«Μαμά είσαι καλά;»: Το μήνυμα στο κινητό και οι απενεργοποιημένες κάμερες – Νέα δεδομένα για τη δολοφονία στη Σαλαμίνα

Λίγες ημέρες πριν την απολογία της, στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία φωτίζουν τις κινήσεις της 46χρονης μετά τη δολοφονία της πεθεράς της. Η δράστιδα φέρεται να προσπάθησε να δημιουργήσει άλλοθι, στέλνοντας μήνυμα στο κινητό του θύματος, ενώ φέρεται να είχε απενεργοποιήσει τις κάμερες ασφαλείας τις κρίσιμες ώρες.

Το μήνυμα «μαμά είσαι καλά;»

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγες ώρες μετά το έγκλημα η 46χρονη φέρεται να έστειλε μήνυμα στο κινητό της πεθεράς της, προσπαθώντας να κατασκευάσει άλλοθι. Το μήνυμα, στο οποίο την αποκαλούσε «μαμά» και έγραφε «μαμά είσαι καλά;», εξετάστηκε στο πλαίσιο άρσης απορρήτου και διαπιστώθηκε ότι είχε αποσταλεί από το δικό της τηλέφωνο.

Προσωρινή απενεργοποίηση καμερών

Παράλληλα, μαρτυρίες αναφέρουν ότι η δράστιδα είχε απενεργοποιήσει για μικρό χρονικό διάστημα τις κάμερες ασφαλείας τόσο στο σπίτι του θύματος όσο και στο δικό της, τις ώρες που υπολογίζεται πως έφυγε και επέστρεψε. Στο περιβάλλον της υποστήριζε ότι το πρωί της δολοφονίας είχε «κοπεί το ρεύμα», επιχειρώντας να εξηγήσει την απουσία καταγραφών.

Το σκηνικό της «ληστείας»

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η 46χρονη προσπάθησε να στήσει σκηνικό ληστείας στο υπνοδωμάτιο της 75χρονης, όπου εντοπίστηκαν δύο ανοιχτά συρτάρια. Παρ’ όλα αυτά, η δράστιδα φέρεται να σκέπασε το θύμα με μια κουβέρτα, αφήνοντάς το να ξεψυχήσει μέσα σε λίμνη αίματος.

Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ τα νεότερα αναμένεται να προκύψουν μετά την απολογία της την Παρασκευή.

