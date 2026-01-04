Μαράια Κάρεϊ: Η «βασίλισσα των Χριστουγέννων» αποχαιρετά τις γιορτές ΒΙΝΤΕΟ

Μαράια Κάρεϊ: Η «βασίλισσα των Χριστουγέννων» αποχαιρετά τις γιορτές ΒΙΝΤΕΟ
04 Ιαν. 2026 12:06
Η Μαράια Κάρεϊ, γνωστή ως η «βασίλισσα των Χριστουγέννων» χάρη στο διαχρονικό hit «All I Want for Christmas Is You», δημοσίευσε ένα αστείο βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αποχαιρετώντας με χιούμορ την εορταστική περίοδο του 2025.

Στο κλιπ, μια γυναίκα και ένας άνδρας ξεστολίζουν ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, ενώ ανάμεσα στα στολίδια ξεχωρίζουν τα αρχικά της τραγουδίστριας (MC). Ξαφνικά, η ίδια η Μαράια εμφανίζεται στο πλάνο με έντρομη έκφραση, προσπαθώντας να τους σταματήσει και να «σώσει» το δέντρο. Η σκηνή συνοδεύεται από τη χαρακτηριστική λεζάντα: «Όταν λένε ότι τα Χριστούγεννα τελείωσαν».

 

Το βίντεο έχει προκαλέσει γέλια και θετικά σχόλια από τους θαυμαστές της, οι οποίοι αναγνωρίζουν το χιούμορ της τραγουδίστριας που έχει συνδέσει το όνομά της με την εορταστική περίοδο.

