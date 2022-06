 Μαρέβα Μητσοτάκη: «Σοκάρει και προκαλεί θλίψη», τονίζει για τις αμβλώσεις

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, για την οποία λαμβάνει θέση η Μαρέβα Μητσοτάκη, απόφαση που απαγορεύει τις αμβλώσεις, σοκάρει και προκαλεί θλίψη, τονίζει σε ανάρτησή της.

Όπως προσθέτει η ίδια, είναι θεμελιώδες το δικαίωμα για τις γυναίκες στην επιλογή.

It is shocking and heartbreaking to see Roe v. Wade overturned after almost 50 years. Women should have the right to choose. These are fundamental rights.

— Mareva Grabowski-Mitsotaki (@MarevaGrabowski) June 24, 2022