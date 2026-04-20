Μάτι: Νέα αναβολή στη δίκη των εγκαυματιών – «Η δικαίωση δεν έρχεται για όλους», καταγγέλλει ο Σύλλογος

Αναβλήθηκε η «παράλληλη» δίκη των εγκαυματιών θυμάτων της πυρκαγιάς στο Μάτι, η οποία είχε οριστεί για τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2026 στο Εφετείο Κακουργημάτων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που δημοσιοποίησε ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018, η διαδικασία δεν μπορεί να προχωρήσει όσο δεν έχει κριθεί αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου για την κύρια υπόθεση.

Στην ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος περιγράφει μια κατάσταση παρατεταμένης εξάντλησης για ανθρώπους που, όπως τονίζει, συνεχίζουν να ζουν με μόνιμες βλάβες στο σώμα και την ψυχή. Κάνει λόγο για εγκλωβισμό «σε μια ιδιότυπη αναμονή χωρίς τέλος», υποστηρίζοντας ότι η δικαστική καθυστέρηση δεν είναι μια απλή τεχνική εκκρεμότητα, αλλά μια ζωντανή συνέχεια του τραύματος για όσους επέζησαν ή έχασαν τους δικούς τους στη φωτιά της 23ης Ιουλίου 2018.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην καταγγελία ότι 26 εγκαυματίες θύματα έμειναν εκτός της κύριας διαδικασίας. Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι αυτοί οι άνθρωποι, παρότι βίωσαν τη φρίκη της καταστροφής και φέρουν μέχρι σήμερα τα σημάδια της, αποκλείστηκαν με αιτιολόγηση που, όπως σημειώνει, προκαλεί σοβαρά ηθικά και νομικά ερωτήματα. Για αυτούς προβλέφθηκε θεωρητικά μια ξεχωριστή, παράλληλη δίκη, η οποία όμως μετατίθεται διαρκώς από το 2023 και μετά.

Ο Σύλλογος συνδέει αυτή την εξέλιξη με μια συνολικότερη εικόνα δυσλειτουργίας. Στην ίδια ανακοίνωση κάνει λόγο για μια μακρά και συχνά αντιφατική δικαστική πορεία, η οποία ξεκίνησε με καθυστέρηση, φορτώθηκε με διαδικαστικά εμπόδια και μέχρι σήμερα δεν έχει κλείσει οριστικά. Όπως υποστηρίζουν οι συγγενείς και οι εγκαυματίες, η υπόθεση του Ματιού συνεχίζει να παράγει αποκλεισμούς και σκιές, αντί να οδηγεί σε πλήρη ανάδειξη της αλήθειας.

Στην πιο σκληρή αποτίμησή του, ο Σύλλογος σημειώνει ότι «τα πάθη των 177 θυμάτων δεν ανήκουν στο παρελθόν», αλλά συνεχίζονται μέσα από αναβολές, καθυστερήσεις και σιωπές. Υποστηρίζει ακόμη ότι, οκτώ χρόνια μετά την καταστροφή, δεν έχουν αναδειχθεί όλες οι αλήθειες της τραγωδίας και ότι η δικαίωση εξακολουθεί να μην φτάνει σε όλους. Η φράση αυτή συμπυκνώνει και το βασικό μήνυμα της νέας παρέμβασής του: ότι η δικαστική εκκρεμότητα παραμένει ένα ανοιχτό ηθικό και θεσμικό τραύμα.

Στην ίδια κατεύθυνση, οι συγγενείς επαναφέρουν και παλαιότερες αιχμές για το γεγονός ότι υπάρχουν, όπως αναφέρουν, αταυτοποίητοι νεκροί χωρίς ουσιαστική παρουσία στις διαδικασίες και χωρίς τη στοιχειώδη αναγνώριση που θα όφειλε να έχει διασφαλίσει η Πολιτεία. Το ζήτημα αυτό είχε τεθεί και σε προγενέστερες δημόσιες παρεμβάσεις του Συλλόγου, όπου γινόταν λόγος για θύματα που έμειναν έξω από τη συλλογική μνήμη και τη δικαστική αποτύπωση της τραγωδίας.

Με αυτά τα δεδομένα, η νέα αναβολή δεν αντιμετωπίζεται από τους εγκαυματίες και τους συγγενείς ως μια τυπική μετακίνηση δικασίμου. Αντιθέτως, εμφανίζεται ως ακόμη ένα επεισόδιο μιας πολυετούς πορείας στην οποία, όπως υποστηρίζουν, η αναζήτηση πλήρους δικαιοσύνης σκοντάφτει ξανά και ξανά πάνω σε διαδικαστικά τείχη. Και αυτό ακριβώς κρατά την υπόθεση του Ματιού ανοιχτή, όχι μόνο νομικά, αλλά και βαθιά κοινωνικά και ηθικά.

