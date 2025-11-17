Μαρινάκης για Θρασκιά: «Το ΠΑΣΟΚ κάνει τον Τσίπρα συνομιλητή του» – Ερωτήματα για τη στάση Ανδρουλάκη
Με αιχμηρή δήλωση απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στις αναφορές της βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ράνιας Θρασκιά για τον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τη Χαριλάου Τρικούπη για πολιτική σύμπλευση με τον ΣΥΡΙΖΑ.
«Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ράνια Θρασκιά κατέστησε εν δυνάμει συνομιλητή του κόμματός της τον κ. Τσίπρα», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι «αντίστοιχες δηλώσεις έχουμε ακούσει και από άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη».
Ο Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για γραμμή πολιτικής ταύτισης με τον ΣΥΡΙΖΑ σε σειρά ζητημάτων, επισημαίνοντας ότι η στάση αυτή συνοδεύεται «από υιοθέτηση της ακραίας ρητορικής του».
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνέχισε σε υψηλούς τόνους, θέτοντας ευθέως ερωτήματα για τη στάση του κόμματος της ελάσσονος αντιπολίτευσης: «Είναι όλοι στο ΠΑΣΟΚ σύμφωνοι με αυτές τις δηλώσεις; Πώς νιώθουν όσοι κράτησαν την Ελλάδα στην Ευρώπη, όταν ακούν από “συντρόφους” τους ότι εκείνος που τους κουνούσε τότε το δάχτυλο αποτελεί εν δυνάμει εταίρο τους;»
Η τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη ήρθε λίγες ώρες μετά τη συνέντευξη της Ράνιας Θρασκιά, η οποία είχε δηλώσει ότι «ο Αλέξης Τσίπρας θα μπορούσε να είναι ένας συνομιλητής του ΠΑΣΟΚ στο μέλλον», προκαλώντας αναταράξεις στο εσωτερικό του κόμματος.
