Μακελειό στα Βορίζια: Θρήνος και φόβος για νέο αίμα – Σε “φρούριο” μετατράπηκε το χωριό ενόψει της κηδείας

Πάνω από 90 αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί «πάνω» και «κάτω» στο χωριό, με μπλόκα και ελέγχους στην είσοδο προς το σπίτι του Φανούρη Καργάκη. Συγγενείς και φίλοι πενθούν, καθώς το φέρετρο θα κινηθεί προς το νεκροταφείο που βρίσκεται στο «πάνω» μέρος των Βοριζίων, περνώντας μπροστά από τα σπίτια των Φραγκιαδάκηδων—οικογένεια της 57χρονης που έπεσε νεκρή το πρωί του Σαββάτου. Η κηδεία της θα τελεστεί στα Χανιά, όπου ζούσε και εργαζόταν.

Θρήνος, σπαραγμός, ένα ερημωμένο χωριό και διαλυμένες οικογένειες άφησε πίσω του το μακελειό που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (1.11.2025) στο χωριό Βορίζια του Ηρακλείου, όπου ένας 39χρονος και μια 57χρονη έχασαν τη ζωή τους μετά από πυροβολισμούς.

Βορίζια: «Χτενίζουν» τον Ψηλορείτη για τους δράστες του μακελειού – Σε φρούριο το χωριό, φόβοι για νέα βία

Η κηδεία του 39χρονου γίνεται το μεσημέρι της Δευτέρας και η αστυνομία έχει πάρει δρακόντεια μέτρα, καθώς φοβούνται ότι το διπλό φονικό με τους πυροβολισμούς στο κέντρο του χωριού του Ηρακλείου, μπορεί να προκαλέσει μια νέα βεντέτα και έναν νέο κύκλο αίματος που δύσκολα θα καταφέρει να κλείσει.

Στο χωριό βρίσκονται πάνω από 90 αστυνομικοί, ενώ μέλη της αστυνομίας βρίσκονται τόσο στο πάνω μέρος του χωριού, όσο και στο κάτω. Η αστυνομία έχει στήσει μπλόκα στην είσοδο του χωριού λίγο πριν το σπίτι του 39χρονου Φανούρη Καργάκη και ελέγχει όποιους μπαίνουν στο χωριό. Εκεί έχουν συγκεντρωθεί από το πρωί συγγενείς και φίλοι, που πενθούν και μοιρολογούν, περιμένοντας την ώρα της κηδείας. Ο Φανούρης Καργάκης ήταν πατέρας 5 παιδιών, τρία εκ των οποίων βαφτίστηκαν την Κυριακή, όπως επιτάσσει το κρητικό έθιμο.

Η διαδρομή του φέρετρου και οι δύο οικογένειες

Στο πάνω μέρος του χωριού, βρίσκονται τα σπίτια των Φραγκιαδάκηδων, μέλος της οποίας ήταν και η 57χρονη που έπεσε νεκρή από τους πυροβολισμούς το πρωί του Σαββάτου. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί, πως το νεκροταφείο του χωριού βρίσκεται στο πάνω μέρος, έτσι το φέρετρο και οι συγγενείς του Φανούρη Καργάκη θα πρέπει να περάσουν μπροστά από τα σπίτια των Φραγκιαδάκηδων.

Η 57χρονη στα Χανιά

Η κηδεία της άτυχης 57χρονης θα γίνει σήμερα στα Χανιά, όπου ζούσε και εργαζόταν τα τελευταία χρόνια. Εξάλλου, όπως έγινε γνωστό, η ίδια πήγε στη Βορίζια για το μνημόσυνο του πατέρα της και βρήκε τραγικό θάνατο.

Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας πολλά μέλη της οικογένειας Καργάκη έφυγαν από το χωριό για να μην προκαλέσουν. Οι φωτογραφίες που έρχονται από το αιματοβαμμένο χωριό της Κρήτης, είναι συγκλονιστικές, καθώς δεν κυκλοφορεί κανείς, ενώ τα σημάδια από τις σφαίρες σε σπίτια και αυτοκίνητα θυμίζουν πραγματικό πεδίο μάχης.

Σύμφωνα με το Mega, η αστυνομία συμβούλεψε τα μέλη της οικογένειας Καργάκη να φύγουν από το χωριό για να μην υπάρξει συνέχεια.

Την ίδια ώρα, ασύλληπτοι παραμένουν τουλάχιστον άλλα τρία άτομα που είτε κρύβονται μέσα σε σπίτια είτε έχουν καταφύγει στα διπλανά βουνά.

