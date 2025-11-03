Μαρινάκης για ΕΛΤΑ: «Άστοχος ο επικοινωνιακός χειρισμός» – Δεν αλλάζει η ουσία της απόφασης για τα λουκέτα

Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχολίασε ότι ο τρόπος με τον οποίο ανακοινώθηκε το σχέδιο των ΕΛΤΑ ήταν εσφαλμένος, υπογραμμίζοντας ότι «έπρεπε πρώτα να υπάρξει ενημέρωση της κοινωνίας, των κοινοβουλευτικών ομάδων και των κομμάτων και στη συνέχεια να ανακοινωθούν τα καταστήματα που θα κλείσουν». Όπως σημείωσε, ο λανθασμένος επικοινωνιακός χειρισμός ήταν και ο λόγος που άλλαξε το χρονοδιάγραμμα, χωρίς να αλλάζει η ουσία της απόφασης.

Για τα ΕΛΤΑ

«Η ανάγκη να κλείσουν καταστήματα ήταν ανάγκη ευρωπαϊκή. Όταν κάτι συμβαίνει μέσα σε δέκα χρόνια στην Ευρώπη, δεν θα μπορούσε να μην συμβεί στην Ελλάδα», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν είναι αντίθετη με την απόφαση επί της ουσίας, αλλά με τον τρόπο που αυτή παρουσιάστηκε.

Για τη συνάντηση Δένδια – Χάφταρ

Αναφερόμενος στην επικοινωνία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια με τον Χάφταρ, ο κ. Μαρινάκης επιβεβαίωσε τη συνάντηση, ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν υπάρχει μυστική διπλωματία». Δεν έδωσε περαιτέρω πληροφορίες, σημειώνοντας μόνο πως ο υπουργός Εξωτερικών ήταν ενήμερος.

Για τα «πράσινα» τιμολόγια ρεύματος

Σε ερώτηση για τις αυξήσεις στα «πράσινα» τιμολόγια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι, παρότι οι τιμές χονδρικής αυξήθηκαν τον Οκτώβριο, «οι επιπτώσεις απορροφήθηκαν σε μεγάλο βαθμό και δεν έφτασαν στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις».

«Δεν υπάρχει θέμα επιδότησης», υπογράμμισε, προσθέτοντας πως «η χώρα μας έχει το 10ο φθηνότερο ρεύμα σε τιμές λιανικής και φθηνότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο».

