Με 159 ψήφους η τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Συνολικά με 159 ναι εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Η διαδικασία έγινε κατόπιν αιτήματος για ονομαστική ψηφοφορία από τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ.

Συνολικά ψήφισαν 293 βουλευτές

«Ναι» στην τροπολογία ψήφισαν 159 βουλευτές

«Όχι» στην τροπολογία ψήφισαν 134 βουλευτές

Σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης της τροπολογίας, υπήρξε σφοδρή σύγκρουση της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, με σαφή ιδεολογικά χαρακτηριστικά.

Παρέμβαση στο κοινοβούλιο έκανε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που τόνισε ότι ο χώρος είναι εθνικό μνημείο που ανήκει σε όλους και δεν είναι σημείο διαμαρτυρίας και ακτιβισμού. «Η ενότητα οφείλει να προηγείται της διαμαρτυρίας. Ο σεβασμός πρέπει να προηγείται των κραυγών», τόνισε ο πρωθυπουργός, λέγοντας ότι η κυβέρνηση θέλει να προστατεύσει απόλυτα τον χαρακτήρα του μνημείου.

Την ίδια ώρα, το σύνολο των αρχηγών της αντιπολίτευσης εξομοίωσαν τους εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες με τις διεκδικήσεις κοινωνικών αιτημάτων

