Η Μαρία Νιέβες, μία από τις σημαντικότερες μορφές στην ιστορία του αργεντίνικου ταγκό, πέθανε την Κυριακή 19 Απριλίου σε ηλικία 91 ετών, σύμφωνα με πηγές του πολιτιστικού χώρου στο Μπουένος Άιρες και μετέδωσε και το υπουργείο Πολιτισμού της Αργεντινής. Η αιτία του θανάτου της δεν έχει γίνει γνωστή.

Γεννημένη στο Μπουένος Άιρες και προερχόμενη από ταπεινή οικογένεια, η Μαρία Νιέβες σημάδεψε την πορεία του ταγκό μαζί με τον Χουάν Κάρλος Κόπες, με τον οποίο χόρευε ήδη από τη δεκαετία του 1950. Οι δυο τους υπήρξαν παντρεμένοι από το 1964 έως το 1973, αλλά συνέχισαν να αποτελούν καλλιτεχνικό ζευγάρι μέχρι το 1997, αφήνοντας βαθύ αποτύπωμα στην εξέλιξη του χορού. Ο Κόπες πέθανε το 2021 από επιπλοκές της COVID-19.

Η διαδρομή της Νιέβες θεωρείται καθοριστική για τη διεθνή αναγνώριση του ταγκό. Από τις συνοικιακές μιλόνγκες του Μπουένος Άιρες, έφτασε να κατακτήσει μεγάλες σκηνές στο Παρίσι, στο Τόκιο και στο Μπρόντγουεϊ, μεταφέροντας το αργεντίνικο ταγκό σε ένα παγκόσμιο κοινό. Η Ένωση Ηθοποιών της Αργεντινής την αποχαιρέτησε ως μέλος του «ιστορικού ζευγαριού» που έφερε «επανάσταση» στο ταγκό.

Το έργο που την έκανε γνωστή σε όλο τον κόσμο

Κομβικό σημείο στην πορεία της υπήρξε το Tango Argentino, η παράσταση που δημιούργησε και παρουσίασε με τον Χουάν Κάρλος Κόπες. Το έργο έκανε πρεμιέρα το 1983 στο Παρίσι και συνέχισε για χρόνια την πορεία του σε μεγάλες διεθνείς σκηνές, συμβάλλοντας αποφασιστικά στη διεθνή καταξίωση της Νιέβες.

Η ίδια ξεχώρισε για το απολύτως προσωπικό της ύφος, παρότι, όπως συχνά σημειωνόταν στις αναφορές για τη ζωή της, δεν είχε κάνει ποτέ ούτε ένα μάθημα χορού. Αυτό το στοιχείο έγινε μέρος του μύθου της και ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη θέση της ως αυθεντικής μορφής του ταγκό.

Παρουσία και στον κινηματογράφο

Το ιδιαίτερο στιλ της αποτυπώθηκε και στον κινηματογράφο, μέσα από συμμετοχές της σε ταινίες όπως οι Assassination Tango (2003), Solamente ella (1975) και Detrás de un largo muro (1958).

Μετά την είδηση του θανάτου της, ο υπουργός Πολιτισμού της Αργεντινής, Λεονάρδο Σιφέλι, απέτισε φόρο τιμής σε μια «απαραίτητη μορφή» του αργεντίνικου ταγκό και σε μια καλλιτέχνιδα που λειτούργησε ως πρεσβεύτρια της χώρας σε όλο τον κόσμο.

