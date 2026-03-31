Μαρινέλλα: Το τελευταίο χειροκρότημα στη Μητρόπολη για τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, η Ελλάδα αποχαιρετά σήμερα τη Μαρινέλλα, με πλήθος κόσμου να περνά από το παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου στη Μητρόπολη Αθηνών για το ύστατο χαίρε. Η σορός της τέθηκε από το πρωί σε λαϊκό προσκύνημα, ενώ η εξόδιος ακολουθία έχει προγραμματιστεί για τις 14:00, με την οικογένεια να ζητά αντί στεφάνων δωρεές στη «Φλόγα».

Μαρινέλλα: Το τελευταίο χειροκρότημα στη Μητρόπολη για τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού
31 Μαρ. 2026 11:06
Pelop News

Το τελευταίο αντίο στη Μαρινέλλα λένε σήμερα συγγενείς, φίλοι, άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου και απλός κόσμος που τη συνόδευσε επί δεκαετίες με την αγάπη και τον θαυμασμό του. Από νωρίς το πρωί της Τρίτης 31 Μαρτίου, το παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου, στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών, άρχισε να γεμίζει από πολίτες που θέλησαν να περάσουν μπροστά από το φέρετρό της και να αποτίσουν φόρο τιμής σε μία από τις πιο εμβληματικές φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Το λαϊκό προσκύνημα ξεκίνησε στις 08:00 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 13:00, πριν η σορός μεταφερθεί για την εξόδιο ακολουθία που θα τελεστεί στις 14:00 στη Μητρόπολη.

Η εικόνα από το παρεκκλήσι ήταν από τις πρώτες ώρες φορτισμένη. Η οικογένειά της βρέθηκε εκεί από νωρίς, ενώ όσο περνούσε η ώρα η προσέλευση του κόσμου γινόταν ολοένα και μεγαλύτερη. Άνθρωποι κάθε ηλικίας περίμεναν υπομονετικά για να αφήσουν ένα λουλούδι, να σταθούν για λίγες στιγμές μπροστά στο φέρετρο και να αποχαιρετήσουν τη γυναίκα που με τη φωνή, την παρουσία και την καλλιτεχνική της διαδρομή σημάδεψε ολόκληρες γενιές. Σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειας, η ταφή θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Ιδιαίτερη ήταν και η επιθυμία των οικείων της να μην κατατεθούν στεφάνια, αλλά όσοι το θέλουν να στηρίξουν με δωρεά τον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα», δίνοντας έτσι έναν πιο ουσιαστικό χαρακτήρα στο αποχαιρετιστήριο αυτό κάλεσμα. Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, επικήδειους θα εκφωνήσουν η Χάρις Αλεξίου και ο Γιώργος Νταλάρας, δύο πρόσωπα που συνδέθηκαν με ξεχωριστό τρόπο με τη μεγάλη ερμηνεύτρια.

Το κλίμα έξω και μέσα από τη Μητρόπολη ήταν βαρύ, με καλλιτέχνες και ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της να φτάνουν για να της πουν το ύστατο χαίρε. Ανάμεσα σε όσους βρέθηκαν στο σημείο ήταν ο Γιώργος Μαργαρίτης, ο Τάκης Ζαχαράτος και η Τάνια Τσανακλίδου, ενώ οι μαρτυρίες όσων περνούσαν από το παρεκκλήσι αποτύπωναν όχι μόνο τη θλίψη για την απώλειά της, αλλά και την αίσθηση ότι κλείνει ένας μεγάλος κύκλος για το ελληνικό τραγούδι.

Η Μαρινέλλα αφήνει πίσω της μια πορεία μεγαλύτερη των 65 χρόνων, γεμάτη τραγούδια, ερμηνείες και σκηνικές στιγμές που έγιναν μέρος της συλλογικής μνήμης. Η δοκιμασία της υγείας της είχε αρχίσει τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο επί σκηνής στο Ηρώδειο. Από τότε έδωσε τη δική της μάχη, μέχρι που το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026 έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της ένα αποτύπωμα που δύσκολα μπορεί να συγκριθεί με οτιδήποτε άλλο στη νεότερη ελληνική μουσική ιστορία.

Από την Κική Παπαδοπούλου της Θεσσαλονίκης μέχρι τη Μαρινέλλα που έγινε σύμβολο, η διαδρομή της ήταν ταυτισμένη με την εξέλιξη του ελληνικού τραγουδιού. Από τα πρώτα της βήματα σε περιοδεύοντα θίασο και τη συνεργασία της με τον Στέλιο Καζαντζίδη, μέχρι τις μεγάλες προσωπικές επιτυχίες, τις θεατρικές και κινηματογραφικές εμφανίσεις και την ικανότητά της να μετατρέπει κάθε τραγούδι σε προσωπική κατάθεση, η παρουσία της ξεπέρασε τα όρια μιας απλής καριέρας. Ήταν μια σχολή ολόκληρη, μια μορφή που καθόρισε ύφος, ερμηνεία και σκηνική στάση.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:25 Μεσολόγγι 1826–2026: Μαθητές ζωντανεύουν την Έξοδο σε μια ξεχωριστή ταινία μικρού μήκους
13:20 Φλωρίδης κατά Κωνσταντοπούλου για τα Τέμπη: «Είναι πολιτική συνέχεια της Χρυσής Αυγής»
13:19 Σεισμός 4 Ρίχτερ στην Ανδραβίδα – Έγινε αισθητός σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία
13:16 Επίσκεψη Πέτρου Ψωμά στη μαρίνα της Πάτρας – Σοβαρές ελλείψεις υποδομών
13:13 Η ακρίβεια στο τραπέζι του Μαξίμου: Σαρωτικοί έλεγχοι, πάνω από 100 εταιρείες στο μικροσκόπιο και ανοιχτό παράθυρο για νέα μέτρα
13:07 Πρέβεζα: Ιστορία και θάλασσα, τι να δείτε
13:06 Ζωγράφου: Νέα μαρτυρία φωτίζει τη στάση του 54χρονου μετά το θρίλερ με μητέρα και κόρη
13:04 Πλακιάς πριν από τη νέα συνεδρίαση για τα Τέμπη: «Στη δίκη αυτή αρμόζει μόνο σοβαρότητα και αξιοπρέπεια»
13:01 Η καυστική κωμωδία «Μιλήστε Ελεύθερα» στο θέατρο Επίκεντρο+ από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
13:00 Πάτρα: Εργοτάξιο χωρίς μέτρα ασφαλείας η Κανάρη – Ατύχημα για πεζή γυναίκα στον υπό διαμόρφωση πεζόδρομο
12:59 Πάτρα: Η διαδρομή του Παλαμά στην Ακαδημία Αθηνών φωτίζεται σε νέα εκδήλωση
12:55 Μέση Ανατολή: Επιτέθηκαν σε αποθήκη πυρομαχικών, έριξαν βόμβες που γυρίζουν 907 κιλά!
12:54 Εμπορική Ανανέωση: Η χαμηλή συμμετοχή στη συνέλευση δείχνει έλλειμμα επικοινωνίας με τους εμπόρους
12:54 Δύο τελευταίες παραστάσεις για το «Strange box» στο «Επίκεντρο+»
12:50 ΥΠΕΞ για Άγιο Φως: Σχέδιο υπό όρους πολέμου και τελικές αποφάσεις την 1η Απριλίου
12:48 Αποκάλυψη Τραμπ για κατασκευή στρατιωτικού συγκροτήματος κάτω από το Λευκό Οίκο
12:47 Αμαλιάδα: Έκλεψε πορτοφόλι από μίνι μάρκετ, ψώνισε με τις κάρτες και «έδειξε» και παλιότερη κλοπή μοτοποδηλάτου
12:45 Αγρίνιο: Μεθυσμένος οδηγός βγήκε εκτός πορείας στην Αντιρρίου – Ιωαννίνων και το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες
12:43 Αχαΐα: Στο αυτόφωρο για τιμόνι χωρίς δίπλωμα, δικογραφία για μουσική που δεν έλεγε να σβήσει
12:41 Πατρών – Πύργου: Πώς γράφτηκε η τραγωδία με τον 42χρονο στην άσφαλτο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
