Ποιος είναι ο Ρούμεν Ράντεφ που θριάμβευσε στις βουλευτικές εκλογές της Βουλγαρίας

Ο Ρούμεν Ράντεφ αναδεικνύεται νικητής των βουλευτικών εκλογών στη Βουλγαρία, με το νεοσύστατο πολιτικό του σχήμα «Προοδευτική Βουλγαρία» να συγκεντρώνει ποσοστό που κυμαίνεται μεταξύ 43,8% και 44,5% σύμφωνα με τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα και τις εκτιμήσεις εξόδου. Η επίδοση αυτή φέρνει το κόμμα του κοντά σε κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ενώ η τελική κατανομή εδρών θα εξαρτηθεί από το αν μικρότερα κόμματα καταφέρουν να υπερβούν το όριο του 4%.

Οι εκλογές της 19ης Απριλίου 2026 αποτέλεσαν την όγδοη βουλευτική αναμέτρηση στη χώρα μέσα σε μόλις πέντε χρόνια, αντανακλώντας την παρατεταμένη πολιτική κρίση και την κόπωση των πολιτών από τις επαναλαμβανόμενες αποτυχημένες προσπάθειες σχηματισμού σταθερών κυβερνήσεων. Το αποτέλεσμα θεωρείται ιστορικό, καθώς σηματοδοτεί την ισχυρότερη εκλογική επίδοση ενός κόμματος τα τελευταία χρόνια και ενδέχεται να θέσει τέλος στην περίοδο αβεβαιότητας.

Ο 62χρονος Ρούμεν Ράντεφ προέρχεται από τον χώρο των ενόπλων δυνάμεων. Έχει διατελέσει διοικητής της πολεμικής αεροπορίας της Βουλγαρίας και πιλότος μαχητικών αεροσκαφών MiG-29. Εξελέγη πρόεδρος της χώρας το 2016 και επανεξελέγη το 2021, ασκώντας καθήκοντα σε μια περίοδο έντονων πολιτικών αναταράξεων και θεσμικών συγκρούσεων. Τον Ιανουάριο του 2026 παραιτήθηκε από την προεδρία για να ηγηθεί του νέου πολιτικού σχήματος «Προοδευτική Βουλγαρία» και να διεκδικήσει την πρωθυπουργία.

Στην προεκλογική του καμπάνια, ο Ράντεφ έδωσε έμφαση στην ανάγκη σταθερότητας, στη διαφάνεια της δημόσιας διοίκησης και στην αποφασιστική καταπολέμηση της διαφθοράς. Επιχείρησε να εκφράσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια απέναντι στα παραδοσιακά πολιτικά κόμματα, τα οποία κατηγόρησε για εξάρτηση από οικονομικά συμφέροντα και έλλειψη αποτελεσματικότητας.

Στο εσωτερικό μέτωπο, ο Ράντεφ προβάλλει ως υποστηρικτής μεταρρυθμίσεων στη δικαιοσύνη και περιορισμού της επιρροής ολιγαρχικών δομών. Στην εξωτερική πολιτική, δηλώνει στήριξη στην ευρωπαϊκή πορεία της Βουλγαρίας, ωστόσο έχει εκφράσει επιφυλάξεις για ορισμένες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως όσον αφορά τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Υποστηρίζει μια πιο ρεαλιστική και ισορροπημένη προσέγγιση στις σχέσεις με τη Μόσχα, με προτεραιότητα την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων της χώρας. Οι πολιτικοί του αντίπαλοι χαρακτηρίζουν συχνά αυτή τη στάση ως φιλορωσική.

Στο οικονομικό πεδίο, ο Ράντεφ εμφανίζεται επιφυλακτικός απέναντι στην άμεση υιοθέτηση του ευρώ, εκτιμώντας ότι μια βιαστική ένταξη στην ευρωζώνη μπορεί να επιδεινώσει τις πληθωριστικές πιέσεις και να πλήξει την αγοραστική δύναμη των πολιτών.

Μετά την ανακοίνωση των πρώτων αποτελεσμάτων, ο Ράντεφ χαρακτήρισε τη νίκη ως «νίκη της ελπίδας έναντι της απόγνωσης» και «νίκη της ηθικής έναντι του φόβου», τονίζοντας ότι οι πολίτες απέρριψαν τις παλιές πρακτικές των παραδοσιακών κομμάτων. Παρά την ισχυρή επίδοση, το κόμμα του πιθανότατα δεν θα εξασφαλίσει απόλυτη πλειοψηφία, γεγονός που καθιστά αναγκαίες τις διαπραγματεύσεις για σχηματισμό κυβέρνησης ή κυβέρνησης μειοψηφίας.

Το εκλογικό αποτέλεσμα αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τόσο την εσωτερική πολιτική σκηνή όσο και τη θέση της Βουλγαρίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια κρίσιμη συγκυρία για τα Βαλκάνια και τις σχέσεις Ευρώπης-Ρωσίας. Τα οριστικά αποτελέσματα αναμένονται τις επόμενες ημέρες, ενώ η διαδικασία σχηματισμού νέας κυβέρνησης θα αποτελέσει το επόμενο κρίσιμο βήμα για την έξοδο της χώρας από την παρατεταμένη πολιτική κρίση.

