Περού: Χιλιάδες στους δρόμους στη Λίμα με καταγγελίες για νοθεία στις εκλογές

Η αργή καταμέτρηση, τα σοβαρά οργανωτικά προβλήματα και οι καταγγελίες από υποψηφίους κρατούν το Περού σε πολιτική ένταση μία εβδομάδα μετά τον πρώτο γύρο.

20 Απρ. 2026 9:28
Pelop News

Περίπου 3.000 πολίτες διαδήλωσαν την Κυριακή στη Λίμα, καταγγέλλοντας υποτιθέμενη νοθεία στις προεδρικές εκλογές στο Περού, έπειτα από κάλεσμα του ακροδεξιού υποψηφίου Ραφαέλ Λόπες Αλιάγα, σύμφωνα με το Reuters.

Η κινητοποίηση ήρθε μία εβδομάδα μετά τον πρώτο γύρο της 13ης Απριλίου, ο οποίος στιγματίστηκε από σοβαρά προβλήματα στον εφοδιασμό εκλογικών τμημάτων, κυρίως στη Λίμα. Οι καθυστερήσεις ανάγκασαν τις αρχές να παρατείνουν τη διαδικασία ψηφοφορίας σε ορισμένες περιοχές, εντείνοντας την αμφισβήτηση και την πολιτική ένταση.

Το ποιοι θα περάσουν τελικά στον δεύτερο γύρο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Με βάση τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, η Κέικο Φουχιμόρι παραμένει στην πρώτη θέση με ποσοστό γύρω στο 17%, ενώ για τη δεύτερη θέση δίνουν πολύ κλειστή μάχη ο αριστερός Ρομπέρτο Σάντσες και ο Ραφαέλ Λόπες Αλιάγα. Ο δεύτερος γύρος αναμένεται στις 7 Ιουνίου, εφόσον επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα.

Στη διαδήλωση ακούστηκαν συνθήματα όπως «Όχι στη νοθεία, σεβαστείτε την ψήφο», ενώ υποστηρικτές του Λόπες Αλιάγα ζήτησαν ακόμη και νέες εκλογές. Ο ίδιος ο πρώην δήμαρχος της Λίμα έχει αμφισβητήσει ανοιχτά τη διαδικασία, ζητώντας την ακύρωση της αναμέτρησης και επιμένοντας ότι υπήρξαν παρατυπίες.

Χωρίς αποδείξεις οι καταγγελίες για νοθεία

Παρά το κλίμα έντασης, μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσιαστεί αποδείξεις που να τεκμηριώνουν τις κατηγορίες περί εκλογικής νοθείας. Η αποστολή παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνώρισε τις δυσλειτουργίες και τα οργανωτικά προβλήματα, αλλά ξεκαθάρισε ότι δεν έχει εντοπίσει αντικειμενικά στοιχεία που να στηρίζουν τους σχετικούς ισχυρισμούς σε αυτό το στάδιο.

Οι εκλογικές αρχές αποδίδουν τη μεγάλη καθυστέρηση στην καταμέτρηση στην ανάγκη εξέτασης χιλιάδων πρακτικών και στα προβλήματα που εμφανίστηκαν από την πρώτη ημέρα της ψηφοφορίας. Η παρατεταμένη αβεβαιότητα, ωστόσο, τροφοδοτεί καθημερινά νέες αντιδράσεις σε μια χώρα που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε παρατεταμένη πολιτική αστάθεια.

Θολό πολιτικό σκηνικό

Η εκλογική αναμέτρηση στο Περού εξελίσσεται σε ένα νέο επεισόδιο βαθιάς θεσμικής κρίσης. Το πολιτικό σύστημα της χώρας έχει περάσει διαδοχικές αναταράξεις, με συνεχείς αλλαγές στην ηγεσία και έντονη κοινωνική δυσπιστία απέναντι στους θεσμούς. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η αμφισβήτηση του εκλογικού αποτελέσματος απειλεί να φορτίσει ακόμη περισσότερο το κλίμα μέχρι να οριστικοποιηθεί ποιοι θα αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ