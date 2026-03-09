Μάκης Δελαπόρτας: Η ιστορία πίσω από την προσωπική ζωή του Βασίλη Λογοθετίδη

Μια λιγότερο γνωστή πτυχή από τη ζωή του σπουδαίου ηθοποιού Βασίλη Λογοθετίδη ανέφερε ο Μάκης Δελαπόρτας, περιγράφοντας ένα περιστατικό που είχε απασχολήσει έντονα τον Τύπο της εποχής.

09 Μαρ. 2026 9:58
Σε μια προσωπική ιστορία από τη ζωή του Βασίλη Λογοθετίδη αναφέρθηκε ο Μάκης Δελαπόρτας, μιλώντας για ένα περιστατικό που είχε προκαλέσει έντονη συζήτηση την εποχή εκείνη.

Ο ηθοποιός, σε συνέντευξή του στην εκπομπή The 2night Show το βράδυ της Κυριακής 8 Μαρτίου, ανέφερε ότι η σύζυγος του Λογοθετίδη είχε συνάψει σχέση με τον δάσκαλο οδήγησης από τον οποίο μάθαινε να οδηγεί. Σύμφωνα με όσα περιέγραψε, το γεγονός αυτό θεωρήθηκε ιδιαίτερα σοβαρό για τα κοινωνικά δεδομένα της εποχής.

Όπως είπε ο Μάκης Δελαπόρτας, το ζευγάρι φέρεται να αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή του, πέφτοντας με αυτοκίνητο σε γκρεμό. Από το περιστατικό σκοτώθηκε ο άνδρας, ενώ η γυναίκα επέζησε.

Το συμβάν, όπως σημείωσε, απασχόλησε τον Τύπο της εποχής και αναφέρθηκε στις εφημερίδες, χωρίς όμως να δημοσιοποιηθεί το όνομα του Λογοθετίδη. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δημοσιογράφοι επέλεξαν να αναφέρουν μόνο το πατρώνυμο της γυναίκας, σε μια προσπάθεια να προστατευτεί η δημόσια εικόνα του γνωστού ηθοποιού.

Ο Μάκης Δελαπόρτας ανέφερε επίσης ότι μετά από εκείνο το περιστατικό ο Λογοθετίδης δεν προχώρησε ξανά σε γάμο, ενώ στη συνέχεια της ζωής του διατηρούσε μακροχρόνια σχέση με την ηθοποιό Ίλυα Λιβυκού για περίπου 15 χρόνια.

Αναφερόμενος στην καλλιτεχνική του πορεία, ο Δελαπόρτας χαρακτήρισε τον Βασίλη Λογοθετίδη έναν από τους σημαντικότερους κωμικούς του ελληνικού θεάτρου, σημειώνοντας ότι θεωρούνταν δάσκαλος στο είδος του και ότι πολλοί τον αποκαλούσαν «αρχηγό της φυλής».

