Με την κατάθεση λουλουδιών, οι οικογένειες των θυμάτων έστειλαν μήνυμα δικαίωσης και διαρκούς αγώνα για αλήθεια και ευθύνη, υπενθυμίζοντας πως το τραύμα των Τεμπών παραμένει ανοιχτό στην καρδιά της κοινωνίας.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



