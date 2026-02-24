Μαρινάκης για Δένδια: «Μεγεθύνθηκε το θέμα» – Μήνυμα ενότητας και αιχμές για Τέμπη, Υγεία και εξωτερική πολιτική

Με διάθεση αποκλιμάκωσης σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης τις αναφορές που προέκυψαν τις τελευταίες ημέρες γύρω από τον Νίκος Δένδιας, υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα έλαβε μεγαλύτερες διαστάσεις από όσες του αναλογούν.

Μιλώντας στους πολιτικούς συντάκτες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για αποσπασματική αναπαραγωγή δηλώσεων, σημειώνοντας ότι επρόκειτο για ομιλία με αντικείμενο το κυβερνητικό έργο, από την οποία προέκυψαν τίτλοι περί «απάντησης» στον υπουργό Άμυνας. «Νομίζω ότι μεγεθύνθηκε το θέμα», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως στόχος της κυβέρνησης είναι το αποτέλεσμα και η υλοποίηση των δεσμεύσεων.

Παράλληλα, τόνισε ότι δεν υπάρχει στέλεχος της κυβέρνησης ή του κόμματος που να μην επιδιώκει νέα εκλογική νίκη, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «στο τέλος αποφασίζουν οι πολίτες». Σημείωσε μάλιστα πως, κατά την άποψή του, δεν θυμάται άλλη κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας με αντίστοιχη πολιτική ανθεκτικότητα, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση διατηρεί διψήφιο προβάδισμα έναντι του δεύτερου κόμματος.

Σε ερώτηση για την κριτική που άσκησε ο Μακάριος Λαζαρίδης στον Νίκο Δένδια, ο κ. Μαρινάκης απέφυγε να δώσει συνέχεια, σημειώνοντας ότι ένα κυβερνητικό στέλεχος και εκλεγμένος βουλευτής μπορεί να συμμετέχει κανονικά σε κομματικές εκδηλώσεις.

Επεισόδια στη Νίκαια και πανεπιστήμια

Αναφερόμενος στα επεισόδια στο νοσοκομείο της Νίκαιας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπερασπίστηκε τον Άδωνις Γεωργιάδης, λέγοντας ότι «αναγκάζεται να αμύνεται» και πως δεν μπορεί να γίνεται εξίσωση «θύτη και θύματος». Τόνισε ότι δεν πρέπει να δημιουργούνται «άβατα» στον χώρο της υγείας και ότι, εφόσον υπάρχουν ποινικά αδικήματα, θα επιληφθούν οι αρμόδιες αρχές.

Στο ίδιο πλαίσιο, έκανε αναφορά και στην κατάσταση στα πανεπιστήμια, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να εφαρμόσει το «αυτονόητο», ενώ υποστήριξε ότι δεν μπορεί κανείς να εμποδίζει την ελεύθερη είσοδο σε δημόσιους χώρους.

Συνάντηση Γεραπετρίτη – Ρούμπιο

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτηρίζοντάς την σημαντική. Όπως είπε, πρόκειται για μία από τις λίγες περιπτώσεις όπου Έλληνας ΥΠΕΞ συναντά για δεύτερη φορά τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, στοιχείο που –κατά τον ίδιο– καταδεικνύει την αποτελεσματικότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

Στην ατζέντα της συνάντησης περιλαμβάνονται ζητήματα διμερούς ενδιαφέροντος και οι εξελίξεις στις ευρωατλαντικές σχέσεις.

Τέμπη, Δικαιοσύνη και ιστορικά αρχεία

Για τις εκταφές θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να αντιπαρατεθεί με συγγενείς θυμάτων, επαναλαμβάνοντας ότι η διερεύνηση της υπόθεσης αποτελεί έργο της Δικαιοσύνης. Επανέλαβε, δε, την εμπιστοσύνη του στους δικαστικούς λειτουργούς.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι το υπουργείο Πολιτισμού θα ανακοινώσει χρονοδιάγραμμα σχετικά με τα φωτογραφικά έγγραφα που αφορούν τους 200 εκτελεσθέντες στην Καισαριανή, τα οποία χαρακτήρισε ιστορικά αρχεία Ελλήνων πατριωτών.

Ταμείο Ανάκαμψης

Τέλος, αναφορικά με τα δημοσιεύματα περί απώλειας κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις απορρόφησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σημειώνοντας ότι μέσα σε πέντε χρόνια έχουν απορροφηθεί 25,4 δισ. ευρώ και έχει εκπληρωθεί άνω του 55% των οροσήμων.

