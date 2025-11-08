Μάχη κορυφής για Τζόκοβιτς-Μουζέτι, που θα δείτε τον ιστορικό τελικό του Hellenic Championship

Διασταυρώνουν τις… ρακέτες τους στο Telekom Center Athens με έπαθλο τον τίτλο του πρώτου Hellenic Championship

Μάχη κορυφής για Τζόκοβιτς-Μουζέτι, που θα δείτε τον ιστορικό τελικό του Hellenic Championship
08 Νοέ. 2025 16:31
Pelop News

Ο σπουδαίος Νόβακ Τζόκοβιτς και ο Λορέντσο Μουζέτι διασταυρώνουν τις… ρακέτες τους στο Telekom Center Athens με έπαθλο τον τίτλο του πρώτου Hellenic Championship.

Η κορυφή είναι μοναχική θέση και για αυτή θα δώσουν μάχη ο Νο 5 (Νόβακ Τζόκοβιτς)  της Παγκόσμιας κατάταξης με τον Νο 9 (Λορέντσο Μουζέτι).

Οι δύο φιναλίστ του Hellenic Championship θα “παλέψουν” στο Telekom Center Athens για τον ιστορικό πρώτο τίτλο στο ATP 250 της Αθήνας.

Η σπουδαία αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το Novasports 6 HD στις 17:00
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:21 Διαδικτυακή μετάδοση στο παιχνίδι της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου με τη Ν. Κηφισιά
17:11 Βορίζια: Ερωτηματικό ποιος έδωσε εντολή για τη βόμβα, αρνήθηκε κάθε εμπλοκή ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη
17:00 Κυνηγώντας φαντάσματα στα 666 μέτρα,ΦΩΤΟ
16:51 Αφιέρωμα Παναιγιάλειος – Παναχαϊκή: Μια ιστορία που κρατάει από το μακρινό 1931
16:41 «Οι γονείς του δολοφόνου κουκουλώνουν ένα έγκλημα που έχει ήδη ομολογήσει», συγκλονίζει η μητέρα της Γαρυφαλλιάς
16:31 Μάχη κορυφής για Τζόκοβιτς-Μουζέτι, που θα δείτε τον ιστορικό τελικό του Hellenic Championship
16:20 Ο καρκίνος μπορεί να προληφθεί σε ποσοστό 40%!
16:14 Ιστορική νίκη-πρόκριση για τις γυναίκες του ΝΟΠ
16:11 «Μαζί γράφουμε ιστορία. Ραντεβού στο γήπεδο!», ο Απόλλων ανοιχτή πρόσκληση στον κόσμο του για Πανελευσινιακό
16:08 Σβόλης: «Ηρθε η ώρα για την αναβάθμιση του ρόλου της αυτοδιοίκησης»
16:00 Συγκίνηση στη Ρόδο: Βραβεύτηκε ο 94χρονος Φώτης Μαριάς, τελευταίος επιζών Έλληνας αεροπόρος του πολέμου της Κορέας
15:48 Η κακοκαιρία «χτυπά» την Αιτωλοακαρνανία: Πλημμυρισμένοι δρόμοι και προειδοποιήσεις για νέο κύμα από την Κυριακή ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
15:36 Στο στόχαστρο ΕΕ και Γαλλίας η Shein: Ζητούν αναστολή λειτουργίας για παραβίαση ευρωπαϊκών κανόνων
15:24 «Η Ελλάδα γίνεται ενεργειακή πύλη της Ευρώπης» – Χατζηδάκης: Εθνική επιτυχία οι συμφωνίες με τις ΗΠΑ
15:12 Κρις Ράιτ: «Οι ΗΠΑ έτοιμες να τροφοδοτήσουν την Ευρώπη με LNG – Κομβικός ρόλος της Ελλάδας στον νέο ενεργειακό διάδρομο»
15:00 Μπαράζ συλλήψεων σε Πάτρα και Αγρίνιο: Από ναρκωτικά και κλοπές μέχρι ηχορύπανση και παραβάσεις του ΚΟΚ
14:48 Κικίλιας: «Άβατα δεν υπάρχουν – Ο νόμος θα ισχύει παντού» – Σχέδιο για αφοπλισμό και αμερικανικές επενδύσεις σε λιμάνια
14:36 Γκαζάκι στην είσοδο του site της «Ομάδας Αλήθειας» – Συναγερμός στην Παλλήνη, δίπλα σε παιδικό σταθμό
14:24 Απάτη 8.000 ευρώ στο Ρέθυμνο: Προσποιήθηκε τον λογιστή και “μέτρησε” τα χρυσαφικά – Συνελήφθη πριν φύγει για Πειραιά
14:12 Νέα ψηφιακά όπλα για την προστασία ανηλίκων: Έρχεται το Μητρώο Ελέγχου προϊόντων καπνού και αλκοόλ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08-09/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ