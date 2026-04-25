Μητσοτάκης – Μακρόν: «Κορωνίδα» η αμοιβαία συνδρομή, «θα είμαστε στο πλευρό σας» το μήνυμα της Γαλλίας

Σε μια σαφή επίδειξη πολιτικής και στρατηγικής σύμπλευσης, Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μακρόν υπέγραψαν στο Μέγαρο Μαξίμου ένα πακέτο εννέα συμφωνιών που επεκτείνει την ελληνογαλλική συνεργασία πολύ πέρα από την άμυνα. Ωστόσο, το πιο βαρύ πολιτικά στοιχείο της ημέρας ήταν η επαναβεβαίωση της αμοιβαίας συνδρομής, με την Αθήνα να τη χαρακτηρίζει «κορωνίδα» της συμφωνίας και το Παρίσι να διαμηνύει ότι η δέσμευση αυτή δεν είναι θεωρητική.

Η συνάντηση των δύο ηγετών ήρθε λίγες ώρες μετά την κοινή τους επίσκεψη στη φρεγάτα «Κίμων» και σφράγισε μια ημέρα με έντονο διπλωματικό και αμυντικό συμβολισμό. Η Ενισχυμένη Συνολική Στρατηγική Εταιρική Σχέση που υπεγράφη, αποτυπώνει την πρόθεση Ελλάδας και Γαλλίας να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους όχι μόνο στην άμυνα και την ασφάλεια, αλλά και στην οικονομία, την πολιτική προστασία, το μεταναστευτικό, την τεχνολογία, το περιβάλλον, την παιδεία και τον πολιτισμό.

Το μήνυμα Μητσοτάκη για τη νέα συμφωνία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στις δηλώσεις του μετά τις υπογραφές, έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην επίσκεψη που προηγήθηκε στη φρεγάτα «Κίμων», σημειώνοντας ότι η παρουσία των δύο ηγετών εκεί συνέδεσε έμπρακτα τη στρατηγική σχέση των δύο χωρών με τα νέα μέσα που ενισχύουν την ελληνική αποτρεπτική ισχύ.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις φρεγάτες που αποκτά η Ελλάδα από τα γαλλικά ναυπηγεία, λέγοντας ότι ο «Θεμιστοκλής» θα παραδοθεί το 2028, ενώ έκανε ειδική μνεία και στη συμφωνία που υπεγράφη για την αναβάθμιση των πυραύλων MICA, τονίζοντας ότι μέσα από αυτή τη συνεργασία έχουν ενισχυθεί ουσιαστικά και οι δυνατότητες της Πολεμικής Αεροπορίας.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ελληνογαλλική συμπόρευση δεν γεννήθηκε απλώς ως αντίδραση στις σημερινές γεωπολιτικές πιέσεις, αλλά προηγήθηκε αυτών, λειτουργώντας ουσιαστικά ως πρόδρομος της ευρύτερης ευρωπαϊκής ανάγκης για στρατηγική αυτονομία.

Σε αυτό το πλαίσιο, χαρακτήρισε ως «κορωνίδα» των συμφωνιών τις δεσμεύσεις αμοιβαίας συνδρομής, δείχνοντας ποιο είναι για την ελληνική πλευρά το πιο κρίσιμο πολιτικό και αμυντικό στοιχείο της νέας φάσης στις σχέσεις με τη Γαλλία.

Μακρόν: «Μην αναρωτιέστε, θα είμαστε στο πλευρό σας»

Από την πλευρά του, ο Εμανουέλ Μακρόν έδωσε εξίσου ισχυρό στίγμα, τονίζοντας ότι η στρατηγική σχέση Ελλάδας και Γαλλίας έχει πλέον αποκτήσει βάθος και ουσία, ειδικά μετά το 2021.

Ο Γάλλος πρόεδρος μίλησε για έναν κόσμο όλο και πιο ασταθή και σημείωσε ότι αυτή ακριβώς η διεθνής αστάθεια ενισχύει τη σημασία της σχέσης των δύο χωρών. Όπως είπε, η Γαλλία αντέδρασε απέναντι στις απειλές που αντιμετώπισε η Ελλάδα και η εταιρική σχέση που ανανεώνεται σήμερα έχει πλέον επεκταθεί σαφώς στο πεδίο της ασφάλειας.

Ιδιαίτερο βάρος είχε η τοποθέτησή του για τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, για την οποία ξεκαθάρισε ότι δεν αποτελεί απλώς διατύπωση σε χαρτί. Αντίθετα, υποστήριξε πως είναι μια δέσμευση που έχει ήδη αποδείξει στην πράξη το περιεχόμενό της, παραπέμποντας σε πρόσφατες εξελίξεις στην Κύπρο.

Το πιο ισχυρό πολιτικό μήνυμα ήρθε στο κλείσιμο της παρέμβασής του, όταν είπε ξεκάθαρα προς την ελληνική πλευρά: «Μην αναρωτιέστε τι θα κάνουμε, θα είμαστε στο πλευρό σας».

Οι 9 συμφωνίες που υπεγράφησαν

Το νέο πλαίσιο συνεργασίας που συμφωνήθηκε στο Μαξίμου περιλαμβάνει εννέα συνολικά συμφωνίες και κοινές δηλώσεις, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο πολιτικών και στρατηγικών τομέων.

Πέρα από την Ενισχυμένη Συνολική Στρατηγική Εταιρική Σχέση και τη συμφωνία για την ανανέωση της στρατηγικής συνεργασίας στην άμυνα και την ασφάλεια, υπεγράφη επίσης οδικός χάρτης για την ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στα υπουργεία Εξωτερικών των δύο χωρών.

Στις συμφωνίες περιλαμβάνονται ακόμη κοινή δήλωση προθέσεων για την επαγγελματική εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση, σχέδιο δράσης για τη συνεργασία στην Ανώτατη Εκπαίδευση και την επιστημονική έρευνα την περίοδο 2026-2030, καθώς και κοινή δήλωση προθέσεων για συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής τεχνολογίας.

Υπογράφηκε επίσης σύμβαση για την ίδρυση διακυβερνητικού οργανισμού για την ανάπτυξη και εκμετάλλευση ψηφιακών ωκεάνιων συστημάτων και υπηρεσιών πληροφορικής, διακήρυξη πρόθεσης συνεργασίας στην έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της άμυνας και της καινοτομίας στρατιωτικών τεχνολογιών, αλλά και συμφωνία-πλαίσιο για την εν συνεχεία υποστήριξη των πυραύλων MICA IR/RF μαζί με την πρώτη εκτελεστική σύμβαση του 2026 με την MBDA France.

Η συνεργασία πέρα από την άμυνα

Παρότι η άμυνα ήταν η προφανής αιχμή της ημέρας, και οι δύο πλευρές επέμειναν ότι η νέα στρατηγική σχέση δεν περιορίζεται σε αυτό το πεδίο.

Ο Εμανουέλ Μακρόν έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ενέργεια, το περιβάλλον, την ανώτερη εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τις επιστημονικές συνεργασίες, την οικονομία, την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δείχνοντας ότι το Παρίσι επιδιώκει μια συνολική αναβάθμιση της σχέσης με την Αθήνα.

Επιπλέον, συνέδεσε το νέο αυτό πλαίσιο και με ευρύτερα διεθνή ζητήματα, από τη Μέση Ανατολή και τα Στενά του Ορμούζ έως την Ουκρανία και την κοινή ευρωπαϊκή στάση απέναντι στις μεγάλες διεθνείς κρίσεις.

Το πολιτικό αποτύπωμα της ημέρας

Η εικόνα που βγήκε από το Μαξίμου ήταν εκείνη δύο ηγετών που επιχειρούν να παρουσιάσουν την ελληνογαλλική σχέση ως πρότυπο στρατηγικής συνεργασίας μέσα στην Ευρώπη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για μια σύμπλευση με ιστορικό βάθος και σύγχρονη στρατηγική αναγκαιότητα. Ο Εμανουέλ Μακρόν, από την πλευρά του, υποστήριξε ότι η σχέση αυτή μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης και για την υπόλοιπη Ευρώπη.

Η ουσία, πάντως, βρίσκεται στο ότι η σημερινή συμφωνία δεν παρουσιάστηκε ως μια απλή ανανέωση υφιστάμενων δεσμών, αλλά ως ένα νέο, διευρυμένο πλαίσιο που συνδέει την άμυνα με την πολιτική, την οικονομία, την τεχνολογία και την ευρωπαϊκή στρατηγική κατεύθυνση.

