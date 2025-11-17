Λούβρος: Συναγερμός, κλειστή η γκαλερί Campana με τα αρχαία ελληνικά αγγεία λόγω σοβαρής φθοράς, ΒΙΝΤΕΟ

Περιλαμβάνει εννέα αίθουσες και η προσωρινή αναστολή λειτουργίας της είναι προληπτικό μέτρο

17 Νοέ. 2025 18:39
Pelop News

Πρόκληση και μάλιστα διαχρονική παραμένει η ασφάλεια για τον Λούβρο. Το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025 ότι η γκαλερί Campana, η οποία βρίσκεται στον πρώτο όροφο της νότιας πτέρυγας Sully, θα παραμείνει κλειστή «για λόγους ασφαλείας». Η συγκεκριμένη γκαλερί περιλαμβάνει εννέα αίθουσες και η προσωρινή αναστολή λειτουργίας της είναι προληπτικό μέτρο.

Σαουδική Αραβία: Τουλάχιστον 45 νεκροί σε δυστύχημα με λεωφορείο Ινδών προσκυνητών, ΒΙΝΤΕΟ

Η απόφαση προκλήθηκε από έκθεση τεχνικού γραφείου που υπογράμμισε την «ιδιαίτερη ευθραυστότητα ορισμένων δοκών που στηρίζουν τα πατώματα του δεύτερου ορόφου της νότιας πτέρυγας». Ως αποτέλεσμα, 65 υπάλληλοι του μουσείου του Λούβρου θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τα γραφεία τους για τρεις ημέρες.


Η γκαλερί Campana είναι αφιερωμένη στην αρχαία ελληνική κεραμική και περιλαμβάνει 9 αίουσες με εκτεταμένη συλλογή ελληνικών αγγείων και χάλκινων ειδωλίων και άλλων διακοσμητικών αντικειμένων, πολλά από τα οποία προέρχονται από σημαντικές αρχαιολογικές ανασκαφές.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε παρουσιάσει τον Ιανουάριο ένα σχέδιο με την ονομασία «Νέα Αναγέννηση του Λούβρου», με στόχο τη συντήρηση, την τεχνική αναβάθμιση και την αναζωογόνηση της πτέρυγας Sully. Η προσωρινή αυτή κίνηση, σύμφωνα με το μουσείο, εντάσσεται σε αυτήν την ευρύτερη προσπάθεια, ώστε να εξασφαλιστεί η προστασία τόσο των έργων τέχνης όσο και των επισκεπτών.

Πληροφορίες από bfmtv και La Provence

