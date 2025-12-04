Μακρόν σε Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο: Χρησιμοποιήστε την επιρροή σας για να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν πίεσε τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ να χρησιμοποιήσει την επιρροή του Πεκίνου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους στο Πεκίνο.

«Ελπίζω ότι η Κίνα θα μπορέσει να συμμετάσχει στην έκκλησή μας και στις προσπάθειές μας να επιτύχουμε τουλάχιστον μια κατάπαυση του πυρός το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο Μακρόν μετά την κατ’ ιδίαν και τις διευρυμένες συνομιλίες στο Μέγαρο του Λαού.

Ο Γάλλος πρόεδρος χαρακτήρισε τον πόλεμο στην Ουκρανία «ζωτικής σημασίας απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια», ενώ τόνισε την ανάγκη συνεργασίας για την ειρήνη και τη σταθερότητα παγκοσμίως.

Από την πλευρά του, ο Σι Τζινπίνγκ επανέλαβε ότι η Κίνα «υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες για ειρήνη» και θα συνεχίσει να διαδραματίζει «εποικοδομητικό ρόλο» στην κρίση, χωρίς ωστόσο να καταδικάσει τη ρωσική εισβολή.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης τις εμπορικές ανισότητες, με τον Μακρόν να ζητά πιο ισορροπημένες σχέσεις και τον Σι να δεσμεύεται για «δίκαιο και διαφανές επιχειρηματικό περιβάλλον» και για την προώθηση αμοιβαίων επενδύσεων.

Κατά την επίσκεψη υπογράφηκαν συμβόλαια γαλλικών εταιρειών (μεταξύ άλλων Airbus, EDF, Danone), ενώ αύριο Παρασκευή οι δύο προεδρικοί ζεύγοι θα μεταβούν στην Τσενγκντού για πιο ανεπίσημες συνομιλίες.

