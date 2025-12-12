Με φέρετρα στα τρακτέρ το συλλαλητήριο των αγροτών στη Θεσσαλονίκη – Τετράωρος αποκλεισμός στο λιμάνι υπό ισχυρή αστυνομική παρουσία

Με φέρετρα πάνω στα τρακτέρ τους έφτασαν οι αγρότες στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο τετράωρου συμβολικού αποκλεισμού, ενώ η αστυνομία έχει αποκλείσει την είσοδο και έχει αναπτύξει δυνάμεις των ΜΑΤ, της ΟΠΚΕ και της ομάδας Ζ.

Το κομβόι ξεκίνησε νωρίς το πρωί από τα μπλόκα της Χαλκηδόνας και των Νέων Μαλγάρων, όπου τρακτέρ και αγροτικά οχήματα συναντήθηκαν και κινήθηκαν συντονισμένα προς το λιμάνι. Αντίστοιχη μηχανοκίνητη πορεία εκκίνησε και από τα «Πράσινα Φανάρια», με τα τρακτέρ να κινούνται μέσω Μουδανιών και Κωνσταντίνου Καραμανλή πριν καταλήξουν στον χώρο της συγκέντρωσης.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η εικόνα των τρακτέρ που έφεραν πάνω τους φέρετρα, μια κίνηση έντονα συμβολική, με τους αγρότες να δηλώνουν ότι αποτυπώνει «το αδιέξοδο στο οποίο έχει οδηγηθεί ο πρωτογενής τομέας». Η είσοδος του λιμανιού έχει μπλοκαριστεί από τις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ οι συγκεντρωμένοι παρατάσσονται μπροστά από τα ΜΑΤ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται και αγρότες από άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και της Θεσσαλίας, οι οποίοι μετακινούνται με πούλμαν για να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο.

Η αστυνομία έχει εκπονήσει επιχειρησιακό σχέδιο για να αποτρέψει την είσοδο τρακτέρ εντός του λιμανιού, ενώ στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις των ΜΑΤ, της ΟΠΚΕ και της ομάδας Ζ.

Εξαιτίας της σημερινής μεγάλης κινητοποίησης, σε πολλές περιοχές δεν πραγματοποιούνται αποκλεισμοί δρόμων ή άλλες παράλληλες δράσεις. Οι επόμενες αποφάσεις των αγροτών θα ληφθούν στις γενικές συνελεύσεις που θα ακολουθήσουν, σε συνδυασμό με τη σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο στις 12:00 στη Νίκαια Λάρισας.

Κινητοποιήσεις σε Ημαθία, Πέλλα και Πιερία

Στον κόμβο της Κουλούρας, οι παραγωγοί πραγματοποιούν από τις 11 π.μ. συμβολικό αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων οδών, μοιράζοντας κομπόστα ροδάκινο στους διερχόμενους οδηγούς. Το κλείσιμο των παράδρομων επηρεάζει σημαντικά τη διέλευση προς τη Βέροια, ειδικά λόγω του ήδη ενεργού μπλόκου στον κόμβο Νησελίου Ημαθίας, όπου από τις 3 Δεκεμβρίου παραμένει κλειστό επ’ αόριστον το ρεύμα της Εγνατίας προς την πόλη.

Στην Πέλλα, παραμένουν σε ισχύ τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στον κόμβο Γυψοχωρίου επί της εθνικής Θεσσαλονίκης–Έδεσσας, ενώ τρακτέρ από Βεγορίτιδα και Καϊμακτσαλάν έχουν παραταχθεί στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς.

Αντίστοιχες κινητοποιήσεις εξελίσσονται στη Σκύδρα, στην είσοδο της Αριδαίας από παραγωγούς του Δήμου Αλμωπίας και στον περιφερειακό δρόμο της Έδεσσας στο σημείο «Φανάρια».

Στην Πιερία, παραγωγοί στο Αιγίνιο έχουν στήσει το δικό τους μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης, ενώ το μεσημέρι προχωρούν σε συμβολικό αποκλεισμό της παλαιάς εθνικής Θεσσαλονίκης–Κατερίνης. Παράλληλα, τρακτέρ και αγροτικά οχήματα από την περιοχή Δίου–Ολύμπου βρίσκονται παρατεταγμένα στον κόμβο Βαρικού.

Τα μπλόκα στα Πράσινα Φανάρια, στο Δερβένι, στα Μάλγαρα και στη Χαλκηδόνα

Στα Πράσινα Φανάρια, λίγο πριν το αεροδρόμιο «Μακεδονία», οι αγρότες παραμένουν παρατεταγμένοι, με αστυνομικές δυνάμεις να έχουν τοποθετήσει οχήματα κάθετα στο οδόστρωμα ώστε να αποτραπεί η μετάβαση προς τον κόμβο του αεροδρομίου.

Στο Δερβένι, οι παραγωγοί έχουν μπλοκάρει τη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής Θεσσαλονίκης–Καβάλας με άλλες βασικές οδικές αρτηρίες.

Στα Μάλγαρα, ο αποκλεισμός παραμένει από την 1η Δεκεμβρίου: το ρεύμα προς Αθήνα είναι κλειστό, ενώ εκείνο προς Θεσσαλονίκη ανοίγει και κλείνει κατά διαστήματα.

Αμετακίνητο είναι και το μπλόκο στη Χαλκηδόνα, επί της παλαιάς εθνικής Θεσσαλονίκης–Έδεσσας.

Στη Χαλκιδική, οι συμμετέχοντες στο πρώτο μπλόκο του νομού, στα φανάρια της Νικήτης, έχουν αποφασίσει μέσω γενικής συνέλευσης να συμμετάσχουν και στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης.

Τι συμβαίνει σε Δράμα και Καβάλα

Στη Δράμα, αγρότες προχωρούν σε τετράωρο αποκλεισμό από τη μία το μεσημέρι στη διασταύρωση Κοκκινογείων–Προσοτσάνης, σημείο που συνδέει την περιοχή με τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και με την πόλη της Δράμας.

Στην Καβάλα λειτουργούν τρία μπλόκα: στη Χρυσούπολη, στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων και στον κόμβο της Μουσθένης στην Εγνατία.

Οι κινητοποιήσεις σε Σέρρες και Δυτική Μακεδονία

Το μπλόκο στον κόμβο Κερδυλλίων, στην Εγνατία Οδό, παραμένει ενεργό και στα δύο ρεύματα, με την κυκλοφορία να διεξάγεται μόνο από παρακαμπτηρίους.

Στη Δυτική Μακεδονία, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν στη Μπάρα Σιάτιστας, επί της Εγνατίας, με την κίνηση των οχημάτων να γίνεται από την παλαιά εθνική Κοζάνης–Καστοριάς. Οι παραγωγοί μοιράζουν καθημερινά προϊόντα σε διερχόμενους οδηγούς, ενώ στη γενική συνέλευση με τη συμμετοχή 67 σωματείων αποφασίστηκε γενική απεργία στις 16 Δεκεμβρίου.

Σταθερά ενεργό είναι και το μπλόκο στον κόμβο Φιλώτα, στον άξονα Κοζάνης–Φλώρινας, όπου βρίσκονται αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι.

