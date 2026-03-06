Μαύρη Θάλασσα: Επίθεση σε πλοίο, σοβαρά τραυματισμένος ναυτικός

Το πλοίο μετέφερε καλαμπόκι από την Ουκρανία προς την Ισπανία

Μαύρη Θάλασσα: Επίθεση σε πλοίο, σοβαρά τραυματισμένος ναυτικός
06 Μαρ. 2026 8:53
Pelop News

Σύμφωνα με ειδοποίηση ναυτιλιακής ασφάλειας της EOS Marine, επίθεση με πύραυλο ή μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) δέχθηκε φορτηγό πλοίο – bulk carrier -ενώ έπλεε στη Μαύρη Θάλασσα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 4 Μαρτίου 2026, περίπου στις 17:20 UTC, όταν το φορτηγό πλοίο MV Bull (IMO 9582489), το οποίο μετέφερε φορτίο καλαμποκιού, δέχθηκε πλήγμα κοντά στο πίσω αριστερό τμήμα του σκάφους ενώ έπλεε από το λιμάνι του Τσορνομόρσκ της Ουκρανία προς το λιμάνι της Βαλένθια στην Ισπανία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η έκρηξη προκάλεσε σοβαρές δομικές ζημιές στο πλοίο, ενώ σημειώθηκε και εισροή υδάτων που επεκτάθηκε προς την περιοχή των ενδιαίτητων του πληρώματος. Ένα μέλος του πληρώματος τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ και άλλα άτομα χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα.

Μετά το περιστατικό, το πλοίο άλλαξε πορεία και κατευθύνθηκε προς τα χωρικά ύδατα της Ρουμανία, προκειμένου να προσεγγίσει το λιμάνι της Κωνστάντζα για λεπτομερή επιθεώρηση των ζημιών και ιατρική εκκένωση του τραυματία.

Παρά τη ζημιά στο κύτος, οι πρώτες αναφορές αναφέρουν ότι τα αμπάρια του φορτίου δεν υπέστησαν ζημιές, ενώ οι μηχανές του πλοίου παρέμειναν σε λειτουργία, επιτρέποντας την ασφαλή μετακίνησή του προς το πλησιέστερο λιμάνι.

Μετά το συμβάν, οι αρχές ναυτιλιακής ασφάλειας υπενθυμίζουν στα πλοία που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας να διατηρούν ενισχυμένη επιτήρηση 24 ώρες το 24ωρο, τόσο οπτικά όσο και μέσω ραντάρ, καθώς και να αναφέρουν άμεσα οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα στις αρμόδιες αρχές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:25 Οριακή υποχώρηση του Ευρώ
12:22 Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του δημοσιογράφου Αλέξανδρου Ντούβα – Το συγκινητικό αντίο
12:17 Βρετανική προειδοποίηση για τρομοκρατικό κίνδυνο στην Κύπρο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή
12:16 Πάτρα: Ολοκληρώνεται ο ποδηλατοδρόμος στην Κανάρη ΦΩΤΟ
12:09 Τραμπ για Ιράν: «Οι ΗΠΑ πρέπει να συμμετάσχουν στην επιλογή του επόμενου ηγέτη»
12:07 6 Μαρτίου – Μήνυμα του Γιώργου Κολλιόπουλου για την Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού
12:03 Πέθανε ο Δημήτρης Τσιγκούνης – Ιστορικό στέλεχος της ΝΔ και επί 28 χρόνια δήμαρχος Λεωνιδίου
12:00 Αύξηση των κλοπών και των διαρρήξεων στην Αχαΐα: Ποιες περιοχές επιλέγουν
11:57 Τουρκική πρόκληση με Δένδια: «Μην παίζεις με τη φωτιά, Νίκο» γράφει η Sabah για τους Patriot στην Κάρπαθο
11:54 Βίτσα Ζαγορίου: Το πέτρινο στολίδι, τι να δείτε
11:51 Ζαχαράκη για τη σχολική βία: «Καμία μορφή εκφοβισμού δεν έχει θέση στα σχολεία»
11:47 Ο Τσιτσιπάς θα παίξει μαζί με τον Τζόκοβιτς
11:41 Διαδοχικές διασώσεις μεταναστών νότια της Κρήτης: Περίπου 400 άνθρωποι εντοπίστηκαν σε λίγες ώρες
11:35 Επίσκεψη της ΑΕΚ στις ακαδημίες του Άτλαντα
11:33 Αραβικά ΜΜΕ: Φήμες για εκτέλεση του Ιρανού στρατηγού Ισμαήλ Καανί ως πράκτορα της Μοσάντ
11:30 Morgan Stanley: Η διάρκεια του πολέμου Ιράν-ΗΠΑ-Ισραήλ κλειδί για τις αγορές
11:28 «Πεζόδρομος Τέχνης» στην Παντανάσσης: Μουσική, ζωγραφική και θέατρο δρόμου στο κέντρο της Πάτρας
11:24 Βρετάνια: Χειροπέδες σε 4 άνδρες για κατασκοπεία
11:22 Χρηματιστήριο: Φρένο στις ανοδικές τάσεις
11:21 ΒΟΑΚ: Αυτοκίνητο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, προκάλεσε σύγκρουση και εξαφανίστηκε
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ