Μακρόν: Καλούς ανέμους και καλή θάλασσα στον «Κίμων»!

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, ευχήθηκε καλούς ανέμους και θάλασσες στην φρεγάτα «Κίμων», ενώ αναφέρθηκε στη συμβολική σημασία του πλοίου για τις σχέσεις Ελλάδας – Γαλλίας.

Μετά την επίσκεψή του στην φρεγάτα, ο Γάλλος πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Χ σημείωσε πως ο «Κίμων» δείχνει «τη δύναμη της στρατηγικής εταιρικής σχέσης» που ενώνει τις δύο χώρες.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην ανάπτυξη του Κίμωνα στην Κύπρο μαζί με την γαλλική φρεγάτα Languedoc, γεγονός που δείχνει ότι «είμαστε σε θέση να δρούμε από κοινού, στη Μεσόγειο αλλά και πέραν αυτής, για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Ευρώπης μας, την προστασία των πολιτών μας και των συμφερόντων μας».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Εμανουέλ Μακρόν:

Επί της φρεγάτας «Κίμων».

Παραγόμενη στη Λοριάν, αυτή η φρεγάτα άμυνας και επέμβασης που αποκτήθηκε από την Ελλάδα αποδεικνύει τη δύναμη της στρατηγικής εταιρικής σχέσης που ενώνει τις δύο χώρες μας και την οποία ανανεώνουμε σήμερα.

Η πρόσφατη ανάπτυξη του «Κίμων» στην Κύπρο, στο πλευρό της φρεγάτας «Languedoc», καταδεικνύει ότι είμαστε σε θέση να δρούμε από κοινού, στη Μεσόγειο αλλά και πέραν αυτής, για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Ευρώπης μας, την προστασία των πολιτών μας και των συμφερόντων μας.

Ευρωπαίοι, αξιόπιστοι εταίροι, φίλοι.

Καλούς ανέμους και καλή θάλασσα στον «Κίμων»!

À bord de la frégate Kimon. Produite à Lorient, cette frégate de défense et d’intervention acquise par la Grèce montre la force du partenariat stratégique qui unit nos deux pays et que nous renouvelons ce jour. Le déploiement récent du Kimon à Chypre aux côtés du Languedoc… pic.twitter.com/CjRPpgP2oN — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 25, 2026

Νωρίτερα ο Γάλλος πρόεδρος με τον Κυριάκο Μητσοτάκη επιθεώρησαν την φρεγάτα και συνομίλησαν με τον κυβερνήτη, πλοίαρχο Ιωάννη Κιζάνη. Στη συνέχεια ο κ. Μακρόν υπέγραψε το βιβλίο επισκεπτών του «Κίμωνα», όπου έγραψε:

Στη φρεγάτα «Κίμων», στον κυβερνήτη της και στο πλήρωμά της.

Εδώ είμαστε ενωμένοι στο όνομα της αλληλεγγύης, της φιλίας και των κοινών σχεδίων μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας.

Είμαστε υπερήφανοι, στο πλευρό των βιομηχανιών μας και των ομάδων τους, για αυτή την πρώτη φρεγάτα. Με τα μελλοντικά μας σχέδια.

Στην υπηρεσία της φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας.

Εμανουέλ Μακρόν.



