Λουτράκι: «Αλλοιώθηκε το αποτέλεσμα του αγώνα»

Ανακοίνωση διαμαρτυρίας εξέδωσε το ΔΣ του Λουτρακίου με αφορμή το δεύτερο γκολ της Παναχαϊκής

05 Απρ. 2026 21:25
Ο Α.Ο. Λουτράκι αισθάνεται την ανάγκη να τοποθετηθεί δημόσια για όσα διαδραματίστηκαν στον εκτός έδρας αγώνα με την Παναχαϊκή, σε ένα παιχνίδι κομβικής σημασίας για την παραμονή στη Γ’ Εθνική.
Σε ένα ματς όπου η ομάδα μας προηγούνταν με 1-2 στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων,, γίναμε μάρτυρες μιας απόφασης που προκαλεί εύλογες απορίες και έντονο προβληματισμό.
Ένα καταφανές οφσάιντ – όπως αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στο διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό – δεν καταλογίστηκε ποτέ, αλλοιώνοντας το αποτέλεσμα ενός τόσο κρίσιμου αγώνα.
Ο ορισμός της συγκεκριμένης διαιτητικής ομάδας μας προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση, καθώς τόσο ο διαιτητής όσο και ο βοηθός του είχαν διευθύνει και τον προηγούμενο αγώνα μεταξύ Παναχαϊκής και ΑΟΛ όπου είχαμε εκφράσει έντονα παράπονα για την κακή διαιτησία. Ζητήσαμε την εξαίρεσή τους, επισημαίνοντας ότι επιπλέον προκύπτει και ζήτημα εντοπιότητας, καθώς ο διαιτητής ζει και εργάζεται στην Πάτρα.
Είναι πραγματικά κρίμα ένας επόπτης με τέτοια «αίσθηση» του χώρου να μην αξιοποιείται σε θέσεις που ταιριάζουν περισσότερο στις ικανότητές του, όπως αφέτης εκκίνησης ή νυχτοφύλακας.
Δυστυχώς, το αίτημά μας αγνοήθηκε και το αποτέλεσμα ήταν μια διαιτησία που δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, με συνέπειες που μας αδικούν κατάφωρα.
Όταν κόποι μιας ολόκληρης χρονιάς κρίνονται από τόσο προφανή “λάθη”, τότε δεν μιλάμε απλώς για ατυχία, αλλά για σοβαρό ζήτημα αξιοπιστίας της διοργάνωσης.
Ενόψει του επόμενου αγώνα μας την Τετάρτη απέναντι στη Θύελλα Πατρών, ευχόμαστε – και απαιτούμε – να παρθούν αποφάσεις, ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά. Το ποδόσφαιρο οφείλει να κρίνεται εντός των τεσσάρων γραμμών και όχι από αποφάσεις που προσβάλλουν την κοινή λογική.

