«Μας πνίγει το δαιδαλώδες σύστημά μας»

Άλματα εξωστρέφειας μετρά πλέον το Πανεπιστήμιο Πατρών παρά τα δυσκίνητα γρανάζια της ελληνικής γραφειοκρατίας που υψώνουν τείχη. Ωστόσο, η επιμονή και συστηματική προσπάθεια της πρυτανικής αρχής, με επικεφαλής τον καθηγητή και αρμόδιο αντιπρύτανη Στρατηγικής Διεθνοποίησης και Εξωστρέφειας Διονύση Μαντζαβίνο, πέτυχε σπουδαίους εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς και οικονομικούς καρπούς, ακόμα και στο δυσπρόσιτο πλέον εκπαιδευτικό περιβάλλον της Βρετανίας.

Εντοπίσαμε τον κ. Μαντζαβίνο μία ημέρα μετά την επιστροφή του από το Λονδίνο, όπου ξεκίνησε ένα σπουδαίο πρόγραμμα σε συνεργασία με το Imperial College.

-Τι γέφυρα πετύχατε να στήσετε με το Imperial College κ. αντιπρύτανη;

Την περασμένη Πέμπτη επέστρεψα από το Λονδίνο, όπου επιβεβαίωσα το πρόγραμμα των ηλεκτρολόγων μηχανικών μας με το αντίστοιχο τμήμα του Imperial College. Στο πλαίσιο αυτού, τελειόφοιτοι φοιτητές των ηλεκτρολόγων μας μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα μάστερ στο αντίστοιχο τμήμα στο Imperial και τελειώνοντας να πάρουν το δίπλωμα του μηχανικού από εμάς και το μάστερ από το Imperial College. Ηδη έχουμε στείλει την πρώτη φοιτήτρια που παρακολουθεί αυτό το πρόγραμμα με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο και επίσης είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι και το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Imperial College, το οποίο είναι στις διεθνείς κατατάξεις ένατο στον κόσμο, είναι πρόθυμο να ακολουθήσει ακριβώς το ίδιο μοντέλο με το δικό μας Τμήμα Χημικών Μηχανικών.

Να στείλει δηλαδή φοιτητές του στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Βέβαια αυτό κοστίζει περίπου 45.000 λίρες για κάθε φοιτητή. Δυστυχώς αυτό είναι το κόστος των διδάκτρων μεταπτυχιακού στο Imperial College για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Οπότε ψάχνουμε μηχανισμούς, όπως έχουμε κάνει ήδη και με τους ηλεκτρολόγους, που να δοθούν υποτροφίες, ώστε τουλάχιστον στα πρώτα χρόνια λειτουργίας να καλυφθούν τα έξοδα.

-Το ποσό αυτό ποιος το καλύπτει σήμερα;

Αυτή τη στιγμή για τους ηλεκτρολόγους που έχουμε την πρώτη εφαρμογή δόθηκαν δύο υποτροφίες από 50% η καθεμία. Μία από το Imperial College και μία από το Πανεπιστήμιο Πατρών, έτσι η φοιτήτρια που έχει ήδη πάει και σπουδάζει δεν πλήρωσε καθόλου δίδακτρα. Οι Βρετανοί κάνουν μία προσπάθεια να αντιστρέψουν τις καταστροφικές συνέπειες της αντιευρωπαϊκής τους πολιτικής. Προσπαθούν να έλκουν Ευρωπαίους φοιτητές στα προγράμματα σπουδών τους. Σήμερα πλέον του 95% των μεταπτυχιακών τους φοιτητών είναι Ασιάτες και μάλιστα από μία συγκεκριμένη χώρα της Ασίας, την Κίνα. Βέβαια, η ίδια η χώρα φταίει που έχασε τους Ευρωπαίους φοιτητές. Αυτό είναι συνέπεια τόσο του Brexit όσο και της αλόγιστης αύξησης των διδάκτρων τους.

-Δηλαδή η ανώτατη εκπαίδευση και ειδικότερα οι μεταπτυχιακές σπουδές σε πολύ εξειδικευμένα αντικείμενα, αποτελούν αντικείμενο και γεωστρατηγικής σημασίας;

Προσπαθούμε να ανοίξουμε τις συνεργασίες μας όπου υπάρχουν ευήκοα ώτα. Κι αυτά μπορεί να μην υπάρχουν τόσο πολύ στη Δύση όσο στην Ανατολή για πολλούς και διάφορους λόγους. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, για μένα προφανώς οι γεωπολιτικές συμμαχίες ή οι γεωστρατηγικές συμμαχίες δεν θα έπρεπε να επηρεάζουν σε καμία περίπτωση θέματα εκπαίδευσης. Είναι ξεκάθαρος με αυτό. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Θα ήθελα να σας θυμίσω, στην αρχή της δεύτερης διοίκησης Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον πόλεμο που έγινε στους αλλοδαπούς φοιτητές των μεγάλων αμερικανικών πανεπιστημίων. Επίσης, θα σας θυμίσω, κατά τη διάρκεια της πρώτης διοίκησης Τραμπ, επίσης υπήρξε ένα πογκρόμ σε αλλοδαπούς καθηγητές των αμερικανικών πανεπιστημίων. Υπάρχουν και συνάδελφοι του Πανεπιστημίου Πατρών που υπέφεραν από τις τακτικές του Τραμπ. Βλέπετε ότι η Αμερική πάντα θα είναι ένας εταίρος μας σε πολλά επίπεδα, και σε θέματα εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής, αλλά οι ίδιοι δημιουργούν πιθανά κωλύματα στη συνεργασία. Η Βρετανία, όπως ανέφερα παραπάνω, με την αντιευρωπαϊκή της πολιτική και την αλόγιστη αύξηση των διδάκτρων, αντιμετωπίζει τους Ευρωπαίους φοιτητές ως φοιτητές τρίτων χωρών. Δεν υπάρχει πλέον η έννοια του Ευρωπαίου πολίτη, του Ευρωπαίου φοιτητή.

-Ολα αυτά σας έκαναν να στραφείτε στην Κίνα, όπου ήδη το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει ζωντανά εκπαιδευτικά κύτταρα;

Στην Κίνα ξεκίνησε μια προσέγγιση εδώ και τέσσερα-πέντε χρόνια, μέσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον γραφειοκρατικό, όπως είναι το ελληνικό και όπως είναι και το κινέζικο από την άλλη πλευρά. Μην ξεχνάτε ότι η έννοια «μανδαρίνος» γεννήθηκε για να περιγράψει την κινέζικη γραφειοκρατία. Ωστόσο, πριν τρία χρόνια, το Τμήμα Χημικών Μηχανικών ξεκίνησε ένα κοινό προπτυχιακό τετραετές πρόγραμμα σπουδών με το Πανεπιστήμιο Liaoning στην Κίνα για Κινέζους φοιτητές, οι οποίοι σπουδάζουν σε ένα αγγλόφωνο πρόγραμμα, πληρώνουν δίδακτρα. Το Πανεπιστήμιο Πατρών καλύπτει ένα μέρος των μαθημάτων, στέλνοντας διδάσκοντες στην Κίνα και επωφελείται, εκτός των άλλων, παίρνοντας ένα καλό ποσοστό των διδάκτρων για να καλύψει διάφορες ανάγκες και για την εξέλιξή του. Ενα αντίστοιχο πρόγραμμα, μόλις φέτος τον Σεπτέμβριο, ξεκίνησε με το Πανεπιστήμιο Φουτζιάν για δύο προγράμματα σπουδών με τους ηλεκτρολόγους μηχανικούς μας, καθώς επίσης και με τους μηχανικούς υπολογιστών και πληροφορικής, σε συναφή προγράμματα σπουδών. Οπότε, από αυτή τη στιγμή, έχουμε τρία κοινά προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τμημάτων της πολυτεχνικής μας, με δύο πανεπιστήμια της Κίνας, και έπεται συνέχεια.

-Σε αυτή την προσπάθεια που καταβάλλετε ως Πανεπιστήμιο Πατρών, ποια είναι η συμβολή του ελληνικού κράτους, δεδομένου ότι είστε δημόσιο πανεπιστήμιο;

Δεν θα είμαι ισοπεδωτικά αρνητικός. Θα πω ότι τα τελευταία τέσσερα-πέντε χρόνια έχουν γίνει προσπάθειες να διευκολυνθεί η διεθνοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων τόσο νομοθετικά, όσο και με διάφορες πρωτοβουλίες. Αυτό είναι αλήθεια.

Ωστόσο, είναι τόσο δαιδαλώδες το σύστημά μας, πραγματικά τόσο δαιδαλώδες, που όσες φιλότιμες προσπάθειες και να γίνουν, δυστυχώς τα προσκόμματα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Οταν ρωτήθηκα πριν ένα-δύο χρόνια πώς βλέπω τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που έρχονται στη χώρα εστίασα στο ζήτημα αυτό. Κι εξηγώ. Αν ψάξετε λίγο τα ΦΕΚ ίδρυσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα και του Πανεπιστημίου Keele στην Αθήνα, είναι δύο κείμενα 30-40 σελίδων που περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας αυτών των δύο ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα μας, τα οποία συνέταξαν τα ίδια τα πανεπιστήμια. Θα ήταν ευχής έργο αν το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο μπορούσε να συντάξει τον δικό του κανονισμό λειτουργίας και να μπορεί να είναι ένα ευέλικτο πανεπιστήμιο που να λειτουργεί βέβαια στα όρια της λογοδοσίας, αλλά να λειτουργεί με τους δικούς του τρόπους και με τους δικούς του μηχανισμούς.

-Τι θα κερδίσει το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και η Σχολή των Μηχανικών, αλλά και τι προσδοκούν να πάρουν οι Κινέζοι από εμάς;

Πέραν της απονομής δύο προπτυχιακών τίτλων, ένας από το Πανεπιστήμιο Πατρών και ένας από το αντίστοιχο κινέζικο πανεπιστήμιο με το οποίο συνεργαζόμαστε. Οι Κινέζοι οι οποίοι έχουν μια τεράστια αστική ή μεσοαστική τάξη, η οποία αναζητά διεξόδους μόρφωσης στην Ευρώπη, επειδή δεν μπορεί όλοι αυτοί, τα νούμερα είναι τεράστια όπως αντιλαμβάνεστε, να μορφωθούν στα καλύτερα πανεπιστήμια της Αμερικής ή της Βόρειας και της Κεντρικής Ευρώπης, αναζητούν διεξόδους σε εξίσου καλά ιδρύματα, όπως το Πανεπιστήμιο Πατρών στην Ελλάδα.

Οι δικοί μας διδάσκοντες, μέχρι στιγμής περισσότεροι νέοι συνάδελφοι ηλικιακά, έχουν τη δυνατότητα της εμπειρίας σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, να δούμε πώς δουλεύει ένα άλλο σύστημα εκπαίδευσης, να το βάλουν στο βιογραφικό τους, έτσι γιατί είναι επίσημα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών. Και βεβαίως υπάρχει και μία οικονομική διάσταση. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, στην πλήρη λειτουργία ενός τετραετούς προγράμματος σπουδών, όπως είναι για παράδειγμα των Χημικών Μηχανικών, τα έσοδα θα είναι περίπου κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Δεν είναι λίγα τα χρήματα.

Επίσης έρχονται ήδη Κινέζοι φοιτητές μέσω αυτού του μοντέλου συνεργασίας να παρακολουθήσουν προγράμματα διδακτορικών σπουδών στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Επίσης έχουμε ένα κοινό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών σε κλασικές σπουδές, στον αρχαίο ελληνικό και κινέζικο πολιτισμό με το Τμήμα Φιλοσοφίας και το Southwest University της Κίνας, όπου το πρόγραμμα αυτό είναι μεταπτυχιακό δύο ετών, με έναν χρόνο στην Κίνα, έναν χρόνο στην Ελλάδα και οι φοιτητές εκατέρωθεν έρχονται οι Κινέζοι εδώ και οι δικοί μας στην Κίνα για να παρακολουθήσουν τα μαθήματα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



