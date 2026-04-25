Μητσοτάκης – Μακρόν στο Μαξίμου: «Μπορείτε να βασιστείτε πάνω μας» το μήνυμα της Γαλλίας

Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μαξίμου η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, με τους δύο ηγέτες να δίνουν από την πρώτη στιγμή το πολιτικό στίγμα της σημερινής τους επαφής. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η ελληνογαλλική συνεργασία, η στρατηγική σχέση των δύο χωρών και το μήνυμα συνέχειας που εκπέμπεται λίγο πριν από τις υπογραφές των συμφωνιών.

Ανοίγοντας τη συζήτηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλωσόρισε εκ νέου τον Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα και στάθηκε ιδιαίτερα στις χθεσινές παρεμβάσεις του Γάλλου προέδρου, λέγοντας ότι άγγιξαν, όπως σημείωσε, τις καρδιές των Ελλήνων και ανέδειξαν τη διαχρονική σχέση ανάμεσα στις δύο χώρες.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η παρουσία του Γάλλου προέδρου στην Ελλάδα και τα όσα είπε χθες συνιστούν ένα καθαρό μήνυμα για το περιεχόμενο της ελληνογαλλικής σχέσης. Όπως ανέφερε, το «Ελλάς – Γαλλία, Συμμαχία» δεν είναι απλώς μια φράση με συμβολικό φορτίο, αλλά ένα αξίωμα πάνω στο οποίο οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν να εργάζονται, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη συνεργασία τους.

Το μήνυμα Μητσοτάκη για τους δεσμούς των δύο χωρών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη σταθερότητα και το βάθος των δεσμών που ενώνουν την Ελλάδα και τη Γαλλία, σημειώνοντας ότι οι σχέσεις των δύο χωρών σε αρκετές περιπτώσεις υπερβαίνουν ακόμη και τις ίδιες τις συμφωνίες που υπογράφονται.

Με αυτή τη φράση αποτύπωσε το πολιτικό κλίμα μέσα στο οποίο εξελίσσεται η σημερινή επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα, παρουσιάζοντας την ελληνογαλλική συνεργασία ως σχέση με ιστορικό υπόβαθρο αλλά και σύγχρονο στρατηγικό περιεχόμενο.

Μακρόν: Μπορείτε να βασιστείτε πάνω μας

Από την πλευρά του, ο Εμανουέλ Μακρόν απάντησε σε ιδιαίτερα θερμό τόνο, δηλώνοντας χαρούμενος και υπερήφανος που βρίσκεται στην Ελλάδα μαζί με τους υπουργούς και την αντιπροσωπεία του.

Ο Γάλλος πρόεδρος αναγνώρισε ότι η φιλία ανάμεσα στις δύο χώρες έχει βαθιές ρίζες, όμως υπογράμμισε ότι από το 2021 και μετά η σχέση αυτή μετασχηματίζεται σε μια νέα, ευρύτερη εταιρική συνεργασία, προσαρμοσμένη στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η Ελλάδα, η Γαλλία και συνολικά η Ευρώπη.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια στρατηγική σχέση με παγκόσμιο χαρακτήρα, η οποία δεν περιορίζεται μόνο στην άμυνα και την ασφάλεια, αλλά επεκτείνεται και σε άλλους κρίσιμους τομείς, όπως η ενέργεια, η οικονομία, ο πολιτισμός και η καινοτομία.

Η πιο ισχυρή φράση της τοποθέτησής του ήταν αναμφίβολα η διαβεβαίωση προς την ελληνική πλευρά ότι η Γαλλία στέκεται πραγματικά δεσμευμένη σε αυτή τη σχέση. «Μπορείτε να βασιστείτε πάνω μας», είπε χαρακτηριστικά, επιβεβαιώνοντας το μήνυμα στήριξης που είχε ήδη εκπέμψει από χθες.

Πριν από τις υπογραφές για τη νέα συνεργασία

Ο διάλογος των δύο ηγετών στο Μαξίμου λειτουργεί ουσιαστικά ως πολιτικός πρόλογος των συμφωνιών που ακολουθούν. Η σημερινή συνάντηση δεν έχει μόνο εθιμοτυπικό χαρακτήρα, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια να αναβαθμιστεί περαιτέρω η σχέση των δύο χωρών σε αμυντικό, οικονομικό και στρατηγικό επίπεδο.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται πλέον στις υπογραφές που θα ακολουθήσουν, αλλά και στο εύρος της συνεργασίας που Αθήνα και Παρίσι θέλουν να αναδείξουν μέσα από αυτή τη νέα φάση συνεννόησης.

Το πολιτικό αποτύπωμα της συνάντησης

Αυτό που βγαίνει ξεκάθαρα από τις πρώτες δημόσιες τοποθετήσεις είναι ότι τόσο η Αθήνα όσο και το Παρίσι επιδιώκουν να δώσουν στη σχέση τους μεγαλύτερο βάθος και πιο σταθερό στρατηγικό προσανατολισμό.

Η συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, σε συνέχεια της επίσκεψης στη φρεγάτα «Κίμων» και των προηγούμενων δημόσιων παρεμβάσεων του Εμανουέλ Μακρόν, ενισχύει την εικόνα μιας σχέσης που δεν περιορίζεται στην αμυντική διάσταση, αλλά επιχειρεί να αποκτήσει συνολικό πολιτικό και γεωστρατηγικό αποτύπωμα.

