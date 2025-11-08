«Μαΐστρος» από Ιόνιο

Οι επενδύσεις στο φυσικό αέριο θεωρούνταν επισφαλείς τα τελευταία χρόνια, λόγω της έμφασης στην κλιματική προστασία και των πολιτικών που στήριζαν (ένθερμα) τα κράτη ανά την υφήλιο.

Αυτό καθιστούσε την εκμετάλλευση των ελληνικών κοιτασμάτων αερίου ριψοκίνδυνη κι επηρέαζε τις αποφάσεις εταιρειών όπως η ExxonMobil.

Πλέον, ο «αέρας» που δίνει η κυβέρνηση Τραμπ στον κλάδο, φέρνει νέα δεδομένα, ιδίως σε νέες περιοχές όπως η Ελλάδα.

Η Πάτρα, ως πόλη-λιμάνι, είναι κερδισμένη από τη διαδικασία.

