Μ. Σπυρόπουλου: «Συνεχίζουμε με συνέπεια, νίκη κάθε Κυριακή»

03 Φεβ. 2026 11:37
Pelop News

Αντίστροφα μετρά πλέον η γυναικεία ομάδα βόλεϊ της Παναχαϊκής η οποία φουλάρει για ένα ακόμα ντέρμπι, καθώς την Κυριακή υποδέχεται την ΕΑΠ με στόχο να κάνει το «15 στα 15» και να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Για την μέχρι τώρα πορεία αλλά και τον αγώνα της Κυριακής, μίλησε η ακραία της ομάδας, Μαρία Σπυροπούλου η οποία ανέφερε: Η ομάδα συνεχίζει με συνέπεια και πολλή δουλειά καθημερινά στο γήπεδο. Η νίκη απέναντι στον Στρατηλάτη μας δίνει χαρά και αυτοπεποίθηση, αλλά δεν αλλάζουμε την φιλοσοφία.

Μένουμε προσγειωμένες, σεβόμαστε κάθε αντίπαλο και συνεχίζουμε ενωμένες με στόχο να γινόμαστε καλύτερες σε κάθε παιχνίδι. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και την Κυριακή».

