Μαρινάκης κατά Κωνσταντοπούλου: «Προσωποποίηση του φασισμού και του μισογυνισμού»

Σφοδρή επίθεση στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή τις τοποθετήσεις της στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αναφορές της στη Νέα Δημοκρατία, προκαλώντας νέα ένταση στο πολιτικό σκηνικό.

18 Δεκ. 2025 13:25
Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινήθηκε η τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή τη στάση και τις δηλώσεις της κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Μαρινάκης κατηγόρησε την κ. Κωνσταντοπούλου ότι στοχοποίησε τη σύζυγο του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου, σημειώνοντας ότι «προσβάλλει συζύγους πολιτικών μόνο και μόνο επειδή είναι σύζυγοι», ενώ καταδίκασε τις αναφορές της προς τη Νέα Δημοκρατία, την οποία χαρακτήρισε, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ως «κόμμα βιαστών και παιδοβιαστών».

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι η προσωποποίηση του φασισμού και του μισογυνισμού», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η συμπεριφορά της δεν συνάδει με τον δημοκρατικό διάλογο και τον σεβασμό στους θεσμούς.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνέχισε την κριτική του κάνοντας λόγο για αντιδημοκρατική στάση, παραβίαση των χρόνων ομιλίας και συστηματική ένταση στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, ενώ άφησε αιχμές για τη συμπεριφορά της απέναντι στους υπαλλήλους της Βουλής. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο παρελθόν της ως νομικής εκπροσώπου σε υποθέσεις βιασμών, υποστηρίζοντας ότι η στάση της απέναντι στα θύματα έρχεται σε αντίθεση με τη ρητορική της περί υπεράσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις εσωκομματικές επιλογές της Πλεύσης Ελευθερίας, κατηγορώντας την πρόεδρό της ότι απομάκρυνε γυναίκες από τα ψηφοδέλτια του κόμματος για να προωθήσει συγγενικά και φιλικά πρόσωπα.

Κλείνοντας, ο Παύλος Μαρινάκης απηύθυνε αιχμηρό μήνυμα προς το ΠΑΣΟΚ, αναφερόμενος στη συνεργασία του με την κ. Κωνσταντοπούλου στην πρόταση δυσπιστίας. «Πώς σκέφτονται εκείνοι που συνέπραξαν μαζί της;» διερωτήθηκε, προειδοποιώντας ότι η ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές μπορεί να οδηγήσει σε πολιτικό αδιέξοδο και καλώντας όλα τα κόμματα να αντιδράσουν εγκαίρως.

13:25 Μαρινάκης κατά Κωνσταντοπούλου: «Προσωποποίηση του φασισμού και του μισογυνισμού»
