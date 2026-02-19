Μαρινάκης – ΠΑΣΟΚ: Νέα σφοδρή κόντρα για Στουρνάρα και «πολιτική μετατόπιση»

Σε υψηλούς τόνους εξελίχθηκε η νέα πολιτική σύγκρουση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, μετά τις αναφορές του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών την Τετάρτη (19.02.2026), με φόντο τις αντιδράσεις της Χαριλάου Τρικούπη στη συνέντευξη του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα.

Ο κ. Μαρινάκης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για «μετάλλαξη», υποστηρίζοντας ότι ένα κόμμα που –όπως είπε– βρισκόταν «στη σωστή πλευρά της ιστορίας» σήμερα επιλέγει να εστιάζει «στο δέντρο και όχι στο δάσος». Κατά τον ίδιο, αντί να στραφεί κατά του ΣΥΡΙΖΑ για όσα ανέφερε ο κ. Στουρνάρας, η Χαριλάου Τρικούπη επιλέγει διαφορετική στρατηγική, την οποία απέδωσε στο «όνειρο της μεγάλης προοδευτικής διακυβέρνησης».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να επανακαθορίσει τα πολιτικά όρια, σημειώνοντας ότι η Νέα Δημοκρατία «δεν συνομίλησε με όσους επιχείρησαν να βγάλουν τη χώρα από την Ευρώπη» και συνεπώς –όπως τόνισε– δεν μπορεί να κατηγορηθεί για πολιτική μετατόπιση. Αντιθέτως, απέδωσε αλλαγή πορείας στο ΠΑΣΟΚ, παραπέμποντας μάλιστα εμμέσως και σε τοποθετήσεις του Ευάγγελου Βενιζέλου για την αξιολόγηση αυτής της στάσης.

Η απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη ήταν άμεση και ιδιαίτερα αιχμηρή. Σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ κάλεσε τον κ. Μαρινάκη «να μην αναζητεί σε ποια όχθη βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ», υποστηρίζοντας ότι παραμένει σταθερά «στην όχθη της σοβαρότητας, του εθνικού καθήκοντος, της ανεξαρτησίας των θεσμών, της προάσπισης του κράτους δικαίου και της διαφάνειας».

Παράλληλα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αντέστρεψε τα πυρά, τοποθετώντας –όπως αναφέρει– την κυβέρνηση «δίπλα στον κ. Τσίπρα και τον κ. Καμμένο» και στη «σκοτεινή όχθη» της «υπονόμευσης των θεσμών», των «επιθέσεων στις ανεξάρτητες αρχές», των «παρεμβάσεων στη Δικαιοσύνη», αλλά και της «τοξικότητας» στον δημόσιο λόγο.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο περιεχόμενο των δηλώσεων του Γιάννη Στουρνάρα, με το ΠΑΣΟΚ να σημειώνει ότι οι θέσεις του δεν ήταν νέες, καθώς –όπως υποστηρίζει– έχουν διατυπωθεί και σε παλαιότερες παρεμβάσεις του. Ωστόσο, επισήμανε ότι προτιμά τη δημόσια τοποθέτησή του «απέναντι σε δημοσιογράφους και Μέσα Ενημέρωσης», αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο και το πλαίσιο της συγκεκριμένης συνέντευξης, μεταφέροντας τη σύγκρουση και στο επίπεδο της ποιότητας του δημόσιου διαλόγου.

Η πολιτική αντιπαράθεση αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς η συζήτηση γύρω από τις δηλώσεις Στουρνάρα και τις ευρύτερες πολιτικές ισορροπίες παραμένει ανοιχτή.

