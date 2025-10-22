Με 159 ψήφους η τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Συνολικά ψήφισαν 293 βουλευτές

Με 159 ψήφους η τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
22 Οκτ. 2025 18:05
Pelop News

Συνολικά με 159 ναι εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

«Βολές» Άδωνι κατά Δένδια: «Δεν θα υπερασπιζόμουν δική μου τροπολογία μόνο αν ήμουν σε κώμα και είχα απώλεια συνείδησης»

Η διαδικασία έγινε κατόπιν αιτήματος για ονομαστική ψηφοφορία από τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ.

Συνολικά ψήφισαν 293 βουλευτές
«Ναι» στην τροπολογία ψήφισαν 159 βουλευτές
«Όχι» στην τροπολογία ψήφισαν 134 βουλευτές

Σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης της τροπολογίας, υπήρξε σφοδρή σύγκρουση της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, με σαφή ιδεολογικά χαρακτηριστικά.

Παρέμβαση στο κοινοβούλιο έκανε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που τόνισε ότι ο χώρος είναι εθνικό μνημείο που ανήκει σε όλους και δεν είναι σημείο διαμαρτυρίας και ακτιβισμού. «Η ενότητα οφείλει να προηγείται της διαμαρτυρίας. Ο σεβασμός πρέπει να προηγείται των κραυγών», τόνισε ο πρωθυπουργός, λέγοντας ότι η κυβέρνηση θέλει να προστατεύσει απόλυτα τον χαρακτήρα του μνημείου.

Την ίδια ώρα, το σύνολο των αρχηγών της αντιπολίτευσης εξομοίωσαν τους εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες με τις διεκδικήσεις κοινωνικών αιτημάτων
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:15 Ανάφη: Νεκρή γυναίκα και ο σκύλος της μετά από φωτιά σε σπίτι
19:09 ΕΚΑΒ: Δέχτηκε άλλες τρεις κλήσεις για λιποθύμια και μέθη από το Γκάζι που βρέθηκε νεκρή η 16χρονη
19:00 Καταρρέει η τοπική οικονομία της Δυτικής Αχαΐας – Τι εξηγεί για τη δραματική κατάσταση ο δήμαρχος Γρηγόρης Αλεξόπουλος
18:55 Και όμως η UEFA δικαιώνει τον διαιτητή για αποφάσεις στο Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός!
18:44 Ουγκάντα: Μετωπική σύγκρουση λεωφορείων και τουλάχιστον 46 νεκροί!
18:37 Κορίτσι 16 χρονών βρέθηκε νεκρό έξω από μαγαζί στο Γκάζι μετά από κατανάλωση αλκοόλ!
18:27 Έντονα φαινόμενα: Σε Αχαΐα, Παξούς και Ζάκυνθο τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, ο καιρός αύριο (23/10/2025)
18:22 Πάτρα: Συγκίνηση της Ντόρας Μπακογιάννη στα γραφεία της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας
18:18 ΟΠΕΚΕΠΕ: Αυτός είναι ο 38χρονος «εγκέφαλος» από τα Γιαννιτσά που συνελήφθη για παράνομες επιδοτήσεις
18:05 Με 159 ψήφους η τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
18:00 Πάτρα – Άνω Οβρυά: Προχωρούν έργα για να μην πλημμυρίζει η περιοχή – Τι εξήγησε η Τογιοπούλου
17:52 «Βολές» Άδωνι κατά Δένδια: «Δεν θα υπερασπιζόμουν δική μου τροπολογία μόνο αν ήμουν σε κώμα και είχα απώλεια συνείδησης»
17:44 «Από περιγραφές τον θεωρούσα σκουπίδι», αποκαλυπτικές μαρτυρίες για το φονικό στη Φοινικούντα
17:32 Δείτε την ομάδα με την οποία συνταξίδευσε ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης ΦΩΤΟ
17:20 Νετανιάχου: Δεν πρόκειται να υπάρξουν τουρκικά στρατεύματα στη Γάζα
17:13 Τραγωδία, νεκρός 58χρονος που έκοβε δέντρο, το οποίο τον καταπλάκωσε!
17:08 Βελτιώνεται ο καιρός το σαββατοκύριακο – Που θα φτάσει τους 29 βαθμούς η θερμοκρασία έως τη Δευτέρα
17:00 Πάτρα: Καθημερινές ουρές χιλιομέτρων σε Παπανδρέου και Ακρωτηρίου – «Μαρτύριο» στην άσφαλτο ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
16:52 Η Ντόρα Μπακογιάννη «πρέσβειρα» της Πάτρας για την ένταξή της στον χάρτη της κρουαζιέρας
16:44 Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Ανακοίνωση για τις 37 συλλήψεις μελών σπείρας που έπαιρνε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 22/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ