Μαρινέλλα: Το τελευταίο χειροκρότημα στη Μητρόπολη για τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού

Το τελευταίο αντίο στη Μαρινέλλα λένε σήμερα συγγενείς, φίλοι, άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου και απλός κόσμος που τη συνόδευσε επί δεκαετίες με την αγάπη και τον θαυμασμό του. Από νωρίς το πρωί της Τρίτης 31 Μαρτίου, το παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου, στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών, άρχισε να γεμίζει από πολίτες που θέλησαν να περάσουν μπροστά από το φέρετρό της και να αποτίσουν φόρο τιμής σε μία από τις πιο εμβληματικές φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Το λαϊκό προσκύνημα ξεκίνησε στις 08:00 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 13:00, πριν η σορός μεταφερθεί για την εξόδιο ακολουθία που θα τελεστεί στις 14:00 στη Μητρόπολη.

Η εικόνα από το παρεκκλήσι ήταν από τις πρώτες ώρες φορτισμένη. Η οικογένειά της βρέθηκε εκεί από νωρίς, ενώ όσο περνούσε η ώρα η προσέλευση του κόσμου γινόταν ολοένα και μεγαλύτερη. Άνθρωποι κάθε ηλικίας περίμεναν υπομονετικά για να αφήσουν ένα λουλούδι, να σταθούν για λίγες στιγμές μπροστά στο φέρετρο και να αποχαιρετήσουν τη γυναίκα που με τη φωνή, την παρουσία και την καλλιτεχνική της διαδρομή σημάδεψε ολόκληρες γενιές. Σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειας, η ταφή θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Ιδιαίτερη ήταν και η επιθυμία των οικείων της να μην κατατεθούν στεφάνια, αλλά όσοι το θέλουν να στηρίξουν με δωρεά τον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα», δίνοντας έτσι έναν πιο ουσιαστικό χαρακτήρα στο αποχαιρετιστήριο αυτό κάλεσμα. Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, επικήδειους θα εκφωνήσουν η Χάρις Αλεξίου και ο Γιώργος Νταλάρας, δύο πρόσωπα που συνδέθηκαν με ξεχωριστό τρόπο με τη μεγάλη ερμηνεύτρια.

Το κλίμα έξω και μέσα από τη Μητρόπολη ήταν βαρύ, με καλλιτέχνες και ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της να φτάνουν για να της πουν το ύστατο χαίρε. Ανάμεσα σε όσους βρέθηκαν στο σημείο ήταν ο Γιώργος Μαργαρίτης, ο Τάκης Ζαχαράτος και η Τάνια Τσανακλίδου, ενώ οι μαρτυρίες όσων περνούσαν από το παρεκκλήσι αποτύπωναν όχι μόνο τη θλίψη για την απώλειά της, αλλά και την αίσθηση ότι κλείνει ένας μεγάλος κύκλος για το ελληνικό τραγούδι.

Η Μαρινέλλα αφήνει πίσω της μια πορεία μεγαλύτερη των 65 χρόνων, γεμάτη τραγούδια, ερμηνείες και σκηνικές στιγμές που έγιναν μέρος της συλλογικής μνήμης. Η δοκιμασία της υγείας της είχε αρχίσει τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο επί σκηνής στο Ηρώδειο. Από τότε έδωσε τη δική της μάχη, μέχρι που το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026 έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της ένα αποτύπωμα που δύσκολα μπορεί να συγκριθεί με οτιδήποτε άλλο στη νεότερη ελληνική μουσική ιστορία.

Από την Κική Παπαδοπούλου της Θεσσαλονίκης μέχρι τη Μαρινέλλα που έγινε σύμβολο, η διαδρομή της ήταν ταυτισμένη με την εξέλιξη του ελληνικού τραγουδιού. Από τα πρώτα της βήματα σε περιοδεύοντα θίασο και τη συνεργασία της με τον Στέλιο Καζαντζίδη, μέχρι τις μεγάλες προσωπικές επιτυχίες, τις θεατρικές και κινηματογραφικές εμφανίσεις και την ικανότητά της να μετατρέπει κάθε τραγούδι σε προσωπική κατάθεση, η παρουσία της ξεπέρασε τα όρια μιας απλής καριέρας. Ήταν μια σχολή ολόκληρη, μια μορφή που καθόρισε ύφος, ερμηνεία και σκηνική στάση.

