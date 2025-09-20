Μαρία Καρυστιανού: «Η κοινωνία δεν θέλει κάτι προερχόμενο από το σύστημα» – Ανοικτό το ενδεχόμενο πολιτικής πορείας

Η Μαρία Καρυστιανού, μητέρα της Μάρθης που έχασε τη ζωή της στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών και πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων «Τέμπη 2023», με δηλώσεις της στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του MEGA, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ενασχόλησής της με την πολιτική στο μέλλον.

Η κ. Καρυστιανού βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, καθώς πρόσφατη δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political την εμφάνισε με ποσοστό 25% στη διάθεση ψήφου ως επικεφαλής νέου κόμματος. «Για μένα αυτό το 25%, αν είναι αληθινό, δείχνει ότι η κοινωνία πλέον δεν θέλει κάτι προερχόμενο από το σύστημα. Αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη από ανθρώπους ανεξάρτητους και άφθαρτους, που θα φέρουν ένα καινούριο, απελευθερωτικό, δίκαιο και δημοκρατικό πρόγραμμα», τόνισε.

Σε ερώτηση αν θα μπορούσε να ηγηθεί μιας τέτοιας προσπάθειας, απάντησε με επιφύλαξη: «Δεν το ξέρω αυτό, δεν το βλέπω για μένα προσωπικά – το δήλωσα, ότι ακόμα δεν σκεφτόμαστε κάτι τέτοιο. Αλλά κι εγώ είμαι στο 25% που νιώθω αυτή την ανάγκη».

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμμετάσχει σε μια πολιτική πρωτοβουλία, ακόμη κι αν δεν ήταν επικεφαλής: «Με ρωτάτε πράγματα που δεν τα έχω σκεφτεί. Η αλήθεια είναι ότι εφόσον έβγαινε κάτι τέτοιο και ήταν απόλυτα συμβατό με αυτά που θέλω και τις σκέψεις μου, εννοείται».

