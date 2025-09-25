Μάθημα πρώτον από τον Άδωνι Γεωργιάδη στους Διοικητές: «Θα πάρω κεφάλια. Οποιος δεν κάνει τη δουλειά του θα φύγει»

Σαφείς οδηγίες και κατευθύνσεις δόθηκαν κατά τη χθεσινή πρώτη μέρα του «φροντιστηρίου» της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας προς τους διοικητές των νοσηλευτικών μονάδων. Η προειδοποίηση του υπουργού Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη ήταν σαφής: «Οποιος δεν κάνει τη δουλειά του θα φύγει».

Η διημερίδα, η οποία φιλοξενείται στην Εθνική Πινακοθήκη και ολοκληρώνεται σήμερα, έχει ως στόχο την ενημέρωση των νέων στελεχών της διοίκησης της υγείας, τα οποία αναδείχτηκαν μέσα από τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και από την άλλη τον καθορισμό στόχων σε σχέση με τις βασικές προτεραιότητες στη λειτουργία των νοσοκομείων.

Ο κ. Γεωργιάδης προχώρησε σε αυστηρές οδηγίες προς όλους τους διοικητές των νοσοκομείων, παρουσία των διοικητών και αναπληρωτών διοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών, για τα ζητήματα του ΕΣΥ, με έμφαση στην αυστηρή τήρηση των οικονομικών και των προϋπολογισμών των νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

Στην αρχική του παρέμβαση, ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι δεν θα γίνει ανεκτή καμία χαλαρότητα στη διαχείριση των δαπανών και προειδοποίησε ευθέως τους αρμόδιους: όποιος παραβιάζει τις οδηγίες ή δεν λαμβάνει μέτρα για τον έλεγχο των εξόδων θα αντιμετωπιστεί αυστηρά. «Θα πάρω κεφάλια και όποιος δεν κάνει τη δουλειά του θα φύγει» ήταν η χαρακτηριστική του φράση, με την οποία υπερτόνισε την αποφασιστικότητα της πολιτικής ηγεσίας.

ΑΜΕΣΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

– Ως πρώτη προτεραιότητα ο υπουργός όρισε την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των νοσοκομείων καθώς η χώρα έχει βρεθεί στο παρελθόν αντιμέτωπη με τον κίνδυνο παραπομπής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Οι οφειλές αγγίζουν σχεδόν το 1 δις. ευρώ. Ανακοίνωσε επίσης ότι θα ζητηθεί πρόσθετη χρηματοδότηση από το υπουργείο Οικονομικών, σημειώνοντας όμως πως το 2024 ήταν η πρώτη χρονιά που το υπουργείο Υγείας δεν χρειάστηκε έκτακτη επιχορήγηση. «Αυτό είναι συγκλονιστική επιτυχία. Η ζωή μας δεν πρέπει να τηρηθεί εις βάρος των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Αν χρειαστεί να επιλέξουμε ανάμεσα στον προϋπολογισμό και στο χειρουργείο, προηγείται το χειρουργείο. Είμαστε υπουργείο Υγείας, όχι λογιστήριο».

– Η δεύτερη προτεραιότητα είναι η άμεση συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης, καθώς ο υπουργός διευκρίνισε ότι οι πληρωμές διενεργούνται πλέον από την ΕΚΑΠΥ, χωρίς αυτό να απαλλάσσει τις διοικήσεις των νοσοκομείων από την ευθύνη ελέγχου. Πρόσθεσε ότι το 2026 αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και στα νοσοκομεία, ενώ προειδοποίησε πως ο έλεγχος των δαπανών θα είναι αυστηρός και καθοριστικός για την αξιολόγηση του έργου των διοικητών.

– Τρίτη προτεραιότητα των διοικητών θα είναι τα ατιμολόγητα αφού, όπως ανέφερε ο υπουργός Υγείας, όσοι διοικητές είχαν συσσωρεύσει πολλά, «δεν είναι πλέον μαζί μας».

– Τέταρτη είναι η απορρόφηση όλων των χρημάτων που διαθέτει το Ταμείο Ανάκαμψης. Οπως χαρακτηριστικά σημείωσε: «Θα είναι ντροπή να μείνουν περιφέρειες με τα ίδια ”χρέπια” νοσοκομεία, ενώ έχουν πέσει τόσα χρήματα στη χώρα. Εχουμε την ευλογία να έχουμε αυτούς τους πόρους στα χέρια μας. Θα είναι φοβερή ντροπή αν δεν αξιοποιηθούν έως το τελευταίο ευρώ, για να υπηρετήσουν τον ασθενή τα επόμενα 30 χρόνια».

–Πέμπτη είναι η πλήρης αξιοποίηση του εργαλείου αξιολόγησης της ποιότητας φροντίδας από τους ίδιους τους ασθενείς, σημειώνοντας ότι η συμμετοχή φτάνει περίπου στο 19%. Ζήτησε από τους διοικητές να δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη αναδιοργάνωση των Γραφείων Παραπόνων Ασθενών και να φροντίσουν ώστε οι ασθενείς να ενημερώνονται για την ηλεκτρονική διαδικασία αξιολόγησης των νοσοκομείων μέσω SMS.

– Εκτη είναι η στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης για συνέργειες με τον ιδιωτικό τομέα στην υγεία: «Πρέπει να βρούμε τον τρόπο το ΕΣΥ και ο ιδιωτικός τομέας στην Ελλάδα να πάψουν να είναι μόνο ανταγωνιστικοί και να γίνουν περισσότερο συνεργατικοί. Στο τέλος, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο ασθενής να βρίσκει τη θεραπεία που χρειάζεται».

ΤΑ ΕΥΣΗΜΑ

Τέλος, ο υπουργός Υγείας δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει και τα θετικά του ΕΣΥ επισημαίνοντας ότι: «Το ΕΣΥ ούτε διαλυμένο είναι, ούτε καταρρέει, ούτε τίποτα από όλα αυτά που λένε. Εχει τα προβλήματά του, όπως έχουν όλα τα Εθνικά Συστήματα Υγείας. Φέτος είχαμε και πολλές συγκλονιστικά καλές στιγμές».

Ενδεικτικά μάλιστα ανάφερε τα εξής: «Παραδείγματος χάριν, το ΕΣΥ είχε την τρομακτική επιτυχία να σώσει το παιδί από το Μέτσοβο που έπαθε τη θερμοπληξία. Αυτή είναι μία συλλογική εθνική μας επιτυχία. Το κάθε νοσοκομείο έχει να παρουσιάσει τις δικές του επιτυχίες και πρέπει να τις προβάλλουμε».

Στη διημερίδα ήταν παρόντες και μίλησαν ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, η γενική γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη, ο γενικός γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού Αρης Αγγελής και η γενική γραμματέας Δημόσιας Υγείας Χριστίνα Κράββαρη.

