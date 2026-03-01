Με ανοιξιάτικο καιρό κάνει «ποδαρικό» ο Μάρτιος

«Ο Μάρτης ξεκινά ήρεμα – και προς το παρόν δεν φαίνεται διατεθειμένος να επιβεβαιώσει τον χαρακτηρισμό του “γδάρτη”» λένε οι προγνώστες

01 Μαρ. 2026 20:04
Pelop News

Οι πρώτες 10 μέρες του Μαρτίου θα κυλήσουν με ήπιο καιρό με τη θερμοκρασία να φτάνει μέχρι τους 19 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά.

Σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος προβλέπει πως «στην Αθήνα, οι θερμοκρασίες κινούνται λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες να φτάνουν τους 17-19°C στα μέσα της εβδομάδας και στη συνέχεια να σταθεροποιούνται γύρω στους 14-15°C. Οι ελάχιστες παραμένουν σε μονοψήφιες τιμές, χωρίς αξιόλογες ψυχρές εξάρσεις. Τα διαστήματα ηλιοφάνειας υπερισχύουν και δεν διαφαίνονται σημαντικά φαινόμενα».

«Στις Κυκλάδες (για παράδειγμα στην Άνδρο) ο ήλιος θα ξεκινήσει να έχει τον πρώτο λόγο τις περισσότερες ημέρες, με λίγες μόνο περαστικές νεφώσεις που δεν φαίνεται να φέρνουν κάτι αξιόλογο σε φαινόμενα. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται σε ήπια επίπεδα, γύρω στους 14 με 16 βαθμούς το μεσημέρι και κοντά στους 9 με 11 τη νύχτα, τιμές φυσιολογικές ή και ελαφρώς υψηλότερες για την εποχή. Οι άνεμοι δεν δείχνουν διάθεση να ενταθούν ιδιαίτερα και το Αιγαίο, τουλάχιστον σε αυτό το διάστημα, δεν παρουσιάζει ενδείξεις για οργανωμένη κακοκαιρία. Πρόκειται για ένα διάλειμμα στα πιο άστατα σκηνικά του χειμώνα, μια μικρή ανάσα που ευνοεί τις εξωτερικές εργασίες και επιτρέπει στο νησί να κινηθεί σε πιο ήρεμους ρυθμούς», αναφέρει ο κ. Κολυδάς.

«Κοινό στοιχείο είναι η διατήρηση ενός βόρειου ρεύματος, που ευνοεί καθαρή ατμόσφαιρα, καλή διαύγεια και περιορίζει τη δυναμική για εκτεταμένες βροχές. Δεν διακρίνεται, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, κάποια σημαντική διαταραχή που να αλλάζει ουσιαστικά το σκηνικό», συμπληρώνει.

Εν κατακλείδι, «ο Μάρτης ξεκινά ήρεμα – και προς το παρόν δεν φαίνεται διατεθειμένος να επιβεβαιώσει τον χαρακτηρισμό του “γδάρτη”».

Ο καιρός τη Δευτέρα 2 Μαρτίου

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και την Εύβοια, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στη βόρεια Κρήτη και αραιές νεφώσεις στα βόρεια μετά το μεσημέρι. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά και βόρεια και θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές. Θα φτάσει στα βόρεια τους 14 με 17 και στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

