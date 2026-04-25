Μαρινάκης από Δελφούς: «Δεν θα καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι με το κόμμα του Τσίπρα» – Εκλογές το 2027

Με αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα, σαφή θέση για τις επόμενες εκλογές και προαναγγελία νέων παρεμβάσεων με ορίζοντα τη ΔΕΘ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έδωσε από τους Δελφούς το πολιτικό στίγμα της κυβέρνησης για την οικονομία, τις συνεργασίες και τις ανοιχτές υποθέσεις που παραμένουν στο προσκήνιο.

Μιλώντας στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από τη φορολογική πολιτική και τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το πολιτικό μέλλον του Αλέξη Τσίπρα, επιχειρώντας να αποτυπώσει τη γραμμή της κυβέρνησης τόσο στο οικονομικό όσο και στο καθαρά πολιτικό πεδίο.

«Μειώνουμε όσους φόρους αντέχει η οικονομία»

Στο σκέλος της οικονομίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει θετικά, επί της αρχής, κάθε μείωση φόρου, βάζοντας όμως ως βασικό όριο τις αντοχές της οικονομίας.

Όπως είπε, υπάρχουν επιπλέον 200 εκατ. ευρώ διαθέσιμα για το 2026 και περίπου 1 δισ. ευρώ για το 2027, αφήνοντας ανοιχτό το πεδίο για νέες παρεμβάσεις τα επόμενα χρόνια.

Τόνισε ακόμη ότι η επικείμενη Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα έχει διαφορετικό βάρος από την περσινή, καθώς μετά το πακέτο που επικεντρώθηκε κυρίως στις ελαφρύνσεις των φορολογούμενων, η φετινή αναμένεται να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στις επιχειρήσεις.

Το μήνυμα για τη νέα γενιά και το δημόσιο χρέος

Ο Παύλος Μαρινάκης επιχείρησε να συνδέσει την οικονομική πολιτική με την επόμενη ημέρα της χώρας, λέγοντας ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να στηρίξει την επανεκλογή της σε βάρος των νέων ανθρώπων.

Όπως υποστήριξε, για την κυβέρνηση έχει σημασία όχι μόνο η άμεση οικονομική εικόνα αλλά και η παρακαταθήκη που θα αφήσει. Σε αυτό το πλαίσιο, ανέφερε ως θετικά στοιχεία τόσο την αύξηση του μέσου μισθού στα 1.500 ευρώ όσο και τη θέση της Ελλάδας ανάμεσα στις πρώτες χώρες ως προς τη μείωση του δημόσιου χρέους.

Η κόντρα για τα πλεονάσματα και η αναφορά στον ΣΥΡΙΖΑ

Σχολιάζοντας το ζήτημα των πλεονασμάτων και των επιδομάτων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να διαχωρίσει τη σημερινή πολιτική από όσα, όπως είπε, ακολουθήθηκαν στο παρελθόν.

Υποστήριξε ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές κατηγορίες πλεονασμάτων: εκείνα που παράγονται από αυξημένη φορολογία και εκείνα που προέρχονται από ανάπτυξη, νέες θέσεις εργασίας και περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Στο σημείο αυτό επιτέθηκε ευθέως στην προηγούμενη κυβέρνηση, μιλώντας για «ματωμένα πλεονάσματα» και «προβληματικά επιδόματα», ενώ από την άλλη παρουσίασε τη σημερινή εικόνα ως αποτέλεσμα 600.000 νέων θέσεων εργασίας, ανάπτυξης της οικονομίας και ενίσχυσης των μηχανισμών κατά της φοροδιαφυγής.

Τι είπε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ειδική αναφορά έκανε και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπενθυμίζοντας ότι οι 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ζήτησαν την άρση της ασυλίας τους για να αποδείξουν, όπως είπε, την αθωότητά τους και όχι επειδή υπήρχε παραδοχή ενοχής.

Ταυτόχρονα, επιχείρησε να δώσει θεσμική διάσταση στη συζήτηση, σημειώνοντας ότι η μεγάλη μετάβαση στην ΑΑΔΕ ήταν ιστορική, παρότι έγινε με καθυστέρηση. Κατά την κυβερνητική ανάγνωση, η αλλαγή αυτή κλείνει τον δρόμο σε λογικές παρεμβάσεων και εξυπηρετήσεων που συνδέονταν με το παλιό σύστημα.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και οι αποφάσεις για τα πρόσωπα

Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση στηρίζει τη Δικαιοσύνη, τόσο την ελληνική όσο και την ευρωπαϊκή.

Για το ζήτημα της ανανέωσης της θητείας των τριών Ελλήνων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σημείωσε ότι δεν πρόκειται για πολιτική απόφαση, αλλά για θέμα που ανήκει στους αρμόδιους θεσμικούς φορείς και συγκεκριμένα στο δικαστικό συμβούλιο.

Εκλογές το 2027 και καθαρό μήνυμα για Τσίπρα

Στο πολιτικό σκέλος, όταν ρωτήθηκε για τον χρόνο διεξαγωγής των επόμενων βουλευτικών εκλογών, επανέλαβε ότι ο μόνος που μπορεί να το γνωρίζει με βεβαιότητα είναι ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας όμως ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επανειλημμένα δηλώσει πως οι κάλπες θα στηθούν το 2027.

Ακόμη πιο καθαρή ήταν η τοποθέτησή του για τον Αλέξη Τσίπρα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η κυβέρνηση περιμένει να δει αν και πότε θα ανακοινωθεί νέο κόμμα και νέο πρόγραμμα από την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού, προσθέτοντας πάντως ότι μέχρι στιγμής η εικόνα που διακρίνει είναι «μία από τα ίδια».

Το πιο ηχηρό όμως σημείο της παρέμβασής του ήταν το ξεκάθαρο «όχι» σε οποιοδήποτε σενάριο κοινής παρουσίας ή συνεννόησης με πολιτικό φορέα που θα προέρχεται από τον Αλέξη Τσίπρα. Όπως τόνισε, η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να καθίσει στο ίδιο τραπέζι ούτε με κόμμα του κ. Τσίπρα ούτε με οποιοδήποτε άλλο κόμμα που προήλθε από εκείνον.

Το πολιτικό αποτύπωμα των δηλώσεων

Η παρέμβαση Μαρινάκη από τους Δελφούς είχε διπλό στόχο. Από τη μία να επιβεβαιώσει ότι η κυβέρνηση θέλει να διατηρήσει ανοιχτό το πεδίο φοροελαφρύνσεων και επιχειρηματικών κινήτρων, από την άλλη να στείλει σαφές πολιτικό μήνυμα ενόψει της συζήτησης που ήδη αναπτύσσεται για τις μελλοντικές ισορροπίες στον χώρο της αντιπολίτευσης.

Με αυτόν τον τρόπο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έδειξε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να κρατήσει ταυτόχρονα δύο γραμμές: οικονομική σταθερότητα με ελεγχόμενες παρεμβάσεις και πολιτική αντιπαράθεση με καθαρά όρια απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και ό,τι μπορεί να εκπροσωπήσει στο επόμενο διάστημα.

