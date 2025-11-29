Με απουσίες στο Αγρίνιο ο Ολυμπιακός – Ποιοι βρίσκονται εκτός αποστολής

Στην αποστολή για το αυριανό (Κυριακή 30/11 17:00) παιχνίδι με τον Παναιτωλικό συμπεριλήφθηκε κανονικά ο Λορέντσο Πιρόλα

29 Νοέ. 2025 17:51
Pelop News

Τις υπηρεσίες τριών βασικών του ποδοσφαιριστών θα στερηθεί ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην εκτός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Παναιτωλικό.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα ταξιδέψουν για το Αγρίνιο χωρίς τους Τσικίνιο, Ντάνιελ Ποντένσε και Μέχντι Ταρέμι, οι οποίοι αποκόμισαν τραυματισμούς από το παιχνίδι με την Ρεάλ Μαδρίτης για την League Phase του Champions League. Εκτός αποστολής είναι και ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης, ο οποίος ταλαιπωρείται από θλάση στην γάμπα.

Αντιθέτως, στην αποστολή για το αυριανό (Κυριακή 30/11 17:00) παιχνίδι με τον Παναιτωλικό συμπεριλήφθηκε κανονικά ο Λορέντσο Πιρόλα, παρά τις ενοχλήσεις που αισθάνθηκε στην αναμέτρηση με τους «μερέγχες». Υπενθυμίζεται ότι ο Ιταλός στόπερ είχε βγει κι αυτός ως αναγκαστική αλλαγή στην αναμέτρηση με την Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Ζουλιάν Μπιανκόν να περνάει στη θέση του.

Όπως φαίνεται το πρόβλημα που αντιμετώπιζε δεν ήταν τόσο σημαντικό, ως εκ τούτου μπήκε κανονικά στην αποστολή της ομάδας.

