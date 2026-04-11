Μάικλ Τζάκσον: Οι γιοι του τίμησαν το στυλ του στην πρεμιέρα του «Michael»

Με εμφανίσεις που παρέπεμπαν στο γνώριμο και αναγνωρίσιμο ύφος του Μάικλ Τζάκσον, οι γιοι του, Πρινς και Μπίγκι Τζάκσον, περπάτησαν στο κόκκινο χαλί της παγκόσμιας πρεμιέρας της ταινίας «Michael» στο Βερολίνο. Η παρουσία τους έκλεψε το ενδιαφέρον, καθώς λειτούργησε και ως ένας διακριτικός φόρος τιμής στην εικόνα που είχε ταυτιστεί με τον «βασιλιά της ποπ».

Τα δύο αδέλφια επέλεξαν μαύρα κοστούμια με μονόπετα σακάκια, ακολουθώντας μια αισθητική που θύμισε έντονα τις δημόσιες εμφανίσεις του πατέρα τους. Ο Μπίγκι Τζάκσον συνδύασε το σύνολό του με λευκό πουκάμισο, ενώ ο Πρινς Τζάκσον εμφανίστηκε με κόκκινο πουκάμισο, δίνοντας μια πιο έντονη χρωματική πινελιά στην εμφάνισή του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν και οι λεπτομέρειες στα σύνολά τους, όπως οι χρυσές καρφίτσες σε σχήμα κορώνας και τα περιβραχιόνια, στοιχεία που παρέπεμπαν άμεσα στο εμβληματικό στυλ του Μάικλ Τζάκσον. Σύμφωνα με δημοσιεύματα για την πρεμιέρα, τα περιβραχιόνια που φόρεσαν περιλάμβαναν αναφορά σε μία από τις χαρακτηριστικές χορευτικές κινήσεις του.

Η διεθνής πρεμιέρα της ταινίας πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 10 Απριλίου 2026 στο Βερολίνο, με την παρουσία μελών της οικογένειας Τζάκσον και πλήθους θαυμαστών. Το ενδιαφέρον ήταν έντονο γύρω από το φιλμ, το οποίο παρακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από τα χρόνια των Jackson 5 έως την καθιέρωσή του ως παγκόσμιου μουσικού φαινομένου.

Τον Μάικλ Τζάκσον στην ταινία υποδύεται ο ανιψιός του, Τζαφάρ Τζάκσον, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Αντουάν Φουκουά. Η παραγωγή είναι της Lionsgate, με την ταινία να προβάλλεται ως μια μεγάλη κινηματογραφική αποτύπωση της ζωής και της καριέρας του καλλιτέχνη.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης ο νεαρός Τζουλιάνο Κρουέ Βάλντι ως μικρός Μάικλ, ο Κόλμαν Ντομίνγκο στον ρόλο του Τζο Τζάκσον και η Νία Λονγκ ως Κάθριν Τζάκσον. Η ταινία «Michael» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 24 Απριλίου 2026.

