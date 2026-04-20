Λιοσίων: Στην ανακρίτρια ανηλίκων ο 16χρονος οδηγός για την παράσυρση της μαθήτριας – Διώξεις και σε άλλα τρία πρόσωπα

Στην ανακρίτρια ανηλίκων παραπέμπεται ο 16χρονος οδηγός της μηχανής που κατηγορείται ότι παρέσυρε τη 16χρονη μαθήτρια στην οδό Λιοσίων, σε μια υπόθεση που εξακολουθεί να προκαλεί σοκ λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού της ανήλικης και των όσων ακολούθησαν μετά το τροχαίο. Η μαθήτρια νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ, ενώ η δικαστική έρευνα επεκτείνεται πλέον και σε άλλα πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση.

Σε βάρος του 16χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα. Το πρώτο αφορά επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προκλήθηκε βαριά σωματική βλάβη, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν διέθετε άδεια οδήγησης. Το δεύτερο αφορά εγκατάλειψη του τόπου του τροχαίου ατυχήματος, από το οποίο προέκυψε κίνδυνος ζωής. Η βαρύτητα των κατηγοριών δείχνει και το πώς αξιολογούν οι δικαστικές Αρχές τα δεδομένα της υπόθεσης, τόσο ως προς το τροχαίο όσο και ως προς τη συμπεριφορά που ακολούθησε.

Μαζί με τον ανήλικο οδηγό, στην ίδια ανακρίτρια οδηγούνται ακόμη τρία πρόσωπα. Πρόκειται για τον συνεπιβάτη της μηχανής, αλλά και για δύο ακόμη νεαρούς, μια 20χρονη που εμφανίστηκε ως ιδιοκτήτρια του δικύκλου και έναν 20χρονο που φέρεται να δήλωσε διαχειριστής της μηχανής. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, οι τρεις αυτοί εμπλεκόμενοι συνδέονται με την υπόθεση μέσα από τις κινήσεις και τις καταθέσεις που ακολούθησαν μετά το τροχαίο.

Για τον συνεπιβάτη της μηχανής έχει ασκηθεί δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα. Οι κατηγορίες αφορούν εγκατάλειψη του τόπου τροχαίου ατυχήματος από το οποίο προέκυψε κίνδυνος ζωής και πρόκληση σωματικής βλάβης από υπόχρεο. Στους άλλους δύο συλληφθέντες έχουν ασκηθεί διώξεις σε βαθμό πλημμελήματος για υπόθαλψη εγκληματία, ψευδή κατάθεση και ψευδή καταγγελία στις Αρχές, καθώς φέρονται να επιχείρησαν να αποκρύψουν στοιχεία που σχετίζονται με την πραγματική ταυτότητα του οδηγού και τις συνθήκες της υπόθεσης.

Ο 16χρονος αναμένεται να ζητήσει προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του, ενώ οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι έχουν ήδη λάβει προθεσμία και θα απολογηθούν τις επόμενες ημέρες. Το επόμενο στάδιο της διαδικασίας αποκτά ιδιαίτερο βάρος, καθώς θα κρίνει όχι μόνο τη στάση των κατηγορουμένων απέναντι στις βαρύτατες κατηγορίες, αλλά και την περαιτέρω ποινική διαχείριση μιας υπόθεσης που έχει προκαλέσει έντονη κοινωνική αντίδραση.

Η υπόθεση έχει ήδη φορτιστεί ακόμη περισσότερο από τα στοιχεία που έχουν δει το φως για τον τρόπο με τον οποίο σημειώθηκε η παράσυρση και για όσα συνέβησαν αμέσως μετά, με τον ανήλικο οδηγό και τον συνεπιβάτη να κατηγορούνται ουσιαστικά ότι εγκατέλειψαν το σημείο ενώ η 16χρονη βρισκόταν σε κατάσταση που έθετε σε κίνδυνο τη ζωή της. Γι’ αυτό και η σημερινή δικαστική εξέλιξη δεν αντιμετωπίζεται ως μια τυπική ποινική διαδικασία, αλλά ως κρίσιμο βήμα σε μια υπόθεση που παραμένει στο επίκεντρο της δημόσιας προσοχής.

