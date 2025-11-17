Μαρινάκης για Θρασκιά: «Το ΠΑΣΟΚ κάνει τον Τσίπρα συνομιλητή του» – Ερωτήματα για τη στάση Ανδρουλάκη

«Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ράνια Θρασκιά κατέστησε εν δυνάμει συνομιλητή του κόμματός της τον κ. Τσίπρα», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι «αντίστοιχες δηλώσεις έχουμε ακούσει και από άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη».

Ο Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για γραμμή πολιτικής ταύτισης με τον ΣΥΡΙΖΑ σε σειρά ζητημάτων, επισημαίνοντας ότι η στάση αυτή συνοδεύεται «από υιοθέτηση της ακραίας ρητορικής του».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνέχισε σε υψηλούς τόνους, θέτοντας ευθέως ερωτήματα για τη στάση του κόμματος της ελάσσονος αντιπολίτευσης: «Είναι όλοι στο ΠΑΣΟΚ σύμφωνοι με αυτές τις δηλώσεις; Πώς νιώθουν όσοι κράτησαν την Ελλάδα στην Ευρώπη, όταν ακούν από “συντρόφους” τους ότι εκείνος που τους κουνούσε τότε το δάχτυλο αποτελεί εν δυνάμει εταίρο τους;»

Η τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη ήρθε λίγες ώρες μετά τη συνέντευξη της Ράνιας Θρασκιά, η οποία είχε δηλώσει ότι «ο Αλέξης Τσίπρας θα μπορούσε να είναι ένας συνομιλητής του ΠΑΣΟΚ στο μέλλον», προκαλώντας αναταράξεις στο εσωτερικό του κόμματος.

