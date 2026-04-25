Μακρόν: Καλούς ανέμους και καλή θάλασσα στον «Κίμων»!

Μετά την επίσκεψή του στην φρεγάτα, ο Γάλλος πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Χ σημείωσε πως ο «Κίμων» δείχνει «τη δύναμη της στρατηγικής εταιρικής σχέσης» που ενώνει τις δύο χώρες

25 Απρ. 2026 17:33
Pelop News

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, ευχήθηκε καλούς ανέμους και θάλασσες στην φρεγάτα «Κίμων», ενώ αναφέρθηκε στη συμβολική σημασία του πλοίου για τις σχέσεις Ελλάδας – Γαλλίας.

Μητσοτάκης – Μακρόν: «Κορωνίδα» η αμοιβαία συνδρομή, «θα είμαστε στο πλευρό σας» το μήνυμα της Γαλλίας

Μετά την επίσκεψή του στην φρεγάτα, ο Γάλλος πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Χ σημείωσε πως ο «Κίμων» δείχνει «τη δύναμη της στρατηγικής εταιρικής σχέσης» που ενώνει τις δύο χώρες.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην ανάπτυξη του Κίμωνα στην Κύπρο μαζί με την γαλλική φρεγάτα Languedoc, γεγονός που δείχνει ότι «είμαστε σε θέση να δρούμε από κοινού, στη Μεσόγειο αλλά και πέραν αυτής, για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Ευρώπης μας, την προστασία των πολιτών μας και των συμφερόντων μας».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Εμανουέλ Μακρόν:

Επί της φρεγάτας «Κίμων».

Παραγόμενη στη Λοριάν, αυτή η φρεγάτα άμυνας και επέμβασης που αποκτήθηκε από την Ελλάδα αποδεικνύει τη δύναμη της στρατηγικής εταιρικής σχέσης που ενώνει τις δύο χώρες μας και την οποία ανανεώνουμε σήμερα.

Η πρόσφατη ανάπτυξη του «Κίμων» στην Κύπρο, στο πλευρό της φρεγάτας «Languedoc», καταδεικνύει ότι είμαστε σε θέση να δρούμε από κοινού, στη Μεσόγειο αλλά και πέραν αυτής, για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Ευρώπης μας, την προστασία των πολιτών μας και των συμφερόντων μας.

Ευρωπαίοι, αξιόπιστοι εταίροι, φίλοι.

Καλούς ανέμους και καλή θάλασσα στον «Κίμων»!

Νωρίτερα ο Γάλλος πρόεδρος με τον Κυριάκο Μητσοτάκη επιθεώρησαν την φρεγάτα και συνομίλησαν με τον κυβερνήτη, πλοίαρχο Ιωάννη Κιζάνη. Στη συνέχεια ο κ. Μακρόν υπέγραψε το βιβλίο επισκεπτών του «Κίμωνα», όπου έγραψε:

Στη φρεγάτα «Κίμων», στον κυβερνήτη της και στο πλήρωμά της.

Εδώ είμαστε ενωμένοι στο όνομα της αλληλεγγύης, της φιλίας και των κοινών σχεδίων μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας.
Είμαστε υπερήφανοι, στο πλευρό των βιομηχανιών μας και των ομάδων τους, για αυτή την πρώτη φρεγάτα. Με τα μελλοντικά μας σχέδια.

Στην υπηρεσία της φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας.

Εμανουέλ Μακρόν.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:42 DeepSeek V4: Το νέο κινεζικό μοντέλο AI που προκαλεί OpenAI και Anthropic
17:41 Έρχονται σημαντικές αλλαγές κανονισμών στο μπάσκετ
17:33 Μακρόν: Καλούς ανέμους και καλή θάλασσα στον «Κίμων»!
17:30 Μάλι: Συντονισμένες επιθέσεις τζιχαντιστών και ανταρτών σε όλη τη χώρα
17:24 Σάμος: Το ελληνικό νησί που αποθεώνουν τα γερμανικά μέσα για την αυθεντική ομορφιά του
17:17 Λαμπάδιασε αυτοκίνητο στη μέση του δρόμου, μεγάλη ανησυχία στη Λάρισα, ΒΙΝΤΕΟ
17:08 Νατάσσα Μποφίλιου: «Έχει γίνει προσπάθεια για δολοφονία του χαρακτήρα μου»
17:01 Ελλάδα – Γαλλία: Συμφωνία για πυρηνική τεχνολογία, έρευνα και ασφάλεια
16:48 Λίβανος: Τέσσερις νεκροί από ισραηλινά πλήγματα παρά την εκεχειρία
16:45 Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός «απαντά» για το Κουτί Πρώτων Βοηθειών στα ΙΧ
16:33 «e-Ειδικοί Ταμίες»: Το νέο σύστημα για τις εισπράξεις του Δημοσίου εκτός εφοριών
16:26 Τι λένε και γράφουν στη Γαλλία για την επίσκεψη Μακρόν στην Ελλάδα
16:20 Εγκέφαλος: 7 τροφές και ποτά που κάθε νευροχειρουργός αποφεύγει συστηματικά
16:13 Συγκίνηση Γεωργιάδη: «Ο πατέρας μου πέθανε όταν ήμουν 17 χρονών και η μητέρα μου όταν ήμουν 20»
16:04 Τριπλή επιστροφή ενοικίου: Ποιοι γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί θα πάρουν ενίσχυση
16:00 Πήγαν να κόψουν ξύλα και έπεσαν πάνω σε χειροβομβίδα!
15:53 Στο μοντέλο της Βαρκελώνης η Αθήνα: Πλαφόν σε Airbnb και ξενοδοχειακές κλίνες
15:46 Τρέλα για Μονακό στον Ολυμπιακό, σε 55 λεπτά εισιτήρια τέλος!
15:42 Ιράν προς ΗΠΑ: «Είμαστε έτοιμοι» αν συνεχιστεί ο αποκλεισμός των λιμανιών
15:36 Χειροπέδες σε διαιτητή πολεμικών τεχνών: Κατηγορείται ότι ζητούσε χρήματα για να «πειράζει» αποτελέσματα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25-26/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ