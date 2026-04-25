Ζαχαράκη από Δελφούς: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει διεθνής κόμβος Ανώτατης Εκπαίδευσης

Η δυνατότητα της Ελλάδας να αποκτήσει πιο ισχυρή θέση στον χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης και να εξελιχθεί σε πόλο προσέλκυσης φοιτητών από το εξωτερικό βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών 2026.

Στο πάνελ με τίτλο «Ελλάδα: Ένας αναδυόμενος εκπαιδευτικός κόμβος», η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, πανεπιστημιακοί και εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας παρουσίασαν το πλαίσιο μέσα στο οποίο η χώρα μπορεί να διεκδικήσει έναν πιο ουσιαστικό ρόλο στην περιφερειακή και, σε δεύτερο χρόνο, στη διεθνή εκπαιδευτική σκηνή.

Ζαχαράκη: Η στιγμή είναι κατάλληλη

Η υπουργός Παιδείας εκτίμησε ότι η συγκυρία είναι πρόσφορη ώστε να τεθεί με πιο οργανωμένο και πειστικό τρόπο ο στόχος της Ελλάδας ως περιφερειακού, αρχικά, και στη συνέχεια διεθνούς κόμβου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η Σοφία Ζαχαράκη παραδέχθηκε ότι η έναρξη εφαρμογής του νόμου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια ήταν δύσκολη, σημείωσε όμως ότι ανοίγει πλέον μια εναλλακτική για τους νέους που θέλουν να σπουδάσουν και να παραμείνουν στην Ελλάδα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις νέες συμπράξεις που προστίθενται στα ήδη πιστοποιημένα από την ΕΘΑΑΕ μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλά και στα ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, υποστηρίζοντας ότι διαμορφώνεται μια ιδιαίτερα ελπιδοφόρα εικόνα για το επόμενο διάστημα.

Ο ρόλος της διεθνοποίησης και της φοιτητικής μέριμνας

Η υπουργός έδωσε έμφαση και στο Ταμείο Ανάκαμψης, χαρακτηρίζοντάς το σημαντικό εργαλείο χρηματοδότησης για τη διεθνοποίηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Την ίδια ώρα, υπογράμμισε ότι η προσπάθεια αυτή δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς παράλληλη βελτίωση της φοιτητικής καθημερινότητας. Όπως τόνισε, στόχος είναι να διασφαλίζονται καλύτερες συνθήκες για φοιτητές, ακαδημαϊκούς και εργαζόμενους στα πανεπιστήμια, με έμφαση σε ασφαλείς και ποιοτικούς χώρους που να αντανακλούν το επίπεδο του ακαδημαϊκού έργου.

«Να επαναφέρουμε την Ελλάδα στον ρόλο της»

Από την πλευρά του, ο πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Κυριάκος Αναστασιάδης σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν καλείται απλώς να γίνει διεθνής κόμβος Εκπαίδευσης, αλλά να επανέλθει σε έναν ρόλο που ιστορικά είχε.

Ο ίδιος περιέγραψε ως βασικά συστατικά αυτής της πορείας τα προγράμματα κινητικότητας, τα μεταπτυχιακά, τα διεθνή ευρωπαϊκά δίκτυα, τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και τα ξενόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα, υποστηρίζοντας ότι όλα αυτά μαζί συνθέτουν το νέο εκπαιδευτικό τοπίο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα 17 ξενόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα που προετοιμάζει το ΑΠΘ, εκ των οποίων τα 16 θα είναι αγγλόφωνα και το ένα γαλλόφωνο, βλέποντάς τα ως μια σαφή ευκαιρία για προσέλκυση φοιτητών από το εξωτερικό.

Τα πλεονεκτήματα που μπορεί να αξιοποιήσει η χώρα

Ο Κυριάκος Αναστασιάδης υπογράμμισε ακόμη ότι η Ελλάδα έχει μπροστά της τρεις βασικές πηγές δυναμικής για να ενισχύσει τη διεθνοποίηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης: την προσέλκυση της ομογένειας, την ακαδημαϊκή της παράδοση και τα ιδιαίτερα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει ως χώρα.

Στο ίδιο πνεύμα, ο διευθύνων σύμβουλος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Αντώνης Πολεμίτης δήλωσε αισιόδοξος για την πορεία της διεθνοποίησης στην Ελλάδα και εξέφρασε την εκτίμηση ότι η παρουσία μη κρατικών πανεπιστημίων μπορεί να ενισχύσει τη θέση της χώρας στον διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη.

Τι κοιτούν οι φοιτητές όταν επιλέγουν χώρα και πανεπιστήμιο

Με βάση την εμπειρία της Κύπρου, ο Αντώνης Πολεμίτης σημείωσε ότι οι φοιτητές πρώτα επιλέγουν το αντικείμενο σπουδών, μετά τη χώρα και στη συνέχεια το ίδρυμα.

Κατά την εκτίμησή του, αυτό σημαίνει ότι η προσπάθεια δεν μπορεί να είναι αποσπασματική. Χρειάζεται συνεργασία ανάμεσα στο κράτος και στα πανεπιστήμια, ώστε η Ελλάδα να γίνει συνολικά πιο ελκυστική ως προορισμός σπουδών για ξένους φοιτητές.

Πρόσθεσε επίσης ότι οι φοιτητές δίνουν ιδιαίτερο βάρος και στη μελλοντική επαγγελματική προοπτική που προσφέρει ένα πρόγραμμα, υπογραμμίζοντας ότι δεν αρκεί μόνο να είναι ξενόγλωσσο, αλλά πρέπει να συνδέεται και με πραγματικές δυνατότητες σταδιοδρομίας.

Η σύνδεση με την αγορά εργασίας

Στη σημασία της προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών στις ανάγκες της αγοράς εργασίας στάθηκε και ο αναπληρωτής καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιωάννης Θάνος.

Όπως ανέφερε, η προσαρμογή των προγραμμάτων του ΟΠΑ στις σύγχρονες απαιτήσεις, αλλά και η μελέτη για το μέλλον της εργασίας και των δεξιοτήτων στην Ελλάδα, αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου ρόλου που καλούνται να παίξουν τα πανεπιστήμια.

Ο ίδιος τόνισε ότι ο ρόλος των ΑΕΙ είναι διπλός: από τη μία να καλλιεργούν στρατηγική και κριτική σκέψη και από την άλλη να δίνουν στους φοιτητές δεξιότητες που ζητά η αγορά εργασίας.

Το μεγάλο στοίχημα

Η συζήτηση στους Δελφούς ανέδειξε πως η Ελλάδα διαθέτει ορισμένες σοβαρές προϋποθέσεις για να ενισχύσει την παρουσία της στον διεθνή εκπαιδευτικό χάρτη. Ταυτόχρονα όμως φάνηκε καθαρά ότι το εγχείρημα δεν θα κριθεί μόνο από νομοθετικές παρεμβάσεις ή νέες συνεργασίες.

Θα εξαρτηθεί από το αν η χώρα μπορεί να προσφέρει ένα συνεκτικό ακαδημαϊκό περιβάλλον, σύγχρονα προγράμματα, ασφαλείς και λειτουργικές πανεπιστημιακές δομές, αλλά και μια πραγματική προοπτική για τους φοιτητές που θα την επιλέξουν.

Σε αυτό το πλαίσιο, η προσπάθεια να μετατραπεί η Ελλάδα σε διεθνή κόμβο Ανώτατης Εκπαίδευσης δεν παρουσιάζεται απλώς ως ένα φιλόδοξο αφήγημα, αλλά ως ένα στοίχημα που συνδέεται άμεσα με την ποιότητα του πανεπιστημίου, την εξωστρέφεια της χώρας και τη θέση της στο νέο ακαδημαϊκό περιβάλλον.

