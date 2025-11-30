Μάχη Σιώρου: «Είναι δυνατόν να τους πειράζουν οι πινακίδες;»

Η συνέντευξη με τη Μάχη Σιώρου έγινε ενόψει της επικείμενης καθόδου του Κυριάκου Μητσοτάκη στις 8 Δεκεμβρίου στην Πάτρα και με αφορμή αφενός τη συζήτηση για το τρένο και αφετέρου το ζήτημα με τις τραπεζικές χορηγικές πινακίδες που κατέβασε η δημοτική αρχή από σχολεία της Πάτρας. Η δημοτική σύμβουλος της παράταξης «Πάτρα Ενωμένη» και αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Πάτρας ήταν πραγματικός… χείμαρρος!

– Πώς νιώσατε όταν είδατε τη δημοτική αρχή να κατεβάζει τις ταμπέλες των χορηγιών από τα σχολεία; Πώς σχολιάζετε αυτήν την ενέργεια;

Ενιωσα όπως νιώθω κάθε φορά που η δημοτική αρχή της Πάτρας «καπελώνει» με την κομματική της ταυτότητα την Πάτρα και όλους τους Πατρινούς, επιδιδόμενη σε αγώνες εντυπώσεων. Εδώ και πολλά χρόνια λέμε ότι η συγκεκριμένη δημοτική αρχή κάνει «επαναστατική γυμναστική» σε βάρος της πόλης. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, την… πείραξαν κάποιες πινακίδες, που στο κάτω – κάτω αφορούσαν την πρωτοβουλία χάρη στην οποία υπήρξαν παρεμβάσεις ανακαίνισης σε σχολεία της πόλης, όπως συμβαίνει με όλα σχεδόν τα έργα και όλες τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Δεν την πειράζει όμως που πολλά σχολεία της Πάτρας αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υποδομής και κάποια έχουν να βαφτούν ακόμα και 20 ή 30 χρόνια. Οπως δεν τη νιάζει η καθημερινότητα του πολίτη, η καθαριότητα, η εμφάνιση της πόλης και να δίνει λύσεις στα μεγάλα προβλήματα όπως το κυκλοφοριακό και τόσα άλλα. Ολα τα χρόνια πορεύεται με τις εντυπώσεις μπροστά από την ουσία και με το να κάνει κομματική αντιπολίτευση σε βάρος της πόλης.

– Πιστεύετε ότι το τρένο θα έρθει τελικά στην Πάτρα; Τι θα κάνατε εσείς αν σήμερα ήσασταν δημοτική αρχή;

Θυμάμαι ότι πρόσφατα, ο υφυπουργός, Κωνσταντίνος Κυρανάκης είχε πει ότι θα έρθει στην πόλη για να κάνει διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς για το συγκεκριμένο ζήτημα, που -επιτρέψτε μου την άποψη- δεν έχει κολλήσει μόνο στην άρνηση της ΕΕ να το χρηματοδοτήσει, αλλά σε έναν λανθασμένο πριν από πολλά χρόνια σχεδιασμό, τον οποίο συνέχισαν όλες οι κυβερνήσεις, με αποτέλεσμα να κυλάνε τα χρόνια και η Πάτρα να μην έχει ακόμα σιδηροδρομική σύνδεση.

Εντούτοις, είμαι σίγουρη πως το ζήτημα μπορεί να λυθεί με διάλογο, καλές προθέσεις και ρεαλισμό. Πρέπει να εξεταστούν όλες οι λύσεις, ακόμα και αυτές που στο παρελθόν μπορεί να έδειχναν «μακρινές», όπως για παράδειγμα η αλλαγή της χάραξης της σιδηροδρομικής γραμμής, ώστε να υπάρξει ισορροπία μεταξύ της ανάγκης που υπάρχει, το τρένο να φτάσει στο νέο λιμάνι της πόλης, αλλά και η Πάτρα να αναδείξει το θαλάσσιο μέτωπό της. Είναι προφανώς λοιπόν ότι μία δημοτική αρχή που νοιάζεται, θα έμπαινε σε ουσιαστικό διάλογο με το υπουργείο, τον ΟΣΕ και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα, προκειμένου να φτάσουμε στη λύση. Χρειάζονται προτάσεις, ουσιαστικά επιχειρήματα και πάνω απ’ όλα, διάθεση για να αναπτυχθεί η Πάτρα. Δυστυχώς, όλα αυτά δεν υπάρχουν στη σημερινή δημοτική αρχή.

– Εργα όπως η ανακαίνιση του Ρωμαϊκού Ωδείου αναβαθμίζουν ομολογουμένως την Πάτρα. Ποια άλλα αντίστοιχα θα μπορούσαν να γίνουν στην πόλη μας;

Είναι ευτύχημα για την Πάτρα που η αποκατάσταση του Ρωμαϊκού Ωδείου υπήρξε μία πρωτοβουλία που χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια απευθείας στο υπουργείο Πολιτισμού -δηλαδή στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας- και είδαμε αυτό το σπουδαίο έργο να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από τρία χρόνια. Γιατί εάν υπήρχε εμπλοκή του Δήμου, φοβάμαι πως ούτε αυτό το έργο θα είχε προχωρήσει, όπως δεν έχει προχωρήσει και η αποκατάσταση του θεάτρου «Απόλλων» για το οποίο επίσης υπάρχει εγκεκριμένη χρηματοδότηση από την Περιφέρεια. Και δεν θα σταθώ στο ζήτημα των σιντριβανιών της πλατείας Γεωργίου Α΄ ή στο γεγονός πως αυτή η δημοτική αρχή αδιαφορεί να συνδεθεί με το πανέμορφο αρχαιολογικό μουσείο της πόλης ή να αναδείξει τα άλλα μνημεία της, όπως για παράδειγμα τον Αγιο Ανδρέα. Θα σταθώ όμως σε κάτι άλλο: Στην πλήρη ανεπάρκεια της δημοτικής αρχής να συνδέσει την πόλη με τη θάλασσα και με το βουνό της. Η μαρίνα της Πάτρας παραμένει «βομβαρδισμένο τοπίο» επί χρόνια, αλλά για την δημοτική αρχή φταίνε μόνο… τα υπουργεία. Και το Παναχαϊκό Ορος, παραμένει ένα βουνό, διαχρονικά… αποξενωμένο από την πόλη, που θα μπορούσε όμως να αποτελέσει σημαντικό πνεύμονα ανάπτυξης και εξωστρέφειας. Μία δημοτική αρχή με όραμα, θα έβαζε… χθες μπροστά το θαλάσσιο μέτωπο και δράσεις ανάδειξης του Παναχαϊκού. Ισως, η επόμενη. Γιατί αυτή έχει αποδείξει πως δεν έχει κανένα όραμα για την Πάτρα και δεν κατανοεί τι πάει να πει ανάπτυξη και εξωστρέφεια…

– Πώς καταφέρνετε και ανταποκρίνεστε στα διπλά σας καθήκοντα; Πού μοιάζουν και πού διαφέρουν Ιάσονας Φωτήλας και Κώστας Σβόλης;

Είναι οι δύο όψεις της καθημερινότητάς μου. Είναι όμως και κάτι που αισθάνομαι ότι μου ταιριάζει, γιατί όπως καλά γνωρίζετε, με την πολιτική και τα κοινά ασχολούμαι σε όλη μου τη ζωή. Οι ομοιότητες είναι προφανείς. Πρόκειται για δύο ανθρώπους που ο καθένας από το μετερίζι του, προσπαθεί να προσφέρει στον τόπο. Οι διαφορές έχουν να κάνουν με το… «μετερίζι». Ο Ιάσονας Φωτήλας είναι υφυπουργός και βουλευτής, με αυξημένα καθήκοντα που πολλές φορές υπερβαίνουν την τοπική πραγματικότητα. Ο Κώστας Σβόλης είναι ένας αυτοδιοικητικός άνδρας, ταγμένος στην πόλη του.

– Θεωρείτε ότι η δημοτική αρχή είναι εγκλωβισμένη σε μια «κομματική ντιρεκτίβα» και δεν μπορεί να ασκήσει διαφορετική πολιτική ή όντως πιστεύει αυτά που κάνει;

Δεν μπορώ -και δεν με ενδιαφέρει- να κάνω το ψυχογράφημα της δημοτικής αρχής. Είτε πιστεύει αυτά που κάνει, είτε είναι εγκλωβισμένη σε κομματικές ντιρεκτίβες, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο για την Πάτρα και τους πολίτες της. Μία πόλη που σταθερά υποχωρεί, σταθερά υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών και σταθερά παραμένει στην «σκοτεινή πλευρά» του σύγχρονου κόσμου. Τόσα έργα ανάπλασης διαφημίζει η δημοτική αρχή και όμως, η ζωή του μέσου Πατρινού γίνεται όλο και χειρότερη. Αν αυτό δεν είναι απόδειξη τραγικής αποτυχίας, τότε τι είναι;

– Θα καταφέρει η παράταξή σας να κάνει το βήμα παραπάνω και να αναλάβει τη διοίκηση της Πάτρας σε τρία χρόνια; Και ποια θα είναι τα κλειδιά;

Οι πολιτικοί και εκλογικοί αγώνες είναι πάντοτε δύσκολοι. Και δεν έχουν βέβαιο αποτέλεσμα προτού κλείσουν οι κάλπες. το μόνο βέβαιο είναι ότι θα προσπαθήσουμε να πείσουμε τους πολίτες ότι πρέπει και μπορεί να αλλάξει η μοίρα της Πάτρας, με μία δημοτική αρχή που δεν θα βάζει το κόμμα πάνω από την πόλη, ούτε θα σκορπάει παντού μιζέρια για να… πουλάει «αντιπολίτευση» και δήθεν «λαϊκά συμφέροντα». Γιατί το πραγματικό συμφέρον του πατραϊκού λαού είναι να μπορεί να ζήσει σε μία ομορφότερη και πιο ανεπτυγμένη πόλη. Ωστόσο, όπως είπατε, μέχρι τις επόμενες δημοτικές εκλογές μεσολαβούν περίπου τρία χρόνια και εμείς, πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να υπηρετούμε με συνέπεια τον ρόλο μας ως δημοτική αντιπολίτευση, παρουσιάζοντας παράλληλα τις δικές μας ιδέες και προτάσεις για το μέλλον της πόλης.

