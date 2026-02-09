Μαρινάκης για Παναγόπουλο: «Η κυβέρνηση δεν θα χρεωθεί την υπόθεση» – Στο επίκεντρο η εισαγγελική έρευνα

Στην υπόθεση που αφορά τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να «χρεωθεί» την υπόθεση. Η τοποθέτηση έγινε μετά τη διαβίβαση στην Οικονομική Εισαγγελία του πορίσματος της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος, το οποίο αφορά πιθανή υπεξαίρεση κονδυλίων του ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ελεγχόμενα έξι φυσικά πρόσωπα και ισάριθμες εταιρείες.

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι ισχύει το τεκμήριο αθωότητας για κάθε πρόσωπο που ελέγχεται, ωστόσο σημείωσε ότι ο κ. Παναγόπουλος βρίσκεται πλέον σε αναστολή ως μέλος κόμματος και δεν υπάρχει λόγος πολιτικής ταύτισης της κυβέρνησης με την υπόθεση. Όπως ανέφερε, δεν πρέπει να στοχοποιούνται συλλήβδην πολιτικοί χώροι εξαιτίας ελέγχων σε μεμονωμένα πρόσωπα.

Στην ίδια ενημέρωση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με εκπροσώπους κτηνοτρόφων στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ έκανε αναφορά και σε άλλες κυβερνητικές πρωτοβουλίες.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η επέκταση της σύμβασης για τη διάθεση φαρμάκων υψηλού κόστους μέσω ιδιωτικών φαρμακείων, με στόχο τη διευκόλυνση των ασθενών. Τα φαρμακεία που θα συμμετέχουν θα πιστοποιούνται από τον ΕΟΠΥΥ, ενώ η διάθεση των συγκεκριμένων φαρμάκων θα γίνεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους δικαιούχους.

Παράλληλα, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό των μεταφορών, το οποίο προβλέπει αυστηρότερα μέτρα για την εισιτηριοδιαφυγή, ενίσχυση της προστασίας εργαζομένων και υποδομών, καθώς και νέο πλαίσιο ελέγχων για την ασφάλεια οχημάτων και δημόσιων συγκοινωνιών.

Αναφορά έγινε επίσης στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, μέσω του οποίου αναμένεται να δημιουργηθούν πάνω από 1.500 θέσεις εργασίας από 112 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού άνω των 550 εκατ. ευρώ, με σημαντικό μέρος των επενδύσεων να κατευθύνεται στη Βόρεια Ελλάδα και το Βόρειο Αιγαίο.

Τέλος, παρουσιάστηκε η ψηφιακή πύλη «Hellenic Heritage», η οποία αναμένεται να αναβαθμίσει την εμπειρία επισκεπτών σε περισσότερους από 350 αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες για την προβολή της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

