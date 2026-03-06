Μαύρη Θάλασσα: Επίθεση σε πλοίο, σοβαρά τραυματισμένος ναυτικός

Σύμφωνα με ειδοποίηση ναυτιλιακής ασφάλειας της EOS Marine, επίθεση με πύραυλο ή μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) δέχθηκε φορτηγό πλοίο – bulk carrier -ενώ έπλεε στη Μαύρη Θάλασσα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 4 Μαρτίου 2026, περίπου στις 17:20 UTC, όταν το φορτηγό πλοίο MV Bull (IMO 9582489), το οποίο μετέφερε φορτίο καλαμποκιού, δέχθηκε πλήγμα κοντά στο πίσω αριστερό τμήμα του σκάφους ενώ έπλεε από το λιμάνι του Τσορνομόρσκ της Ουκρανία προς το λιμάνι της Βαλένθια στην Ισπανία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η έκρηξη προκάλεσε σοβαρές δομικές ζημιές στο πλοίο, ενώ σημειώθηκε και εισροή υδάτων που επεκτάθηκε προς την περιοχή των ενδιαίτητων του πληρώματος. Ένα μέλος του πληρώματος τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ και άλλα άτομα χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα.

Μετά το περιστατικό, το πλοίο άλλαξε πορεία και κατευθύνθηκε προς τα χωρικά ύδατα της Ρουμανία, προκειμένου να προσεγγίσει το λιμάνι της Κωνστάντζα για λεπτομερή επιθεώρηση των ζημιών και ιατρική εκκένωση του τραυματία.

Παρά τη ζημιά στο κύτος, οι πρώτες αναφορές αναφέρουν ότι τα αμπάρια του φορτίου δεν υπέστησαν ζημιές, ενώ οι μηχανές του πλοίου παρέμειναν σε λειτουργία, επιτρέποντας την ασφαλή μετακίνησή του προς το πλησιέστερο λιμάνι.

Μετά το συμβάν, οι αρχές ναυτιλιακής ασφάλειας υπενθυμίζουν στα πλοία που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας να διατηρούν ενισχυμένη επιτήρηση 24 ώρες το 24ωρο, τόσο οπτικά όσο και μέσω ραντάρ, καθώς και να αναφέρουν άμεσα οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα στις αρμόδιες αρχές.

