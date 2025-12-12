Μαύρο Λιθάρι: Φρίκη, νεκρή μεσογειακή φώκια από πυροβολισμούς!

Εντοπίστηκε από ερευνητές του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), τα οποία ενημέρωσαν την MOm

Μαύρο Λιθάρι: Φρίκη, νεκρή μεσογειακή φώκια από πυροβολισμούς!
12 Δεκ. 2025 17:45
Pelop News

Φρίκη στο Μαύρο Λιθάρι Αναβύσσου, καθώς βρέθηκε νεκρή φώκια από πυροβολισμούς!

Οδηγός καταπλακώθηκε από τρακτέρ και έχασε τη ζωή του! ΦΩΤΟ

Η νεκρή φώκια εντοπίστηκε από ερευνητές του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), τα οποία ενημέρωσαν την MOm.

«Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην Αττική εκείνη την ημέρα, η ομάδα της MOm προσέγγισε άμεσα το σημείο για αυτοψία και δειγματοληψία. Με βαθιά μας λύπη διαπιστώσαμε ότι η φώκια -ένα ενήλικο αρσενικό άτομο- είχε πέσει θύμα ηθελημένης θανάτωσης με χρήση κυνηγετικού όπλου», αναφέρει η οργάνωση.

Πρόκειται για μια «εγκληματική πράξη που στέρησε από το ζώο το δικαίωμα να κολυμπάει ελεύθερο στις θάλασσες του Αργοσαρωνικού».

Για το περιστατικό κατατέθηκε αναφορά στο Λιμεναρχείο Παλαιάς Φώκαιας, συνοδευόμενη από όλα τα ευρήματα της αυτοψίας.

Μαύρο Λιθάρι: Φρίκη, νεκρή μεσογειακή φώκια από πυροβολισμούς!

«Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος της χρονιάς, το περιστατικό αυτό αφήνει μια πικρή γεύση αλλά και μια δυνατή υπενθύμιση: Η προστασία της άγριας ζωής δεν είναι μόνο δουλειά των ειδικών. Είναι ευθύνη όλων μας. Τέτοιες ενέργειες -έστω και από μια θλιβερή μειοψηφία- προσβάλλουν το σύνολο της κοινωνίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ερευνητές του ΕΛΚΕΘΕ για την άμεση αναφορά και τη συνεργασία κατά τη διάρκεια της νεκροψίας καθώς και τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος», καταλήγει η ανακοίνωση.
Μαύρο Λιθάρι: Φρίκη, νεκρή μεσογειακή φώκια από πυροβολισμούς!

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:11 Με τρεις απουσίες η Παναχαϊκή κόντρα στον Μιλτιάδη
18:00 Αλέξης Τσίπρας: Πού οφείλεται ο «έρωτάς» του για την Πάτρα
17:55 Τσιτσιπάς: Δεν καταθέτει δίπλωμα, ζήτησε προθεσμία για να αποδείξει ότι δεν οδηγούσε αυτός με 213 χλμ. στην Αττική Οδό
17:45 Μαύρο Λιθάρι: Φρίκη, νεκρή μεσογειακή φώκια από πυροβολισμούς!
17:36 Σύλληψη οικιακής βοηθού που έκλεβε κοσμήματα από σπίτι ηλικιωμένων
17:30 Το ΠΑΣΟΚ διαγράφει τον κουμπάρο του Ανδρουλάκη που συνελήφθη για το κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ
17:22 Οδηγός καταπλακώθηκε από τρακτέρ και έχασε τη ζωή του! ΦΩΤΟ
17:11 Πατρών-Κορίνθου: Νταλίκα τυλίχτηκε στις φλόγες στο ύψος του Δερβενίου, ΦΩΤΟ
17:08 Ο Αλέξης Τσίπρας συνεχάρη τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του ως επικεφαλής του Eurogroup
17:00 Υψηλές πληρότητες στα Καλάβρυτα – Που κυμαίνονται οι τιμές φέτος για τις γιορτές
16:52 Κωνσταντινούπολη: Στις 9 Μαρτίου ξεκινά η δική του Εκρέμ Ιμάμογλου
16:44 Μετανάστες μπήκαν στην Πολωνία μέσω τούνελ στα σύνορα με Λευκορωσία
16:36 Το Nemo επιστρέφει το βραβείο της Eurovision – Γιατί διαμαρτύρεται
16:28 Πέθανε ο πατέρας του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη – Η ανάρτηση του ηθοποιού
16:25 «Οχι» από ΕΠΣ Αχαΐας στον διοικητικό απολογισμό της ΕΠΟ
16:20 Στο Βερολίνο τη Δευτέρα ο Ζελένσκι: Πυρετός διαβουλεύσεων για το ουκρανικό
16:12 Ολυμπιακός Πατρών: Η περιοδεία στην Τουρκία το 1933
16:04 ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: «Ο αναπληρωτής υπουργός διαψεύδει τον Πρωθυπουργό για το τρένο στην Πάτρα»
15:56 Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Έχω καταθέσει μήνυση» είπε η Κωνσταντοπούλου σε νέα επεισοδιακή εμφάνιση
15:48 Χαλκίδα: Σκύλος δάγκωσε ηλικιωμένο στο πόδι του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ