Μαλβίδες: Εντυπωσιακό βίντεο με δεκάδες υφαλοκαρχαριες ΒΙΝΤΕΟ

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα εντυπωσιακό βίντεο που δείχνει δεκάδες μαυροπτέρυγους υφαλοκαρχαρίες και σαλάχια να κινούνται σε εξαιρετικά ρηχά, κρυστάλλινα τιρκουάζ νερά, δημιουργώντας ένα σκηνικό που θυμίζει φυσικό ενυδρείο.

Τα πλάνα έχουν τραβηχτεί από drone στην παραλία «Thinadhoo Shark Beach» στις Μαλδίβες, έναν προορισμό που φημίζεται για τη μοναδική θαλάσσια ζωή του.

Στο βίντεo που κυκλοφόρησε στο Χ, διακρίνονται οι καρχαρίες να γλιστρούν πάνω από λευκή άμμο, σε νερά τόσο ρηχά ώστε επισκέπτες φαίνονται να περπατούν λίγα μόλις μέτρα μακριά τους, παρατηρώντας από κοντά το θέαμα.

Η εικόνα έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στα social media, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν ότι το τοπίο μοιάζει «εξωπραγματικό» ή ακόμη και δημιουργημένο με τεχνητή νοημοσύνη.

Sharks and rays on the pale sands of the Maldives

pic.twitter.com/PqId6qo0nv — Science girl (@sciencegirl) March 30, 2026



Ωστόσο, πρόκειται για πραγματική τοποθεσία στις Μαλδίβες, οι οποίες αποτελούν καταφύγιο προστασίας καρχαριών, συμβάλλοντας στη διατήρηση υγιών πληθυσμών που συχνά κινούνται σε ρηχές λιμνοθάλασσες.

Οι μαυροπτέρυγοι υφαλοκαρχαρίες είναι μικρού μεγέθους και θεωρούνται μη επιθετικοί προς τον άνθρωπο, γεγονός που επιτρέπει στους επισκέπτες να τους παρατηρούν με ασφάλεια από κοντινή απόσταση. Η παρουσία τους σε ρηχά νερά αποτελεί συχνό φαινόμενο σε τροπικούς υφάλους, ιδιαίτερα σε προστατευμένες περιοχές.

