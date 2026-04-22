Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε το Χρηματιστήριο της Αθήνας

Επήρεια των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή σε αρνητικό έδαφος κινήθηκε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, Οι επενδυτές τηρούν επιφυλακτική στάση λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους και της ανησυχίας για την εφοδιαστική αλυσίδα, παρά το θετικό κλίμα που επικρατεί στη Wall Street.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (22/4), ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 31,08 μονάδες ή -1,37% και έκλεισε στις 2.229,59 μονάδες. Σε περίπου 38 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.225,56 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.263,89 μονάδες. Παρά τη σημερινή πτώση, ο ΓΔ ενισχύεται κατά +7,97% εντός του Απριλίου, ενώ η απόδοσή του φέτος ανέρχεται σε +5,13%.

Οι μετοχές του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και της Aegean ηγήθηκαν των απωλειών. Ο ΔΑΑ κατέγραψε «βουτιά» -6% λόγω του μερίσματος που «έκοψε» σήμερα (μεικτό ποσό €0,662/μτχ – καθαρό ποσό €0,628/μτχ). Παράλληλα, η Aegean διολίσθησε -6,5%, καθώς ο πρόεδρος της αεροπορικής εταιρείας, Ευτύχιος Βασιλάκης, κατά τη διάρκεια της σημερινής γενικής συνέλευσης έκανε λόγο για συνολικό αντίκτυπο μεταξύ 90 και 115 εκατ. ευρώ από την κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Στον αντίποδα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έκλεισε σε θετικό έδαφος και με κέρδη άνω του +1% βρέθηκε σε νέο ιστορικό υψηλό, στα 41,2 ευρώ.

Η είδηση για την παράταση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έφερε το πολυπόθητο σήμα αποκλιμάκωσης στις αγορές, καλλιεργώντας προσδοκίες για οριστικό τερματισμό των εχθροπραξιών και βελτιώνοντας αισθητά την επενδυτική ψυχολογία. Ωστόσο, η ανακούφιση παραμένει «υπό αίρεση», καθώς ο συνεχιζόμενος αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ συντηρεί την αβεβαιότητα για την ενεργειακή τροφοδοσία και προκαλεί σοβαρές αρρυθμίες στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.

Η προσοχή ήταν επίσης στραμμένη στο νέο πακέτο 8 μέτρων στήριξης ύψους μισού δισεκατομμυρίου ευρώ που ανακοίνωσε η ελληνική κυβέρνηση, με «όπλο» το υπερπλεόνασμα, στον απόηχο των εκθέσεων της Eurostat και της ΕΛΣΤΑΤ, οι οποίες επιβεβαίωσαν τις προβλέψεις για το υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα του 2025. Η εξέλιξη αυτή άνοιξε τον δρόμο για την ανακοίνωση νέων μέτρων στήριξης προς τους οικονομικά ασθενέστερους, προσφέροντας ένα κοινωνικό «αντίβαρο» στην εισαγόμενη ακρίβεια των καυσίμων. Παρόλα αυτά, η στάση αναμονής κυριάρχησε στο ταμπλό, με τους επενδυτές να σταθμίζουν τις αμφιβολίες για την τελική συμμετοχή του Ιράν στον νέο γύρο συνομιλιών.

Διευρυμένες απώλειες στο ταμπλό

Κατά -1,6% υποχώρησαν σήμερα οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 2.588,95 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κινήθηκε πτωτικά κατά -1,46% στις 5.664,80 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) έχασε -0,51% στις 2.843,60 μονάδες.

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 229,67 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 20,24 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Η Alpha Bank έκανε τζίρο 39,6 εκατ. ευρώ και ακολούθησε η Πειραιώς με 36,5 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται σε 159,88 δισ. ευρώ. Αρνητικό ήταν το πρόσημο για 75 μετοχές, θετικό για 40, ενώ 9 τίτλοι παραμένουν αμετάβλητοι.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Alpha Bank υποχώρησε κατά -3,04% στα 3,694 ευρώ και ακολούθησαν η Eurobank (-1,95% στα 3,92 ευρώ), η Εθνική (-1,24% στα 14,3 ευρώ) και η Πειραιώς (-1% στα 8,276 ευρώ). Η Τράπεζα Κύπρου έχασε -0,86% στα 9,19 ευρώ, η Optima bank -1,41% στα 9,08 ευρώ, ενώ η CrediaBank ενισχύθηκε κατά +1,97% στο 1,24 ευρώ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



