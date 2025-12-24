«Μας έχουν μπερδέψει. Ο γιος μου δεν φαίνεται στο βίντεο», μαρτυρία μητέρας αγοριού που κατηγορείται για τον ομαδικό βιασμό 13χρονης

Για την υπόθεση κακοποίησης της ανήλικης στη Θεσσαλονίκη

«Μας έχουν μπερδέψει. Ο γιος μου δεν φαίνεται στο βίντεο», μαρτυρία μητέρας αγοριού που κατηγορείται για τον ομαδικό βιασμό 13χρονης
24 Δεκ. 2025 20:40
Pelop News

Η μητέρα ενός εκ των αγοριών που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση κακοποίησης της 13χρονης στη Θεσσαλονίκη, αρνούμενη τα όσα αποδίδονται στον γιο της.

Η ανήλικη, με καταγωγή από τις Φιλιππίνες, κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από έξι ανήλικους οι οποίοι την κακοποίησαν σεξουαλικά και κατέγραψαν τις πράξεις του σε βίντεο.

«Εμάς μας έχουν μπερδέψει. Ο γιος μου δεν φαίνεται στο βίντεο. Μπορεί το κορίτσι να μπερδεύτηκε όπως περιέγραφε αυτά που της συνέβησαν. Τα υπόλοιπα παιδιά φαίνονται στο βίντεο, αλλά το δικό μου το παιδί δεν είναι» είπε η μητέρα ενός εκ των αγοριών.

Ο γιος της φέρεται να παρέσυρε την 13χρονη με έναν φίλο του και να την οδήγησαν εκεί που περίμεναν οι άλλοι 4 της παρέας. Πρόκειται για δύο 16χρονους, έναν 14χρονο, έναν 15χρονο και δύο άτομα που είχαν ενηλικιωθεί, ηλικίας 18 και 19 ετών.

«Το βίντεο που κυκλοφόρησε το είχε δει ο γιος μου και ίσως έτσι μπλέχτηκε το όνομά του. Δεν ήταν όμως με τα υπόλοιπα παιδιά στις πράξεις που περιγράφονται» είπε η μητέρα του ανήλικου.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος έξι ατόμων (3 ημεδαπών και 3 Αλβανών) ηλικίας 14, 15, 16, 16, 18 και 19 ετών, για τα, κατά περίπτωση, αδικήματα του βιασμού, γενετήσιων πράξεων με ανήλικους ή ενώπιον τους, εκδικητικής πορνογραφίας, πορνογραφίας ανηλίκων και παράβασης της Νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σημειώνεται ότι, κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα των ανήλικων, τα οποία θα αποσταλούν στο αρμόδιο Τμήμα της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εργαστηριακή εξέταση. Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

