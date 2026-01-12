Μασκ: Θέλει την επιμέλεια του ενός έτους γιου του επειδή η μητέρα του είναι υπέρ των τρανς

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, Έλον Μασκ σκοπεύει να υποβάλει αίτηση για την πλήρη επιμέλεια του ενός έτους γιου του, μετά τα υποστηρικτικά σχόλια της μητέρας του παιδιού, Άσλεϊ Σεν Κλερ, για την τρανσέξουαλ κοινότητα.

Ο δισεκατομμυριούχος μεγιστάνας της Tesla δήλωσε ότι θα ζητήσει την επιμέλεια του παιδιού που απέκτησε με την influencer, μετά την αλλαγή της στάσης της απέναντι στους τρανσέξουαλ.

«Θα υποβάλω αίτηση για πλήρη επιμέλεια σήμερα, δεδομένων των δηλώσεών της που υπονοούν ότι μπορεί να κάνει μετάβαση (σ.σ. φύλου) σε ένα αγόρι ενός έτους», έγραψε ο Μασκ στο X, απαντώντας στο σχόλιο ενός ακόλουθου του.

Δεν είναι σαφές αν η Σεν Κλερ έχει δηλώσει ποτέ ότι θα επέτρεπε στον γιο της να υποβληθεί σε αλλαγή φύλου, σύμφωνα με την New York Post. Ωστόσο, πρόσφατα ζήτησε συγγνώμη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για προηγούμενες δηλώσεις της σχετικά με τα τρανς άτομα γενικά.

Η influencer είχε αποκαλύψει πέρυσι πως γέννησε το 13ο παιδί του Έλον Μασκ. Ωστόσο, πριν την αποκάλυψη, ήταν γνωστή ως συντηρητική influencer, με πολλές φορές προκλητικές απόψεις.

Ο Έλον Μασκ έγραψε πως θα ζητήσει την επιμέλεια του παιδιού, μετά την παρότρυνση ενός χρήστη του X να αναλάβει την πλήρη φροντίδα του γιου του. Ο χρήστης αναφέρθηκε στη συγγνώμη που ζήτησε η Σεν Κλερ το Σαββατοκύριακο για τις προηγούμενες απόψεις της σχετικά με τους τρανσέξουαλ.

«Νιώθω ένοχη για τον ρόλο μου», είχε απαντήσει η Άσλεϊ σε έναν χρήστη του X που την κατηγόρησε για «εμφανή τρανσφοβία» στο παρελθόν. «Και ακόμη μεγαλύτερη ενοχή για το ότι τα πράγματα που έχω πει στο παρελθόν μπορεί να έχουν προκαλέσει περισσότερο πόνο στην αδελφή του γιου μου. (Δεν ξέρω πραγματικά) πώς να επανορθώσω για πολλά από αυτά τα πράγματα, αλλά προσπαθώ απίστευτα σκληρά να μάθω και να υποστηρίξω τα μέλη της τρανς κοινότητας που έχω πληγώσει».

Η αναφορά στην «αδερφή του γιου μου», είναι για την Βίβιαν, το παιδί του Έλον Μασκ που είπε δημόσια ότι είναι τσανσέξουαλ το 2022. «Ούτε εγώ έχω μιλήσει πολύ για αυτό το θέμα (επειδή) δεν ήμουν σίγουρη αν η φωνή μου θα ήταν χρήσιμη, καθώς θα θεωρηθεί ανειλικρινής ή απλώς μεταστροφή (επειδή) είμαι «περιφρονημένη»», έγραψε η Σαν Κλέρ και συμπλήρωσε: «Ακόμα και αυτή η απάντηση θα γίνει αντικείμενο υστερίας από τη δεξιά, αλλά ναι, λυπάμαι. Πείτε μου πώς μπορώ να βοηθήσω».

