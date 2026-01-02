Μαρία Σάκκαρη: «Είμαι πολύ τυχερή», οι πρώτες δηλώσεις για τον αρραβώνα με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη ΒΙΝΤΕΟ

Η Ελληνίδα τενίστρια μίλησε με τα πιο γλυκά λόγια για την πρόταση γάμου του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη μετά τη νίκη της επί της Ναόμι Οσάκα στο United Cup

02 Ιαν. 2026 14:16
Η Μαρία Σάκκαρη μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για τον αρραβώνα της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα της στο United Cup 2026. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, εμφανώς χαρούμενη, δήλωσε σε συνέντευξη μετά τον αγώνα: «Είμαι ένα πολύ τυχερό κορίτσι που έχω έναν σύντροφο που αγαπώ και με αγαπάει. Μακάρι όλος ο κόσμος να βρει έναν τέτοιο σύντροφο. Ο αρραβωνιαστικός μου πλέον είναι εξαιρετικός και μου δίνει δύναμη και κουράγιο».


Η δήλωση ήρθε αμέσως μετά τη νίκη της Σάκκαρη επί της Ναόμι Οσάκα με 6-4, 6-2, στον πρώτο αγώνα του tie Ελλάδας-Ιαπωνίας στο Περθ της Αυστραλίας. Με αυτή την επικράτηση, η Ελλάδα πήρε το προβάδισμα στο ματς, ενώ ακολουθεί η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Σιντάρο Μοτσιζούκι, με στόχο τη νίκη της εθνικής ομάδας και την πρόκριση πιο κοντά στις νοκ-άουτ φάσεις του τουρνουά.

Διαβάστε επίσης: Πρόταση γάμου από Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στη Μαρία Σάκκαρη, πότε θα γίνει το μυστήριο

Ο αρραβώνας του ζευγαριού, που είναι μαζί περίπου πέντε χρόνια, έγινε γνωστός ανήμερα της Πρωτοχρονιάς 2026, όταν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποκάλυψε ότι ο γιος του έκανε πρόταση γάμου στη Σάκκαρη κατά τις ημέρες των Χριστουγέννων. Το ζευγάρι σχεδιάζει να παντρευτεί το 2027, ενώ η Σάκκαρη εμφανίστηκε με εντυπωσιακό μονόπετρο οικογενειακό κειμήλιο της οικογένειας Μητσοτάκη.

