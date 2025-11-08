Μάχη κορυφής για Τζόκοβιτς-Μουζέτι, που θα δείτε τον ιστορικό τελικό του Hellenic Championship
Διασταυρώνουν τις… ρακέτες τους στο Telekom Center Athens με έπαθλο τον τίτλο του πρώτου Hellenic Championship
Ο σπουδαίος Νόβακ Τζόκοβιτς και ο Λορέντσο Μουζέτι διασταυρώνουν τις… ρακέτες τους στο Telekom Center Athens με έπαθλο τον τίτλο του πρώτου Hellenic Championship.
Η κορυφή είναι μοναχική θέση και για αυτή θα δώσουν μάχη ο Νο 5 (Νόβακ Τζόκοβιτς) της Παγκόσμιας κατάταξης με τον Νο 9 (Λορέντσο Μουζέτι).
Οι δύο φιναλίστ του Hellenic Championship θα “παλέψουν” στο Telekom Center Athens για τον ιστορικό πρώτο τίτλο στο ATP 250 της Αθήνας.
Η σπουδαία αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το Novasports 6 HD στις 17:00
