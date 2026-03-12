Λουτράκι: Νέα αιματηρή επίθεση με θύμα 20χρονο στο πάρκο της Δεξαμενής

Νέο περιστατικό βίας προκαλεί αναστάτωση στο Λουτράκι, λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία του 17χρονου Αλέξη. Αυτή τη φορά, ένας 20χρονος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο Κέντρο Υγείας της πόλης, έπειτα από επίθεση που φέρεται να δέχθηκε από ομάδα ατόμων.

Λουτράκι: Νέα αιματηρή επίθεση με θύμα 20χρονο στο πάρκο της Δεξαμενής
12 Μαρ. 2026 14:56
Ενα ακόμη σοβαρό περιστατικό βίας καταγράφεται στο Λουτράκι, λίγες μόλις ημέρες μετά το σοκ που προκάλεσε η δολοφονία του 17χρονου Αλέξη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, περίπου στις 7 το πρωί της Πέμπτης 12 Μαρτίου ένας 20χρονος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο Κέντρο Υγείας Λουτρακίου, φέροντας πολλαπλά τραύματα στο σώμα του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο νεαρός δέχθηκε επίθεση από παρέα ατόμων στο πάρκο της Δεξαμενής. Ο 20χρονος έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στο πρόσωπο, στην κοιλιά και στα πόδια, ενώ διαπιστώθηκαν και μώλωπες στο πρόσωπο και στο στήθος από χτυπήματα.

Οι γιατροί του Κέντρου Υγείας τού παρείχαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες, όμως στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του δεν προκαλεί ανησυχία, καθώς τα τραύματά του χαρακτηρίζονται επιφανειακά και εκτιμάται ότι θα λάβει εξιτήριο.

Οι Αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες της επίθεσης, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και ποιοι εμπλέκονται στο νέο επεισόδιο.

